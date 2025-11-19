हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थप्रेग्नेंसी में अचानक क्यों बढ़ जाती है शुगर, भारती सिंह को यही हुई दिक्कत

प्रेग्नेंसी में अचानक क्यों बढ़ जाती है शुगर, भारती सिंह को यही हुई दिक्कत

हाल ही में अपने ब्लॉग में भारती ने बताया कि सुबह खाली पेट उनकी शुगर बहुत ज्यादा थी, जबकि वह ना मीठा खाती हैं और ना ही अपनी डाइट में कोई लापरवाही करती हैं. डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 19 Nov 2025 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

मां बनना हर महिला के लिए एक खूबसूरत एहसास होता है. हालाकि, इसके साथ कई बार कुछ डर, चिंता और उलझने भी होती हैं. ऐसा ही कुछ हुआ मशहूर कॉमेडियन और होस्ट भारती सिंह के साथ, सबको हंसाने वाली भारती जब दूसरी बार मां बनने की तैयारी कर रही हैं, तभी अचानक उनकी हेल्थ से जुड़ी एक परेशानी सामने आई.

हाल ही में अपने ब्लॉग में भारती सिंह ने बताया कि सुबह खाली पेट उनकी शुगर बहुत ज्यादा थी, जबकि वह ना मीठा खाती हैं और ना ही अपनी डाइट में कोई लापरवाही करती हैं. डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया है. अचानक शुगर बढ़ना काफी महिलाओं में देखा जाता है, खासकर प्रेग्नेंसी के दौरान. प्रेग्नेंसी की शुगर सिर्फ मां नहीं, बल्कि बच्चे की सेहत को भी प्रभावित कर सकती है. ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक शुगर बढ़ती क्यों है, इसका कारण क्या है, इसे क्या बीमारी कहते हैं और इसका असर क्या होता है. तो आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी में शुगर अचानक क्यों बढ़ जाती है. 

प्रेग्नेंसी में शुगर अचानक क्यों बढ़ जाती है?

प्रेग्नेंसी के समय शरीर में कई तरह के हार्मोन बदलते हैं. ये बदलाव कभी-कभी इंसुलिन नाम के हार्मोन पर असर डालते हैं. इंसुलिन का काम खून में मौजूद शुगर को कंट्रोल में रखना है, लेकिन जब यह ठीक से काम नहीं करता या शरीर उसकी जरूरत से कम इंसुलिन बनाता है तो शुगर लेवल बढ़ने लगता है. इसी वजह से कुछ महिलाओं में प्रेग्नेंसी के दौरान अचानक ब्लड शुगर बढ़ जाती है, चाहे वे मीठा न खाएं या डाइट पर कितना भी ध्यान दें. इस कंडीशन को जेस्टेशनल डायबिटीज, GDM कहा जाता है यानी वह डायबिटीज जो सिर्फ प्रेग्नेंसी के दौरान होती है. 

GDM क्या है?

प्रेग्नेंसी में शरीर को सामान्य दिनों से ज्यादा इंसुलिन चाहिए होता है. लेकिन अगर शरीर उतना इंसुलिन नहीं बना पाता जितनी जरूरत है, तो खून में शुगर जमा होने लगती है. इसी को जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है. ये बीमारी अक्सर प्रेग्नेंसी खत्म होते ही अपने आप ठीक भी हो सकती है, लेकिन जब तक रहती है तब तक थोड़ा ज्यादा ध्यान जरूरी होता है. 

किन महिलाओं में GDM का खतरा ज्यादा होता है?

कुछ महिलाओं में यह समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे जिनका वजन ज्यादा हो या BMI 30 से ऊपर हो, जिन्हें पहली प्रेग्नेंसी में शुगर हो चुका हो, जिनके परिवार में डायबिटीज हो, जिनका पहले भी बच्चा हुआ होया जो पहले से बॉर्डरलाइन डायबिटीज की शिकार रही हों. वहीं भारती सिंह पहले से बॉर्डरलाइन डायबिटीज में थीं, इसलिए उन्हें GDM होने का खतरा ज्यादा था. ऐसे में डाइट फॉलो करने के बाद भी शुगर अनकंट्रोल हो सकती है. 

प्रेग्नेंसी में GDM का पता कैसे चलता है?

डॉक्टर्स प्रेग्नेंसी के दौरान 12 से 16 हफ्ते, फिर 24 से 28 हफ्ते और 32 से 34 हफ्ते पर शुगर टेस्ट करवाते हैं. जिसमें सबसे जरूरी टेस्ट OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) होता है. इसमें आपको मीठा ग्लूकोज वाला घोल पिलाया जाता है और कुछ समय बाद ब्लड सैंपल लेकर देखा जाता है कि शरीर उस मीठे को कितनी जल्दी संभालता है.यही टेस्ट बताता है कि GDM है या नहीं. 

यह भी पढ़ें TB Surveillance System: AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
 

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 19 Nov 2025 04:16 PM (IST)
Tags :
Pregnancy Bharti Singh Sugar Control Gestational Diabetes Health High Sugar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
महाराष्ट्र
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
न कैच, स्टंप और न ही LBW... फिर भी कैसे OUT हुआ बल्लेबाज? रणजी ट्रॉफी में हुआ विवादित आउट
न कैच, स्टंप और न ही LBW... फिर भी कैसे OUT हुआ बल्लेबाज? रणजी ट्रॉफी में हुआ विवादित आउट
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
महाराष्ट्र
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
न कैच, स्टंप और न ही LBW... फिर भी कैसे OUT हुआ बल्लेबाज? रणजी ट्रॉफी में हुआ विवादित आउट
न कैच, स्टंप और न ही LBW... फिर भी कैसे OUT हुआ बल्लेबाज? रणजी ट्रॉफी में हुआ विवादित आउट
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
हेल्थ
Self Medication: खुद से दवा लेने की आदत पड़ सकती है सेहत पर भारी, जानें क्यों बेअसर हो रहीं दवाएं?
खुद से दवा लेने की आदत पड़ सकती है सेहत पर भारी, जानें क्यों बेअसर हो रहीं दवाएं?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget