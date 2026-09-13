घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी पनीर कोफ्ता, उंगलिया चाटते रह जाएंगे मेहमान

अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और कोफ्तों को मीडियम आंच पर सुनहरा होने तक तल लें, इन्हें धीरे-धीरे सुनहरा और कुरकुरा होने दें. इसके बाद तैयार कोफ्तों को एक प्लेट में निकालकर अलग रख दें. ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज, 2-3 टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ काजू लें. सबसे पहले प्याज को हल्का सुनहरा भूनकर उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें. इसके बाद टमाटर और काजू डालकर कुछ मिनट पकाएं और मिश्रण ठंडा होने के बाद इसे बारीक पीस लें.