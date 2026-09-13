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घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी पनीर कोफ्ता, उंगलिया चाटते रह जाएंगे मेहमान
अगर आपके घर पर मेहमान आने वाले हैं और आप कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ देखने में भी शानदार लगे, तो पनीर कोफ्ता एक बेहतरीन एक शानदार विकल्प है.
पनीर कोफ्ता भारतीय रसोई में सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है. मलाईदार ग्रेवी में डूबे नरम पनीर के कोफ्ते रोटी के साथ-साथ नान, पराठे या जीरा राइस के साथ खूब अच्छे लगते हैं. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या कोई खास सामग्री की जरूरत नहीं होती. बस थोड़ी सी तैयारी के साथ आप घर पर ही रेस्टोरेंट जैसी सब्जी बना सकते हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 10:49 AM (IST)
Tags :Food Paneer Kofta Recipe Paneer Kofta
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