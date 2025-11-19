हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थTB Surveillance System: AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?

TB Surveillance System: AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?

TB Detection Update: टीवी से आज भी दुनिया के कई देशों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है. चलिए आपको बताते कि अब इसमें किस तकनीक ने इंट्री मारी है और इससे क्या फायदा होने वाला है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 19 Nov 2025 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

New TB Technology: दुनिया में लंग्स की बीमारियों पर होने वाले सालाना सम्मेलन में इस बार डेल्फ्ट इमेजिंग और इपकॉन ने मिलकर CAD4TB+ नाम का एक नया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. यह प्लेटफॉर्म पहली बार टीबी की पहचान, निगरानी, हॉटस्पॉट ढूंढने और भविष्य में इंफेक्शन कहां बढ़ सकता है, इन सबको एक ही जगह जोड़ता है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार यह टीबी से लड़ाई में एक बड़ा कदम है, क्योंकि टीबी आज भी दुनिया की सबसे घातक इंफेक्शन बीमारी है.

टीबी के मरीजों की पहचान मुश्किल

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 1 करोड़ 7 लाख लोगों को टीबी हुई और 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई. सबसे खतरनाक बात यह है कि करीब 24 लाख मरीजों की पहचान ही नहीं हो पाती, जिससे बीमारी लगातार फैलती रहती है. खासकर अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में टीबी के मामले और मौतें ज्यादा हैं. आज भी कई देशों में टीबी की जांच ठीक से नहीं हो पाती. दूर-दराज और कमजोर इलाकों में रहने वाले लोग स्क्रीनिंग से बाहर रह जाते हैं. CAD4TB+ इस कमी को पूरा करता है. यह डेल्फ्ट की AI एक्स-रे तकनीक और EPCON के डेटा सिस्टम को जोड़कर बताता है कि टीबी कहां ज्यादा है, कहां कम है और कहां फैलने की संभावना है.

एक्सपर्ट का क्या कहना है?

डेल्फ्ट इमेजिंग के CEO गुइडो गीर्ट्स ने कहा कि टीबी की जल्दी पहचान बहुत जरूरी है, खासकर उन जगहों पर जहां पहुंचना मुश्किल होता है. उन्होंने बताया कि CAD4TB की मदद से अब तक 5.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और नए प्लेटफॉर्म CAD4TB+ के बाद यह काम और तेज और सटीक होगा. EPCON की CEO कैरोलाइन वैन काउवेलर्ट ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य फील्ड में होने वाली जांच को सीधे देश-स्तर की प्लानिंग से जोड़ना है. उनके मुताबिक, “हर एक्स-रे अब सिर्फ एक मरीज की रिपोर्ट नहीं रहेगा, बल्कि देश में टीबी कैसे फैल रही है, यह समझने का एक महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट होगा.”

कई देशों में मिल चुके इस सिस्टम के नतीजे

नाइजीरिया में इसने टीबी हॉटस्पॉट पहचानकर उन जगहों पर ज्यादा मरीज पकड़ने में मदद की. दक्षिण अफ्रीका में एआई की मदद से मरीज ढूंढने की लागत काफी कम हुई. इसी तरह CAD4TB दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल हो रहा है और 120 से अधिक वैज्ञानिक रिसर्च भी इसे सपोर्ट करते हैं. यह तकनीक शुरुआती पहचान में मदद करती है, जिससे इलाज जल्दी शुरू हो सके और मौतों को रोका जा सके.

इसे भी पढ़ें- रस्सी कूद, दौड़ना या चलना... किस वर्क आउट में सबसे ज्यादा बर्न होती है कैलोरी?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 19 Nov 2025 10:24 AM (IST)
Tags :
TB Disease What Is Tb Disease Tb Disease Symptoms
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
इंडिया
'भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
'भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
फूड
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget