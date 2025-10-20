हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCancer causing firecrackers: ये होता है दिवाली का सबसे जहरीला पटाखा, हो सकता है कैंसर

Cancer causing firecrackers: ये होता है दिवाली का सबसे जहरीला पटाखा, हो सकता है कैंसर

Firecracker health: दिवाली को लेकर पटाखों के साथ सेलिब्रेट करते हैं,इससे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है.चलिए आपको बताते हैं कि किसी पटाखे से कैंसर हो सकता है.

By : सोनम | Updated at : 20 Oct 2025 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

Firecracker Health Risk: दिवाली खुशियों का पर्व है, लोग इसको अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं. कई लोग दिया जलाकर, मिठाई खाकर इस पर्व को मनाते हैं, तो एक बड़ी आबादी ऐसी है, जो इस दिन फायरक्रेकर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है. लेकिन इस उत्सव में जिस तरह पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, वह सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक साबित होता है. इनमें कई तरह के पटाखे शामिल होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जो पटाखा है, वह है सांप वाला. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इससे कैंसर होने का खतरा बना रहता है.

सांप वाला पटाखा क्यों खतरनाक?

अब सवाल आता है कि सांप वाला पटाखा कैसे खतरनाक होता है. यह दिखने में काफी छोटा पटाखा होता है. इसे जलाने पर यह फैलने लगता है और सांप की तरह लहराते हुए बाहर आता है. इसे देखने में लोगों को मजा आता है, क्योंकि इसमें ज्यादा आवाज नहीं होती और यह लगातार धुआं छोड़ता है. बस दिक्कत यहीं है कि यह धुआं छोड़ता है. सारी बीमारी की जड़ इसी में छिपी हुई है. इसको लेकर “Personal exposures to particulate matter <2.5 µm in mass and chemical composition during the burning of individual firecrackers” नाम से एक रिसर्च किया गया था. बताया जाता है कि इसको तैयार करने के लिए मुख्य रूप से नाइट्रेट्स, सल्फर, हेवी मेटल्स तथा कार्बन-बेस्ड केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं जब इसको जलाया जाता है, तो इससे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भारी धातुओं का जहरीला धुआं निकलता है.

इससे क्या-क्या दिक्कत होती है?

इससे सिर्फ एक ही दिक्कत नहीं होती, बल्कि कई तरह की दिक्कतें होती हैं. जैसे कि जहरीले कार्बनिक कंपाउंड लंबे समय तक शरीर में जमा होकर कैंसर पैदा कर सकते हैं. इसके साथ ही इसका धुआं फेफड़ों को कमजोर करता है और अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस तथा एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है. इसमें से निकलने वाला धुआं आंखों में जलन और पानी लाता है, साथ ही त्वचा पर भी एलर्जी कर सकता है. इसके साथ ही सबसे सावधानी वाली जो चीज है, वह यह है कि छोटे बच्चों के लिए यह पटाखा और भी खतरनाक है, क्योंकि उनकी इम्यून क्षमता कमजोर होती है, इसलिए उनको ज्यादा बचाव की जरूरत होती है.

पटाखों में कौन से केमिकल?

पटाखों में कई तरह के कैमिकल पाए जाते हैं. इनमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जिससे सांस की बीमारियां होती हैं. दूसरे नंबर पर सल्फर होता है, जिससे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है. तीसरे नंबर पर चारकोल होता है, जिससे माइग्रेन और कैंसर की समस्या हो सकती है. चौथे नंबर पर स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट भी पाया जाता है, जिससे कैंसर का खतरा होता है. इसके अलावा बेरियम, कॉपर और पेरक्लोरेट भी इसमें मिलते हैं.

इसे भी पढ़ें: Diwali home cleaning hacks: धूल से एलर्जी है तो दिवाली की सफाई में न करना यह गलती, हो जाएगी मुसीबत

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 20 Oct 2025 01:26 PM (IST)
Tags :
Black Snake Black Snake Firecracker Firecracker Health Risk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
Advertisement

वीडियोज

Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार | Congress | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
विश्व
Trump Tariff: 'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
ब्यूटी
ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन, जानें बेस्ट टिप्स
ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन, जानें बेस्ट टिप्स
रिलेशनशिप
टूटते रिश्तों की चाबी है ये 5 प्यार जताने के तरीके, जानें कैसे करें दिल जीतने की शुरुआत?
टूटते रिश्तों की चाबी है ये 5 प्यार जताने के तरीके, जानें कैसे करें दिल जीतने की शुरुआत?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget