हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWhich is Worse Chocolate or Biscuits: चॉकलेट ज्यादा नुकसान करती है या बिस्कुट, जान लें सेहत के लिए कौन ज्यादा खतरनाक?

Which is Worse Chocolate or Biscuits: चॉकलेट ज्यादा नुकसान करती है या बिस्कुट, जान लें सेहत के लिए कौन ज्यादा खतरनाक?

Biscuits Vs Chocolate: चॉकलेट और बिस्कुट हम दोनों का यूज डेली करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दोनों में से सबसे खतरनाक कौन सा है. चलिए आपको बताते हैं कि दोनों में से सबसे खतरनाक कौन सा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Nov 2025 04:28 PM (IST)
इंसान के लिए आजकल लाइफस्टाइल पहले की तुलना में काफी बदल चुकी है. लोग पहले घर के खानों पर ज्यादा फोकस करते थे और बाहर की चीजों पर कम खाते-पीते थे. लेकिन आजकल ऐसा दौर आ चुका है कि लोग घर पर बनी चीजों को कम पसंद कर रहे हैं, बाहर के चॉकलेट, बिस्कुट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. हालांकि ये हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित होते हैं. कई लोग मानते हैं कि चॉकलेट से मोटापा और शुगर बढ़ती है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बिस्कुट में छिपे फैट और रिफाइन्ड आटे से ज्यादा खतरा होता है. चलिए आपको बताते हैं कि बच्चों से लेक बड़ों तक जिस चॉकलेट और बिस्कुट को बड़ी चाव से खाते हैं, दरअसल वह हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है और इनमें से कौन सा हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है. 

चॉकलेट कितनी खतरनाक?

 बिस्कुट या फिर चॉकलेट. चॉकलेट पूरी तरह खराब नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की चॉकलेट खाते हैं. Medical News Today की रिपोर्ट के अनुसार, डार्क चॉकलेट में पाए जाने वाले फ्लैवोनॉल्स जैसे एंटीऑक्सिडेंट हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं. कुछ स्टडीज में यह भी पाया गया है कि सीमित मात्रा में डार्क चॉकलेट खाने से ब्लड प्रेशर और हार्ट के रोगों का खतरा कम हो सकते हैं. हालांकि, यह फायदा सिर्फ हाई कोको वाली डार्क चॉकलेट में पाए जाते हैं. बाजार में मिलने वाली मिल्क चॉकलेट या व्हाइट चॉकलेट में कोको की मात्रा बहुत कम और चीनी व फैट्स की मात्रा अधिक होती है.  मेडिकल रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि ज्यादा शुगर और फैट वाली चॉकलेट के अधिक सेवन से मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज और दांतों की समस्याएं हो सकती हैं.

बिस्कुट सेहत के लिए कितना खतरनाक?

अब आते हैं कि बिस्कुट सेहत के लिए कितना खतरनाक होता है. बिस्कुट एक आसान स्नैक है, जो लगभग हर घर में खाया जाता है. लेकिन इसकी वास्तविकता थोड़ी अलग है। Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार में बिकने वाले ज्यादातर बिस्कुट रिफाइन्ड आटे , हाइड्रोजेनेटेड ऑयल और अधिक चीनी से बने होते हैं.  ये खाली कैलोरी  प्रदान करते हैं, यानी ऊर्जा तो देते हैं लेकिन विटामिन, फाइबर और मिनरल्स जैसे पोषक तत्वों की कमी रहती है. Ultrahuman Blog की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिस्कुट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी अधिक होता है, जिससे खून में शुगर की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है और जल्द भूख लगने लगती है. बार-बार ऐसे स्नैक्स लेने से न केवल वजन बढ़ता है बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल असंतुलन जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. 

कौन सबसे ज्यादा खतरनाक?

अब हम इस बात पर आते हैं कि इनमें से कौन कितना ज्यादा खतरनाक है. अगर तुलना की जाए तो सामान्य परिस्थितियों में बिस्कुट चॉकलेट से ज्यादा नुकसानदायक माने जा सकते हैं. इसके पीछे कारण भी हैं, जैसे कि इनमें ट्रांस फैट, रिफाइन्ड आटा और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा अधिक होती है. वहीं डार्क चॉकलेट, अगर सीमित मात्रा में और बिना अतिरिक्त शुगर के खाई जाए, तो उसमें मौजूद कोको आपके हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है. 

ये भी पढ़ें: Side effects of Watching Reels: बिस्तर पर लेटे-लेटे देखते हैं रील्स तो बॉडी में इतनी बीमारियां बना लेंगी घर, देखें पूरी रिपोर्ट

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 08 Nov 2025 04:28 PM (IST)
