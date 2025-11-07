हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Side effects of Watching Reels: बिस्तर पर लेटे-लेटे देखते हैं रील्स तो बॉडी में इतनी बीमारियां बना लेंगी घर, देखें पूरी रिपोर्ट

Side effects of Watching Reels: बिस्तर पर लेटे-लेटे देखते हैं रील्स तो बॉडी में इतनी बीमारियां बना लेंगी घर, देखें पूरी रिपोर्ट

Watching Reels in Bed: चलते-फिरते, उठते-बैठते आजकल लोगों के हाथों में मोबाइल फोन होता है और उनमें से अधिकतर लोग रील देखते रहते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है.

By : सोनम | Updated at : 07 Nov 2025 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

Side Effects of Watching Reels in Bed: आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में रील्स देखना अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि आदत बन चुका है. खासकर जब लोग बिस्तर पर लेटकर रील्स देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह रिलैक्स करने का एक आसान तरीका है. लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक, यह आदत शरीर को धीरे-धीरे कई गंभीर बीमारियों की ओर धकेल रही है. आइए आपको बताते हैं कि लेटकर मोबाइल स्क्रॉल करना आपके शरीर के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है.

 गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर दबाव

जब हम बिस्तर पर लेटकर मोबाइल देखते हैं, तो गर्दन और कंधे का एंगल गलत हो जाता है. इससे मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और Text Neck Syndrome जैसी समस्या शुरू हो जाती है. अमेरिकन ऑस्टियोपैथिक एसोसिएशन के अनुसार, लंबे समय तक झुककर मोबाइल देखने से गर्दन की हड्डियों पर लगभग 27 किलोग्राम तक का दबाव पड़ सकता है. यही कारण है कि कई लोग सुबह उठते ही कंधे और गर्दन में दर्द महसूस करते हैं.

 नींद की गुणवत्ता पर पड़ता है असर

बिस्तर पर लेटे-लेटे रील्स देखने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह आपकी नींद को खराब कर देता है. मोबाइल की ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है, जो नींद को नियंत्रित करता है. एक स्टडी JAMA Network Open 2023 में पाया गया कि जो लोग सोने से पहले फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी नींद की क्वालिटी उन लोगों से काफी खराब होती है जो बिना स्क्रीन टाइम के सोते हैं. लगातार ऐसा करने से इनसोमिया जैसी समस्या हो सकती है.

आंखों की सेहत पर सीधा असर

मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों के लिए बेहद हानिकारक होती है. National Eye Institute (US) की रिपोर्ट के अनुसार, ब्लू लाइट आंखों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है और डिजिटल आई स्ट्रेन पैदा करती है. इससे आंखों में जलन, सूखापन और सिरदर्द आम हो जाते हैं. जो लोग रात में कमरे की लाइट बंद करके रील्स देखते हैं, उनमें यह समस्या और तेजी से बढ़ती है.

मेंटल हेल्थ पर असर

रील्स देखने से दिमाग में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस होता है. लेकिन बार-बार यह डोपामाइन हिट दिमाग को इसकी आदत डाल देती है. Centers for Disease Control and Prevention, 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक स्क्रीन टाइम से चिंता, डिप्रेशन और ध्यान की कमी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. यह दिमाग को लगातार उत्तेजित रखता है और व्यक्ति को बेचैन बना देता है.

कैसे बचें इस नुकसान से?

  • मोबाइल स्क्रीन टाइम दिन में 1 घंटे से कम रखें.
  • सोने से कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल दूर रखें.
  • लेटकर नहीं, बैठकर स्क्रीन देखें.
  • हर 20 मिनट में आंखों को आराम दें.
  • योग, स्ट्रेचिंग और फिजिकल एक्टिविटी को रोज का हिस्सा बनाएं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 07 Nov 2025 05:40 PM (IST)
Tags :
Watching Reels Side Effects Of Watching Reels Side Effects Of Watching Reels In Bed
और पढ़ें
