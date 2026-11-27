Pudina Anardana Chutney Recipe: भारतीय खाने की थाली में चटनी की अपनी खास जगह होती है. दाल, सब्जी, रोटी और चावल के साथ अगर चटनी मिल जाए तो खाने का स्वाद और बढ़ जाता है. यही वजह है कि भारतीय घरों में अलग-अलग तरह की चटनी बनाई जाती है. किसी को मीठी चटनी पसंद होती है तो किसी को तीखी, वहीं कुछ लोग खट्टी-मीठी चटनी खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी हर बार एक जैसी चटनी खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार घर पर पुदीना अनारदाने की चटनी बनाकर देख सकते हैं.

पुदीने की चटनी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन इसमें अनारदाना मिलाने से इसका स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है. इसमें पुदीने की ताजगी के साथ अनारदाने का खट्टा-मीठा स्वाद मिलता है. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. आप इसे घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं. स्नैक्स से लेकर खाने की थाली तक, यह चटनी कई चीजों के साथ परोसी जा सकती है.

क्यों खास है पुदीना अनारदाने की चटनी?

आमतौर पर पुदीने की चटनी का स्वाद तीखा और चटपटा होता है. इसमें हरी मिर्च और पुदीने का स्वाद प्रमुख रहता है. लेकिन अनारदाना मिलाने के बाद इसका स्वाद थोड़ा खट्टा-मीठा हो जाता है. यही चीज इसे सामान्य पुदीने की चटनी से अलग बनाती है. इस चटनी में पुदीने की खुशबू और अनारदाने का स्वाद खाने को और मजेदार बना देता है. आप इसे पकौड़े, समोसे, टिक्की और दूसरे पसंदीदा स्नैक्स के साथ खा सकते हैं. इसके अलावा इसे रोज की खाने की थाली में भी शामिल किया जा सकता है.





क्या पुदीना अनारदाने की चटनी सेहत के लिए अच्छी है?

स्वाद के साथ-साथ यह चटनी सेहत के लिहाज से भी अच्छी मानी जाती है. पुदीने का इस्तेमाल लंबे समय से पाचन से जुड़ी परेशानियों में किया जाता रहा है. वहीं अनारदाने में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. चटनी में इस्तेमाल होने वाले मसाले और हर्ब्स भी इसका स्वाद बढ़ाते हैं. हालांकि, चटनी को संतुलित मात्रा में खाना बेहतर होता है. खासकर अगर आप इसमें नमक, गुड़ या दूसरी चीजें अपनी पसंद के हिसाब से ज्यादा डालते हैं तो मात्रा का ध्यान रखें.

घर पर कैसे बनाएं पुदीना अनारदाने की चटनी?

इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. सबसे पहले एक सिलबट्टा या ओखली-मूसल लें. इसमें लहसुन की कुछ कलियां और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह कूट लें. जब दोनों चीजें अच्छी तरह पिस जाएं तो इसमें ताजे पुदीने के पत्ते डालें. अब पुदीने को भी लहसुन और हरी मिर्च के साथ अच्छी तरह कूटें. कोशिश करें कि पुदीने के पत्ते अच्छी तरह पिस जाएं और सभी चीजें आपस में मिल जाएं. इससे चटनी का स्वाद और खुशबू दोनों अच्छी तरह आएंगे.





इसके बाद इसमें अनारदाना डालें. साथ ही थोड़ा प्याज और हरा धनिया भी डाल दें. इन सभी चीजों को दोबारा अच्छी तरह कूट लें. अगर आपको चटनी थोड़ी दरदरी पसंद है तो इसे पूरी तरह महीन करने की जरूरत नहीं है. वहीं चिकनी चटनी पसंद करने वाले इसे थोड़ा ज्यादा पीस सकते हैं. अब इसमें स्वाद के अनुसार साधारण नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च डालें. आखिर में इसमें थोड़ा गुड़ मिलाएं. गुड़ इस चटनी के खट्टे और चटपटे स्वाद को संतुलित करता है और इसमें हल्की मिठास भी लाता है.

सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद चटनी को चख लें. अगर आपको ज्यादा खट्टा स्वाद पसंद है तो अनारदाना थोड़ा और डाल सकते हैं. वहीं मीठा स्वाद बढ़ाने के लिए गुड़ की मात्रा अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं.

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किस चीज के साथ खा सकते हैं यह चटनी?

पुदीना अनारदाने की यह चटनी कई तरह के खाने के साथ परोसी जा सकती है. इसे पकौड़े, समोसे, टिक्की और दूसरे स्नैक्स के साथ खाया जा सकता है. घर आए मेहमानों के लिए भी इसे नाश्ते के साथ परोसा जा सकता है. इसकी खट्टी-मीठी चटपटी स्वाद की वजह से यह सामान्य पुदीने की चटनी से कुछ अलग लगेगी.

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