गाय या भैंस... बच्चे को पहली बार किस जानवर का दूध देना रहता है फायदेमंद?

Cow vs Buffalo Milk: बच्चे के जन्म के बाद पहले छह महीने तक सिर्फ मां का दूध ही देना चाहिए. अगर किसी वजह से मां का दूध नहीं मिल पा रहा है, तो डॉक्टर की सलाह पर ही दूसरे विकल्प अपनाने चाहिए. लेकिन जब बच्चा एक साल का हो जाता है और उसे पहली बार जानवर का दूध देने की बात आती है, तो कई लोगों के मन में सवाल होता है कि गाय का दूध देना सही रहेगा या भैंस का.

गाय का दूध क्यों माना जाता है बेहतर?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध भैंस के दूध की तुलना में बेहतर माना जाता है. गाय के दूध में फैट कम होता है और यह हल्का भी होता है. इसलिए बच्चे का शरीर इसे आसानी से पचा सकता है. इसके अलावा इसमें कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो बच्चे के विकास में मदद करते हैं.

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भैंस का दूध कब दिया जा सकता है?

भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है. यही वजह है कि यह गाय के दूध की तुलना में थोड़ा भारी माना जाता है. अगर बच्चा छोटा है, तो उसे भैंस का दूध पचाने में दिक्कत हो सकती है. इसलिए डॉक्टर अक्सर पहले गाय का दूध देने की सलाह देते हैं. हालांकि हर बच्चे की जरूरत अलग होती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

पहली बार दूध देते समय रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप पहली बार बच्चे को जानवर का दूध दे रहे हैं, तो एक साथ ज्यादा मात्रा में न दें. शुरुआत थोड़ी मात्रा से करें और देखें कि बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही. अगर दूध पीने के बाद उल्टी, पेट दर्द, दस्त या एलर्जी जैसी समस्या दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

बच्चों के लिए क्या है सबसे जरूरी?

सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि बच्चे की पूरी डाइट का संतुलित होना भी जरूरी है. जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे फल, सब्जियां, दाल, अनाज और दूसरी पौष्टिक चीजें भी खिलानी चाहिए. इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है.

अगर आपका बच्चा एक साल से छोटा है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के उसे गाय या भैंस का दूध न दें. वहीं, एक साल के बाद भी बच्चे की उम्र, सेहत और जरूरत को देखते हुए डॉक्टर की सलाह लेना सबसे अच्छा रहता है. सही समय पर सही दूध और बच्चे की अच्छी ग्रोथ और सेहत के लिए बहुत जरूरी है.

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