बिना बीमारी हर समय थका-थका सा होता है महसूस, कहीं आपमें इस चीज की कमी तो नहीं?

आजकल बहुत से लोग बिना किसी बीमारी के भी दिनभर थकान, सुस्ती और नींद महसूस करते की शिकायत करते हैं. वहीं पूरी नींद लेने के बावजूद शरीर में एनर्जी न होना, काम में मन न लगना और हर समय सुस्त रहना इस बात का लक्षण हो सकता है कि आपके शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लगातार थकावट सिर्फ भागदौड़ भरी जिंदगी का नतीजा नहीं होती है बल्कि इसके पीछे शरीर से जुड़ें कई कारण छिपे हो सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिना बीमारी हर समय थका-थका सा महसूस होता है तो आपमें किस चीज की कमी हो सकती है.



क्यों होती है लगातार थकान?



लगातार थकान का मतलब आराम करने के बाद भी थका हुआ महसूस करना होता है. यह नॉर्मल थकान से अलग होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की रोजाना की एक्टिविटी, ध्यान और मेंटल कंडीशन तक प्रभावित होने लगती है. इसका कनेक्शन फिजिकल ही नहीं, मेंटल कारणों से भी हो सकता है.

खून की कमी हो सकती है बड़ी वजह



लगातार थकान की एक बड़ी वजह एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है. जब शरीर में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती है, तो शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है. इससे कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना और हर समय थकान महसूस होती है. महिलाओं में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.



विटामिन की कमी से घटती है एनर्जी



शरीर में विटामिन बी12, डी, सी या फोलेट की कमी भी थकान का बड़ा कारण बन सकती है. विटामिन की कमी होने पर मांसपेशियों में कमजोरी, ध्यान न लगना, चिड़चिड़ापन और ब्रेन फॉग जैसी दिक्कतें सामने आती है. कई बार लोग इसे नॉर्मल थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.



क्रोनिक थकान के लक्षण



अगर थकान महीनों तक आपको लगातार थकान बनी रहे और हल्की एक्टिविटी के बाद भी शरीर पूरी तरह टूट जाए, तो यह क्रोनिक थकान का लक्षण हाे सकता है. इसमें नींद पूरी न होना, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, याददाश्त कमजोर होना जैसी समस्याएं शामिल होती है. इस कंडीशन में डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी होती है.



मेंटल स्ट्रेस भी करता है एनर्जी खत्म



लगातार स्ट्रे, चिंता और इमोशनल प्रेशर मानसिक थकान को जन्म देता है. इसका असर धीरे-धीरे शरीर की एनर्जी पर पड़ता है और व्यक्ति बर्नआउट की कंडीशन में पहुंच सकता है. वहीं चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और हर वक्त बोझिल महसूस करना इसके आम लक्षण माने जाते हैं.



किन विटामिन की कमी से बढ़ती है थकान?



एक्सपर्ट्स के अनुसार आयरन, विटामिन बी12, विटामिन डी और मैग्नीशियम भी एनर्जी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. इनकी कमी से व्यक्ति खुद को हर समय थका हुआ और कमजोर महसूस करता है.

