Benefits Of Waiting: अक्सर चाय पीने के लिए, घूमने जाने के लिए, क्लास जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए इंतजार करते हैं, यह सोचकर कि वह शख्स कब आएगा या कब फ्री होगा. लेकिन क्या आपको मालूम है कि किसी का इंतजार करना आपको हमेशा बोरियत ही महसूस नहीं करवाता, इसके कई सारे फायदे भी होते हैं. इसको लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप किसी का इंतजार करते वक्त बोर हो रहे हैं, तो क्या करके आप अपने समय को अच्छा बना सकते हो. चलिए आपको इस रिसर्च के बारे में विस्तार से बताते हैं.

कैसे कर सकते हैं समय का सदुपयोग

रिसर्च में इस बात का जिक्र किया गया है कि इंतजार बोरिंग हो सकता है, इसके लिए जरूरी है कि हम इस समय का कैसे सही से उपयोग कर सकते हैं, ताकि इंतजार का यह समय हमारे खुद के लिए फायदेमंद हो सके. हम इस दौरान अपने ब्रेन को बिजी रखने के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, न्यूज पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देख सकते हैं, जिससे हम किसी का कितना देर इंतजार किए हैं, इसका पता भी हमें नहीं चल पाएगा. जितना वक्त हम किसी का इंतजार करते हैं, इस दौरान आपकी आदत में तमाम चीजों की झलक दिखती है, जैसे कि आपके खुद के ऊपर आपका कंट्रोल कितना है, आप कितनी देर बिना किसी परेशानी के किसी का इंतजार कर सकते हैं. इसका आपके बिहेवियर पर काफी असर पड़ता है. खुद पर नियंत्रण काफी जरूरी है, फिर चाहे वह स्कूल हो या फिर वर्किंग प्लेस.

इंतजार करने की यह घड़ी आपको आत्मचिंतन करने का मौका दे सकती है. आप अपने पुराने कार्यों और अनुभवों को याद कर सकते हैं. समय को लेकर, विशेषकर इंतजार के दौरान, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतर भी देखने को मिलते हैं. कई लोगों को इससे दिक्कत और निराशा होती है, खासकर उन दिमागों के लिए जो लगातार उत्तेजना चाहते हैं. वहीं, कुछ संस्कृतियों में इंतजार को ऐसा माना जाता है कि वह आपके प्रति उतना उत्साहित नहीं है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे शक्तिशाली और ट्रांसफॉर्मेटिव अनुभव समझा जाता है.

इंतजार करना कितना मजेदार

रिसर्चर के अनुसार, जब हम किसी रोमांचक चीज़ का इंतजार करते हैं, तो उसकी खुशी का एक हिस्सा उसी इंतजार में छिपा होता है. यानी कि यह पल हमें छोटी-छोटी चीजों को सोचने का वक्त देता है. कई बार हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जैसे कि डॉक्टर से टेस्ट रिजल्ट का इंतजार करना. हमें ये मिलते हैं, तो हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. इसके अलावा, अगर ट्रैफिक जाम में फंसे हों या लंबी कतार में खड़े हों, तो इसे असुविधा के रूप में न देखकर एक विराम, आराम या आत्मचिंतन के तौर पर देखा जा सकता है. इसलिए अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो बोरिंग होने की जगह चीजों को अपने हिसाब से फन करना सीखें.

इसे भी पढ़ें- Rohit Sharma Kids: क्या हैं रोहित शर्मा के बच्चों के नाम? जान लें इन नामों के मतलब