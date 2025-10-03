हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Boredom Management Tips: किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च

Boredom Management Tips: किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च

Waiting: चाय पीने से लेकर किसी को मिलने के लिए हम एक लंबा इंतजार करते हैं. अक्सर यह लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन आज हम आपको इस इंतजार के फायदे बताते हैं कि इसके क्या फायदे हैं.

03 Oct 2025 02:22 PM (IST)
Benefits Of Waiting: अक्सर चाय पीने के लिए, घूमने जाने के लिए, क्लास जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए इंतजार करते हैं, यह सोचकर कि वह शख्स कब आएगा या कब फ्री होगा. लेकिन क्या आपको मालूम है कि किसी का इंतजार करना आपको हमेशा बोरियत ही महसूस नहीं करवाता, इसके कई सारे फायदे भी होते हैं. इसको लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप किसी का इंतजार करते वक्त बोर हो रहे हैं, तो क्या करके आप अपने समय को अच्छा बना सकते हो. चलिए आपको इस रिसर्च के बारे में विस्तार से बताते हैं.

कैसे कर सकते हैं समय का सदुपयोग

रिसर्च में इस बात का जिक्र किया गया है कि इंतजार बोरिंग हो सकता है, इसके लिए जरूरी है कि हम इस समय का कैसे सही से उपयोग कर सकते हैं, ताकि इंतजार का यह समय हमारे खुद के लिए फायदेमंद हो सके. हम इस दौरान अपने ब्रेन को बिजी रखने के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, न्यूज पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देख सकते हैं, जिससे हम किसी का कितना देर इंतजार किए हैं, इसका पता भी हमें नहीं चल पाएगा. जितना वक्त हम किसी का इंतजार करते हैं, इस दौरान आपकी आदत में तमाम चीजों की झलक दिखती है, जैसे कि आपके खुद के ऊपर आपका कंट्रोल कितना है, आप कितनी देर बिना किसी परेशानी के किसी का इंतजार कर सकते हैं. इसका आपके बिहेवियर पर काफी असर पड़ता है. खुद पर नियंत्रण काफी जरूरी है, फिर चाहे वह स्कूल हो या फिर वर्किंग प्लेस.

इंतजार करने की यह घड़ी आपको आत्मचिंतन करने का मौका दे सकती है. आप अपने पुराने कार्यों और अनुभवों को याद कर सकते हैं. समय को लेकर, विशेषकर इंतजार के दौरान, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतर भी देखने को मिलते हैं. कई लोगों को इससे दिक्कत और निराशा होती है, खासकर उन दिमागों के लिए जो लगातार उत्तेजना चाहते हैं. वहीं, कुछ संस्कृतियों में इंतजार को ऐसा माना जाता है कि वह आपके प्रति उतना उत्साहित नहीं है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे शक्तिशाली और ट्रांसफॉर्मेटिव अनुभव समझा जाता है.

इंतजार करना कितना मजेदार

रिसर्चर के अनुसार, जब हम किसी रोमांचक चीज़ का इंतजार करते हैं, तो उसकी खुशी का एक हिस्सा उसी इंतजार में छिपा होता है. यानी कि यह पल हमें छोटी-छोटी चीजों को सोचने का वक्त देता है. कई बार हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जैसे कि डॉक्टर से टेस्ट रिजल्ट का इंतजार करना. हमें ये मिलते हैं, तो हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. इसके अलावा, अगर ट्रैफिक जाम में फंसे हों या लंबी कतार में खड़े हों, तो इसे असुविधा के रूप में न देखकर एक विराम, आराम या आत्मचिंतन के तौर पर देखा जा सकता है. इसलिए अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो बोरिंग होने की जगह चीजों को अपने हिसाब से फन करना सीखें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
03 Oct 2025 02:22 PM (IST)
Waiting Psychology Research Benefits Of Waiting Study Mindfulness During Waiting
