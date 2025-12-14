सर्दियों में एनर्जी बढ़ाने का देसी तरीका रागी लड्डू, जानिए आसान रेसिपी

सर्दियों का मौसम आते ही हमारी शरीर की एनर्जी बढ़ाने और शरीर को गर्म रखने की जरूरत भी बढ़ जाती है. ऐसे में हमें अपने खाने में पौष्टिक और सेहतमंद चीजें शामिल करनी चाहिए. अगर बात पोषण की हो, तो रागी का नाम सबसे ऊपर आता है. रागी एक सुपरफूड है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए फायदेमंद होता है. रागी का उपयोग हम कई तरह से कर सकते हैं. जैसे कि रागी की रोटी, चीला, उपमा, टिक्की आदि. लेकिन सर्दियों में शरीर को जल्दी गर्म करने और एनर्जी देने के लिए रागी लड्डू एक बेहतरीन ऑप्शन है.

रागी लड्डू न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि ये बनाने में भी आसान और जल्दी तैयार हो जाते हैं. यह छोटे बच्चों, जवानों और बुजुर्गों सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें रागी का प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम होता है, जो शरीर को ताकत और गर्मी देने में मदद करता है. साथ ही, गुड़ और मेवे मिलाकर बने रागी लड्डू शरीर के लिए अतिरिक्त एनर्जी का भी अच्छा स्रोत बनते हैं. तो आइए आज हम आपको घर पर सर्दियों के लिए स्पेशल रागी लड्डू बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं. यह रेसिपी इतनी आसान है कि कोई भी इसे बिना किसी परेशानी के घर पर तैयार कर सकता है.

स्पेशल रागी लड्डू बनाने की आसान रेसिपी

1. स्पेशल रागी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाही में रागी का आटा लें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. आटे की खुशबू आने लगे और उसका रंग हल्का सुनहरा भूरा हो जाए, तब गैस बंद कर दें.

2. इसके बाद दूसरी कड़ाही में घी गर्म करें. इसमें काजू, बादाम और किशमिश डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें.

3. अब भुना हुआ रागी आटा मेवे वाले घी में डालें और अच्छे से मिक्स करें.

4. अब गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ी देर ठंडा होने दें.

5. इसके बाद कद्दूकस किया हुआ गुड़ पिघलाएं और उसमें ठंडा हुआ रागी मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके साथ इलायची पाउडर भी डालें.

6. हल्के हाथों से मिश्रण को गोल-गोल लड्डू के आकार में तैयार करें. सारे मिश्रण से इसी तरह लड्डू बनाएं.

7. तैयार लड्डू को एयर टाइट डिब्बे में रखकर स्टोर करें. ये लड्डू कई दिनों तक ताजगी और टेस्ट बनाए रखते हैं.



