हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडDiwali sweets shelf life: लड्डू से कलाकंद तक, जानें कितने दिन खाने लायक रहती है कौन-सी मिठाई?

Diwali sweets shelf life: लड्डू से कलाकंद तक, जानें कितने दिन खाने लायक रहती है कौन-सी मिठाई?

sweets shelf life:दिवाली आते ही घर में कई तरह की मिठाइयां आने लगती है,इनमें से कुछ हम खा लेते हैं और कुछ को रख लेते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि मिठाइयों की सेल्फ लाइफ कितनी होती है.

By : सोनम | Updated at : 20 Oct 2025 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali sweets : दिवाली का पर्व आते ही मिठाइयों का घर में भंडार लगना शुरू हो जाता है. यह त्योहार में मिठास घोलने का काम करती है. लेकिन इसी मिठास के दौरान अक्सर हम एक गलती कर देते हैं कि इनको रख लेते हैं कि इसको कल खाना है, परसो खाना है. जबकि हमें कोशिश यह करना चाहिए कि इस तरह की चीजों से बचा जा सके. हर मिठाई की शेल्फ लाइफ अलग होती है. यानी कितने दिनों तक वह ताजा रहती है और कितने दिनों के बाद उसे खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आप जब घर में रखी मिठाइयों को बाद में खाते हैं, तो इससे आपको फूड पॉइजनिंग, पेट खराब और हेल्थ संबंधी दिक्कत होने लगती है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि किस मिठाई को कितने दिनों के भीतर खा लेना चाहिए.

लड्डू

इसमें सबसे पहला नाम आता है लड्डू का. यह भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से एक है. इसमें बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू और सूजी के लड्डू आमतौर पर बनाए जाते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ भी इस पर निर्भर करता है कि इनको बनाया किस चीज से गया है. जैसे कि बेसन के लड्डू में घी और शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये लगभग 10-12 दिन तक अच्छे रहते हैं, बशर्ते इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखा जाए. वहीं बूंदी के लड्डू थोड़े नाजुक होते हैं और इनमें नमी ज्यादा रहती है. इसलिए ये लगभग 4 से 5 दिन तक ही खाने लायक रहते हैं.

बर्फी

दिवाली एक ऐसा त्योहार बनता जा रहा है कि अगर आप रिश्तेदारों या पास पड़ोसियों को बर्फी की जगह दूसरी मिठाई दे दें, तो उनका मुंह बन जाता है. बर्फी कई प्रकार की होती है काजू बर्फी, नारियल बर्फी, दूध बर्फी. इनकी शेल्फ लाइफ अलग-अलग होती है, जैसे कि काजू कतली को फ्रिज में रखा जाए तो यह 7 से 10 दिन तक चल सकती है. नारियल जल्दी खराब होता है, नारियल बर्फी सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही ताजी रहती है. दूध से बनी बर्फी की शेल्फ लाइफ कम होती है और यह 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं चलती.

गुलाब जामुन

गुलाब जामुन का अपना एक अलग क्रेज है, लेकिन शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. इसे मीठे चाशनी में डुबोकर रखा जाता है. इसलिए कमरे के तापमान पर यह 1 से 2 दिन तक ही खाने लायक रहती है, वहीं फ्रिज में रखने पर इसे 4 से 5 दिन तक खाया जा सकता है.

कलाकंद और रसगुल्ला

कलाकंद दूध और खोये से बनाया जाता है, जिसकी वजह से यह जल्दी खराब होता है. अगर आप इसे नॉर्मल टेंप्रेचर पर रखते हैं, तो यह सिर्फ 1 से 2 दिन तक खाने लायक रहता है. फ्रिज में रखने पर भी यह अधिकतम 3 से 4 दिन तक ही सही रहता है. अगर रसगुल्ले की बात करें, तो ये कमरे के तापमान पर केवल 1 दिन तक ही सही रहती हैं और फ्रिज में रखने पर इनकी शेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन तक हो सकती है.

जलेबी

दिवाली पर आपको जलेबी खूब खाने को मिलती है. इस दौरान आपको इसका एक दूसरा वर्जन देखने को मिलता है, जिसे इमरती के नाम से जाना जाता है. जलेबी 1 दिन तक तो बिल्कुल फ्रेश रहती है और उसके बाद इसका स्वाद और कुरकुरापन खराब हो जाता है.

कैसे फ्रेश रखें?

अगर आप इनको ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो मिठाइयों को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें. दूध और चाशनी वाली मिठाइयों को फ्रिज में स्टोर करें. इसके साथ ही अगर मिठाई में नमी ज्यादा है तो कोशिश करें कि उसे 1 से 2 दिन के अंदर ही खा लिया जाए. वहीं अगर आप अच्छे स्टोर से खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उसमें उसके शेल्फ लाइफ के बारे में जानकारी होती है, आप उसको एक्सपायरी डेट से पहले फिनिश कर लें.

इसे भी पढ़ें: Diwali home cleaning hacks: धूल से एलर्जी है तो दिवाली की सफाई में न करना यह गलती, हो जाएगी मुसीबत

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 20 Oct 2025 03:45 PM (IST)
Tags :
Diwali Sweets Diwali Sweets Shelf Life Storage Tips For Sweets
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
Advertisement

वीडियोज

बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Cloud Storage? जानिए कैसे काम करता है और कहां रखी जाती हैं आपकी डिजिटल फाइलें
क्या होता है Cloud Storage? जानिए कैसे काम करता है और कहां रखी जाती हैं आपकी डिजिटल फाइलें
विश्व
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
राजस्थान
राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका! OPS पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार
राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका! OPS पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार
हेल्थ
Symptoms of blocked arteries: पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget