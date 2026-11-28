Basa Fish Bharta Recipe: अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं, लेकिन कांटों की वजह से इसे खाने में परेशानी होती है, तो इस बार घर पर बोनलेस मछली का भुर्ता ट्राई कर सकते हैं. यह बनाने में आसान है और इसका स्वाद भी काफी चटपटा होता है. इसमें मछली को पहले अच्छी तरह पकाकर छोटे-छोटे टुकड़ों में अलग किया जाता है. इसके बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसालों के साथ इसे भूनकर तैयार किया जाता है.

इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता. करीब 20 मिनट में यह मछली तैयार हो सकती है. इसे आप गर्म रोटी, पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं. घर में मेहमान आए हों या रोज के खाने में कुछ अलग बनाने का मन हो, यह रेसिपी काम आ सकती है.

मछली का भुर्ता बनाने के लिए क्या चाहिए?

इस रेसिपी के लिए 250 ग्राम बोनलेस मछली की जरूरत होगी. आप तिलापिया, कॉड या बासा जैसी बोनलेस मछली ले सकते हैं. इसके अलावा एक मध्यम आकार का बारीक कटा टमाटर, एक बारीक कटा प्याज और दो हरी मिर्च लें.

मसालों के लिए आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चौथाई चम्मच गरम मसाला चाहिए. साथ ही एक चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच नींबू का रस और दो चम्मच बारीक कटा हरा धनिया लें. स्वाद के अनुसार नमक और करीब दो चम्मच तेल भी रखें. आप चाहें तो सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.





सबसे पहले मछली पकाएं

सबसे पहले बोनलेस मछली के टुकड़ों को एक पैन में रखें. इसमें थोड़ा पानी और एक चुटकी नमक डालें. पैन को ढककर मध्यम आंच पर करीब 5 से 7 मिनट तक पकाएं. मछली अच्छी तरह पकने के बाद गैस बंद कर दें. अब अतिरिक्त पानी निकालकर मछली को एक प्लेट में निकाल लें और थोड़ी देर ठंडा होने दें. इसके बाद दो कांटे या हाथों की मदद से मछली को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें. मछली को अलग करते समय एक बार अच्छी तरह जांच लें कि उसमें कोई कांटा न बचा हो. इससे खाते समय कांटा मुंह में आने की परेशानी नहीं होगी.

अब तैयार करें मसाला

एक कड़ाही में दो चम्मच तेल डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें. इसमें आधा चम्मच जीरा डालें और करीब 10 सेकंड तक भुनने दें. इसके बाद बारीक कटा प्याज डालें और इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और करीब एक मिनट तक भूनें. जब इसकी खुशबू आने लगे तो इसमें बारीक कटे टमाटर और हरी मिर्च डाल दें.

टमाटर के साथ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और मध्यम आंच पर करीब 3 से 4 मिनट तक पकाएं. इस दौरान टमाटर को चम्मच की मदद से हल्का दबाते रहें, ताकि वह अच्छी तरह गल जाए. जब मसाला पक जाए और तेल थोड़ा अलग दिखाई देने लगे तो समझें कि मसाला तैयार है.





मसाले में मिलाएं मछली

अब इसमें पहले से पकाकर रखी हुई मछली डालें. मछली को मसाले में धीरे-धीरे मिलाएं, ताकि उसके छोटे टुकड़े ज्यादा टूटकर पेस्ट न बन जाएं. इसे धीमी से मध्यम आंच पर करीब 3 से 4 मिनट तक भूनें. इस दौरान मछली मसाले का स्वाद अच्छी तरह सोख लेगी. ध्यान रखें कि इसे बहुत ज्यादा न चलाएं, वरना मछली की बनावट पूरी तरह बदल सकती है.

आखिर में डालें ये चीजें

जब मछली और मसाला अच्छी तरह मिल जाए तो इसमें चौथाई चम्मच गरम मसाला डालें. इसके बाद एक चम्मच ताजा नींबू का रस डालें और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डाल दें. सभी चीजों को हल्के हाथ से मिलाएं और गैस बंद कर दें. आपकी बोनलेस मछली का भुर्ता तैयार है.

कैसे परोसें?

इसे गर्मागर्म रोटी, पराठे, नान या चावल के साथ परोसा जा सकता है. मसालेदार और चटपटे स्वाद वाली यह मछली रोज के खाने में भी अलग स्वाद देगी. इस रेसिपी में बोनलेस मछली का इस्तेमाल किया गया है और पकाने के बाद भी मछली को हाथ से अलग करते समय कांटों की अच्छी तरह जांच की जाती है. इसलिए खाने के दौरान कांटे की परेशानी कम हो जाती है. हालांकि, अगर आप रोहू या किसी ऐसी देसी मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ज्यादा कांटे होते हैं, तो मछली पकाने के बाद हर टुकड़े को अच्छी तरह जांचना जरूरी है.

अगर मछली की गंध पसंद नहीं है तो क्या करें?

मछली की कच्ची गंध कम करने के लिए इसे पकाने से पहले हल्दी, थोड़ा नमक और नींबू के रस के साथ करीब 15 से 20 मिनट के लिए रख सकते हैं. इसके बाद इसे हल्के हाथ से धोकर पकाएं. अदरक, लहसुन और दूसरे मसालों का इस्तेमाल भी मछली की गंध को कम करने में मदद करता है.

इसे भी पढ़ें : Energy Drinks: क्या होती है एनर्जी ड्रिंक, नॉर्मल ड्रिंक से ये कैसे होती है अलग

क्या फ्रोजन मछली से भी बना सकते हैं?

हां, इस रेसिपी के लिए फ्रोजन बोनलेस मछली का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसे पकाने से पहले पूरी तरह पिघला लें और अतिरिक्त पानी निकाल दें. अगर मछली में ज्यादा पानी रह गया तो भुर्ता गीला हो सकता है.

इसे भी पढ़ें : Veg Biryani Recipe: ठेले वाली वेज बिरयानी घर पर बनानी है, नोट कर लीजिए ये रेसिपी