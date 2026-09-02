एक्सप्लोरर
घर पर ऐसे बनाएं माखन मिश्री का भोग, उंगलियां चाटते रह जाएंगे भक्त
अपने घर में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण को लगाएं माखन-मिश्री का भोग. इसे घर पर कुछ आसान चीजों से तैयार किया जा सकता है और प्रसाद के रूप में भी बांटा जा सकता है.
भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री बेहद प्रिय माने जाते हैं. यही वजह है कि जन्माष्टमी के मौके पर कई घरों में माखन-मिश्री का भोग तैयार किया जाता है. इसे बनाने के लिए ज्यादा सामान या ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती. घर में मौजूद ताजी मलाई से माखन तैयार करके उसमें मिश्री मिलाई जा सकती है. अगर आप इस बार जन्माष्टमी पर कान्हा के लिए घर पर भोग बनाना चाहते हैं, तो यह आसान तरीका अपना सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 02 Sep 2026 06:56 PM (IST)
फूड
6 Photos
मानसून में ये पांच डिश बढ़ाएगी बच्चों के टिफिन की शोभा- स्वाद के साथ सेहत का भी रखें ख्याल
फूड
6 Photos
रात को सोने से पहले भूलकर भी ना खाएं हेल्दी दिखने वाली ये चीजें, फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
सफाई के नाम पर ऐसे सोना चुराते हैं ज्वैलरी शॉप वाले, रहें सावधान
लाइफस्टाइल
क्या मोटापे से घटती है आपकी उम्र? एक्सपर्ट से जानें इसका कंट्रोल
लाइफस्टाइल
Ganesh Chaturthi 2026: दिल्ली-मुंबई में गणपति स्थापना का सही मुहूर्त क्या है? जानें
लाइफस्टाइल
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
Advertisement
मनीष खेमका
Opinion