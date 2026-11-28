Olive Oil In Middle Eastern Cuisine: जैतून का तेल मिडिल ईस्ट के खानपान का एक अहम हिस्सा है. इस इलाके में लोग सदियों से खाना बनाने के अलावा कई दूसरे कामों में भी इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं. त्वचा की देखभाल से लेकर अलग-अलग तरह के पकवान बनाने तक, जैतून के तेल का इस्तेमाल यहां काफी आम है. मिडिल ईस्ट एक बड़ा और अलग-अलग संस्कृतियों वाला क्षेत्र है, जहां हर देश के खाने का स्वाद और तरीका अलग है. इसके बावजूद एक चीज ऐसी है जो ज्यादातर जगहों के खानपान में देखने को मिलती है और वह है जैतून का तेल.

खाने में इसका इस्तेमाल सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसे हेल्दी फैट का अच्छा स्रोत भी माना जाता है. यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के खानपान में जैतून का तेल लंबे समय से अपनी जगह बनाए हुए है.

जैतून के तेल की अलग-अलग किस्में

जैतून के तेल की गुणवत्ता उसके स्वाद, खुशबू और उसमें मौजूद कमियों जैसी चीजों के आधार पर तय की जाती है. इनमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है. इसे जैतून को पहली बार ठंडे तरीके से दबाकर निकाला जाता है. इसमें किसी तरह की रिफाइनिंग नहीं की जाती और न ही इसमें दूसरे तेल या किसी तरह की मिलावट की जाती है. इस वजह से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का स्वाद और खुशबू काफी अच्छी होती है. इसमें जैतून का प्राकृतिक स्वाद भी बना रहता है.





वहीं, बाजार में मिलने वाला ‘लाइट’ ऑलिव ऑयल असल में रिफाइंड ऑलिव ऑयल होता है, जिसमें कुछ मात्रा में वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलाया जाता है. यहां ‘लाइट’ का मतलब कम कैलोरी नहीं होता. सभी तरह के जैतून के तेल में एक चम्मच के हिसाब से लगभग समान कैलोरी होती है. लाइट ऑलिव ऑयल का स्वाद और रंग हल्का होता है और इसका इस्तेमाल खाना पकाने में किया जा सकता है.

मिडिल ईस्ट में इतना इस्तेमाल क्यों होता है?

जैतून का तेल मिडिल ईस्ट के खानपान में इतना जरूरी क्यों है, इसके पीछे कई वजहें हैं.

खाने का स्वाद बढ़ाता है

जैतून के तेल की सबसे बड़ी खासियत उसका स्वाद और खुशबू है. जैतून के पेड़ इस इलाके में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं. इन फलों से तेल निकाला जाता है, जिसका स्वाद अलग और खुशबू खास होती है. मिडिल ईस्ट के खाने में इसका इस्तेमाल खाना पकाने के साथ-साथ सलाद, ड्रेसिंग और ऊपर से डालने के लिए भी किया जाता है. इससे खाने में एक अलग स्वाद आता है और बाकी सामग्री का स्वाद भी अच्छी तरह उभरकर आता है.





सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है

जैतून के तेल को सेहत के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है. इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिन्हें अच्छे फैट के तौर पर जाना जाता है. ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं. इसमें पॉलीफेनॉल भी पाए जाते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से बचाने में मदद कर सकते हैं. मिडिल ईस्ट के पारंपरिक खानपान में ताजे फल, सब्जियां, कम वसा वाला प्रोटीन और हेल्दी फैट शामिल होते हैं. जैतून का तेल इसी खानपान का एक अहम हिस्सा है.

कई तरह के खाने में इस्तेमाल

जैतून के तेल की एक और खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक तरह के खाने में नहीं होता. इसे सलाद, डिप, सब्जियों और ग्रिल किए गए मांस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा बेकिंग और पारंपरिक मिठाइयां बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि यह मिडिल ईस्ट के किचन में रोजमर्रा के काम आने वाली चीज बन चुका है.

सदियों पुरानी परंपरा

मिडिल ईस्ट के खानपान में जैतून के तेल का इस्तेमाल हजारों साल पुराना बताया जाता है. यहां के कई पारंपरिक व्यंजनों में यह जरूरी सामग्री के तौर पर इस्तेमाल होता है. कई मिडिल ईस्ट की कल्चर में इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहा है. त्वचा और बालों की देखभाल के अलावा इसे पारंपरिक तौर पर सेहत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है.

जैतून की भरपूर पैदावार

मिडिल ईस्ट के कई इलाकों का मौसम जैतून की खेती के लिए अनुकूल है. इस वजह से यहां जैतून की अच्छी पैदावार होती है. ग्रीस, तुर्की, लेबनान और इजरायल जैसे देशों में भी जैतून के तेल का उत्पादन काफी होता है. जैतून आसानी से उपलब्ध होने के कारण वहां इसका तेल भी आसानी से मिल जाता है. यही वजह है कि यह खाना पकाने और दूसरे इस्तेमाल के लिए लोकप्रिय बना हुआ है.

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जैतून के तेल को कैसे रखें ताजा?

अगर आप जैतून के तेल का स्वाद और गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो इसे सही तरीके से रखना जरूरी है. हवा, रोशनी और ज्यादा गर्मी के संपर्क में आने से तेल की क्वालिटी खराब हो सकती है और इसका स्वाद भी बदल सकता है.

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