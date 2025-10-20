Diwali sweets : दिवाली का पर्व आते ही मिठाइयों का घर में भंडार लगना शुरू हो जाता है. यह त्योहार में मिठास घोलने का काम करती है. लेकिन इसी मिठास के दौरान अक्सर हम एक गलती कर देते हैं कि इनको रख लेते हैं कि इसको कल खाना है, परसो खाना है. जबकि हमें कोशिश यह करना चाहिए कि इस तरह की चीजों से बचा जा सके. हर मिठाई की शेल्फ लाइफ अलग होती है. यानी कितने दिनों तक वह ताजा रहती है और कितने दिनों के बाद उसे खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आप जब घर में रखी मिठाइयों को बाद में खाते हैं, तो इससे आपको फूड पॉइजनिंग, पेट खराब और हेल्थ संबंधी दिक्कत होने लगती है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि किस मिठाई को कितने दिनों के भीतर खा लेना चाहिए.

लड्डू

इसमें सबसे पहला नाम आता है लड्डू का. यह भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से एक है. इसमें बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू और सूजी के लड्डू आमतौर पर बनाए जाते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ भी इस पर निर्भर करता है कि इनको बनाया किस चीज से गया है. जैसे कि बेसन के लड्डू में घी और शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये लगभग 10-12 दिन तक अच्छे रहते हैं, बशर्ते इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखा जाए. वहीं बूंदी के लड्डू थोड़े नाजुक होते हैं और इनमें नमी ज्यादा रहती है. इसलिए ये लगभग 4 से 5 दिन तक ही खाने लायक रहते हैं.

बर्फी

दिवाली एक ऐसा त्योहार बनता जा रहा है कि अगर आप रिश्तेदारों या पास पड़ोसियों को बर्फी की जगह दूसरी मिठाई दे दें, तो उनका मुंह बन जाता है. बर्फी कई प्रकार की होती है काजू बर्फी, नारियल बर्फी, दूध बर्फी. इनकी शेल्फ लाइफ अलग-अलग होती है, जैसे कि काजू कतली को फ्रिज में रखा जाए तो यह 7 से 10 दिन तक चल सकती है. नारियल जल्दी खराब होता है, नारियल बर्फी सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही ताजी रहती है. दूध से बनी बर्फी की शेल्फ लाइफ कम होती है और यह 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं चलती.

गुलाब जामुन

गुलाब जामुन का अपना एक अलग क्रेज है, लेकिन शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. इसे मीठे चाशनी में डुबोकर रखा जाता है. इसलिए कमरे के तापमान पर यह 1 से 2 दिन तक ही खाने लायक रहती है, वहीं फ्रिज में रखने पर इसे 4 से 5 दिन तक खाया जा सकता है.

कलाकंद और रसगुल्ला

कलाकंद दूध और खोये से बनाया जाता है, जिसकी वजह से यह जल्दी खराब होता है. अगर आप इसे नॉर्मल टेंप्रेचर पर रखते हैं, तो यह सिर्फ 1 से 2 दिन तक खाने लायक रहता है. फ्रिज में रखने पर भी यह अधिकतम 3 से 4 दिन तक ही सही रहता है. अगर रसगुल्ले की बात करें, तो ये कमरे के तापमान पर केवल 1 दिन तक ही सही रहती हैं और फ्रिज में रखने पर इनकी शेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन तक हो सकती है.

जलेबी

दिवाली पर आपको जलेबी खूब खाने को मिलती है. इस दौरान आपको इसका एक दूसरा वर्जन देखने को मिलता है, जिसे इमरती के नाम से जाना जाता है. जलेबी 1 दिन तक तो बिल्कुल फ्रेश रहती है और उसके बाद इसका स्वाद और कुरकुरापन खराब हो जाता है.

कैसे फ्रेश रखें?

अगर आप इनको ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो मिठाइयों को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें. दूध और चाशनी वाली मिठाइयों को फ्रिज में स्टोर करें. इसके साथ ही अगर मिठाई में नमी ज्यादा है तो कोशिश करें कि उसे 1 से 2 दिन के अंदर ही खा लिया जाए. वहीं अगर आप अच्छे स्टोर से खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उसमें उसके शेल्फ लाइफ के बारे में जानकारी होती है, आप उसको एक्सपायरी डेट से पहले फिनिश कर लें.

