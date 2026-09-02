घर पर ऐसे बनाएं माखन मिश्री का भोग, उंगलियां चाटते रह जाएंगे भक्त

सबसे पहले घर की ताजी मलाई लें और उसे अच्छी तरह फेंटें. अगर घर में मलाई न हो तो बाजार की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. कुछ देर फेंटने के बाद मलाई से मक्खन अलग होने लगेगा. इसे निकालकर साफ पानी से हल्का धो लें, ताकि अतिरिक्त छाछ निकल जाए और माखन मुलायम हो जाए.