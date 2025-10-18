गर्दन पर दिखने लगे हैं ये निशान तो समझ लें खराब हो रही किडनी, ऐसे पहचानें बीमारी की दस्तक

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खराब खानपान स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कई बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं. इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी किडनी डिजीज भी है जो धीरे-धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देती है. किडनी हमारे शरीर का अहम हिस्सा है, जो खून को साफ करने और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का काम करती है. जब यह अंग ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में गंदगी और पानी जमा होने लगता है, जिससे कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, किडनी की बीमारी की शुरुआत में पहचान मुश्किल होता है. हालांकि, चेहरे और गर्दन पर दिखने वाले कुछ लक्षणों से आप किडनी के खराब होने की पहचान कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गर्दन पर कौन से निशान दिखने लगें तो समझ लेना चाहिए की किडनी खराब हो रही है.

चेहरे और गर्दन पर सूजन

किडनी की बीमारी का सबसे पहला लक्षण चेहरे पर सूजन आना होता है. जब किडनी शरीर से एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकाल पाती तो वह पानी चेहरे के उत्तकों में जमा होने लगता है. इसका असर सबसे पहले आंखों और गालों के आसपास दिखाई देता है. ऐसे में सुबह उठने पर चेहरा, आंखें और गर्दन फूली हुई लगे तो यह किडनी रोग का शुरुआती संकेत होता है. ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

स्किन और गर्दन के रंग में बदलाव

किडनी के खराब होने पर चेहरे और गर्दन की स्किन का रंग और बनावट बदलने लगती है. शरीर में जब टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो चेहरा बेजान और फीका दिखने लगता है. कुछ लोगों की स्किन पीली या ग्रे रंग की नजर आती है, जबकि गर्दन की स्किन रूखी और ड्राई हो जाती है.

लगातार खुजली या रैशेज

किडनी की बीमारी गंभीर होने पर गर्दन और चेहरे के आसपास खुजली और लाल चकत्ते बनने लगते हैं. ऐसा तब होता है जब शरीर से गंदगी और मिनरल्स बाहर नहीं निकल पाते हैं और यह स्किन में जाकर नसों को प्रभावित करते हैं. इससे खुजली, जलन और रैशेज जैसे दिक्कतें बढ़ जाती है. मेडिकल भाषा में इसे प्रुरिटस कहा जाता है.

गर्दन की नसों का फूलना

किडनी के कमजोर होने पर शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे गर्दन की नसों पर भी असर पड़ता है. नसें फूलकर बाहर निकल आती है और गर्दन के किनारे साफ दिखाई देने लगते हैं. जब दिल और किडनी पर दबाव पड़ता है तो यह कंडीशन और भी गंभीर हो जाती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.