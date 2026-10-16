How To Make Mix Dal Soup At Home: सर्दियों में या जब कुछ हल्का लेकिन पौष्टिक खाने का मन हो, तो दालों का सूप एक अच्छा विकल्प हो सकता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती. अगर कुछ चीजें पहले से तैयार करके रखी हों, तो जरूरत पड़ने पर कुछ ही समय में गर्मागर्म सूप बनाया जा सकता है. दालें घर की रोजमर्रा की रसोई का हिस्सा होती हैं, इसलिए इनके साथ बनने वाला यह सूप भी आसानी से तैयार किया जा सकता है.

अगर आप भी घर पर फटाफट दालों का सूप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसकी तैयारी पर ध्यान दें. कुछ जरूरी चीजें पहले से अलग करके रख लेने से सूप बनाने के समय ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.

अलग-अलग दालें रखें तैयार

दालों का सूप बनाने के लिए आप अपनी पसंद की दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं. मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल या दूसरी दालों को मिलाकर भी सूप तैयार किया जा सकता है. अगर आप इसे जल्दी बनाना चाहते हैं, तो दालों को पहले से साफ करके एक एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं. एक बार में जरूरत के हिसाब से दालों का मिश्रण तैयार कर लें. इससे हर बार अलग-अलग दाल निकालने और नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब सूप बनाना हो, तो तैयार मिश्रण निकालें और सीधे इस्तेमाल करें.





दालों को पहले से साफ करके रखें

दालों को स्टोर करने से पहले उनमें मौजूद कंकड़ या दूसरी गंदगी को अच्छी तरह निकाल दें. इसके बाद इन्हें साफ और सूखे डिब्बे में रखें. ध्यान रखें कि दालों में नमी न जाए, क्योंकि नमी से इन्हें लंबे समय तक स्टोर करना मुश्किल हो सकता है. अगर आप सूप के लिए दालों का मिश्रण बनाकर रख रहे हैं, तो उतनी ही मात्रा तैयार करें जितनी आसानी से इस्तेमाल हो सके. इस तरह हर बार सूप बनाने की तैयारी आसान रहेगी.

कुछ सब्जियां भी पहले से काटकर रख सकते हैं

दालों के सूप का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ सब्जियां डाली जा सकती हैं. गाजर, टमाटर, प्याज या दूसरी पसंदीदा सब्जियों को पहले से तैयार करके रखा जा सकता है. हालांकि, कटी हुई सब्जियों को सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. अगर आप रोज सूप बनाते हैं, तो जरूरत के हिसाब से थोड़ी मात्रा में सब्जियां काटकर फ्रिज में रख सकते हैं. इससे सूप बनाने के समय सब्जियां काटने में लगने वाला समय बच जाएगा.

मसालों की छोटी सी तैयारी कर लें

दालों के सूप को स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं होती. नमक, काली मिर्च, जीरा, हल्दी या अपनी पसंद के दूसरे सामान्य मसाले इस्तेमाल किए जा सकते हैं. आप सूप के लिए इस्तेमाल होने वाले मसालों को एक छोटे डिब्बे में साथ रख सकते हैं. इससे सूप बनाते समय एक-एक मसाला ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको हल्का और सादा स्वाद पसंद है, तो मसालों की मात्रा कम रख सकते हैं.





अदरक-लहसुन भी रखें तैयार

दालों के सूप में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल स्वाद के लिए किया जा सकता है. अगर हर बार इन्हें काटने का समय नहीं मिलता, तो थोड़ी मात्रा पहले से काटकर या कूटकर रख सकते हैं. इससे सूप बनाने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी. हालांकि, इन्हें स्टोर करते समय साफ-सफाई और सही तरीके से रखने का ध्यान रखें. जितनी मात्रा जल्दी इस्तेमाल हो सके, उतनी ही तैयार करके रखना बेहतर रहेगा.

सूप बनाते समय क्या करें

जब सूप बनाना हो, तो तैयार दालों का मिश्रण लें और उसे पानी के साथ पकने के लिए रख दें. इसमें जरूरत के हिसाब से सब्जियां और मसाले डालें. दाल अच्छी तरह पकने के बाद इसे अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा गाढ़ा या पतला रखा जा सकता है. अगर आपको सूप बिल्कुल चिकना पसंद है, तो पकी हुई दाल और सब्जियों को अच्छी तरह मैश या ब्लेंड किया जा सकता है. वहीं, अगर आपको दालों की हल्की बनावट पसंद है, तो इसे बिना ब्लेंड किए भी खाया जा सकता है.

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पहले से तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा

दालों का सूप बनाने में सबसे ज्यादा समय कई बार सामग्री जुटाने और काटने में चला जाता है. अगर दालें साफ करके, सब्जियां तैयार करके और मसाले एक जगह रखे हों, तो सूप बनाने का काम काफी आसान हो जाता है. इसलिए अगर आप व्यस्त रहते हैं और घर पर कुछ जल्दी तैयार करना चाहते हैं, तो सप्ताह की शुरुआत में ही सूप की जरूरी सामग्री अलग करके रख सकते हैं. जब भी गर्म सूप पीने का मन हो, तैयार सामान निकालें और खाना बनाना शुरू कर दें.

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