क्या Chess खेलने से सच में बच्चों का दिमाग तेज होता है? जानिए डॉक्टर क्या कहते हैं

International Chess Day 2026: हर साल 20 जुलाई को International Chess Day मनाया जाता है. शतरंज यानी Chess ऐसा खेल है, जिसमें दिमाग का खूब इस्तेमाल होता है. इसलिए कई लोग मानते हैं कि Chess खेलने से बच्चों का दिमाग तेज होता है. कई माता-पिता भी चाहते हैं कि उनका बच्चा Chess खेले, ताकि उसकी सोचने और समझने की क्षमता बेहतर हो सके. लेकिन क्या सिर्फ Chess खेलने से ही दिमाग तेज हो जाता है? आइए जानते हैं डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं.

सोचने की आदत होती है बेहतर

डॉक्टरों का कहना है कि Chess खेलते समय बच्चों को हर चाल सोच-समझकर चलनी पड़ती है. उन्हें यह भी सोचना होता है कि सामने वाला खिलाड़ी अगली चाल क्या चल सकता है. इससे बच्चे जल्दबाजी में फैसला लेने की बजाय पहले सोचते हैं. धीरे-धीरे उनमें सही समय पर सही फैसला लेने की आदत बन सकती है.

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ध्यान लगाने में मिल सकती है मदद

Chess खेलते समय बच्चों का पूरा ध्यान खेल पर रहता है. अगर उनका ध्यान कुछ देर के लिए भी हट जाए, तो वे खेल हार सकते हैं. इसलिए यह खेल बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने में मदद कर सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि इसका फायदा पढ़ाई और दूसरी जरूरी चीजों में भी मिल सकता है.

याद रखने की ताकत बढ़ सकती है

Chess खेलते समय बच्चों को कई चालें, नियम और अलग-अलग तरीके याद रखने पड़ते हैं. इससे उनका दिमाग लगातार काम करता रहता है. डॉक्टरों के अनुसार, इससे याद रखने की क्षमता बेहतर हो सकती है. साथ ही बच्चे नई चीजें सीखने में भी रुचि दिखा सकते हैं.

धैर्य रखना भी सीखते हैं

Chess ऐसा खेल नहीं है, जिसे जल्दबाजी में खेला जाए. इसमें हर चाल सोचकर चलनी पड़ती है. कई बार जीतने के लिए लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ता है. इससे बच्चे धैर्य रखना सीखते हैं. साथ ही वे हर स्थिति को समझकर फैसला लेने की आदत भी बना सकते हैं.

हार और जीत दोनों से सीख मिलती है

Chess में हर बार जीत मिलना जरूरी नहीं होता. कई बार हार भी मिलती है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हार से बच्चे अपनी गलतियों को समझना सीखते हैं. इससे वे अगली बार बेहतर खेलने की कोशिश करते हैं. यह आदत आगे चलकर पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे कामों में भी काम आ सकती है.

सिर्फ Chess से नहीं होगा पूरा फायदा.

डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ Chess खेलने से ही बच्चे का दिमाग तेज नहीं हो जाता. इसके लिए अच्छी नींद, सही खाना, रोज थोड़ा खेलना-कूदना और पढ़ाई भी जरूरी है. जब ये सभी चीजें साथ होती हैं, तब बच्चे का दिमाग अच्छी तरह विकसित होता है. इसलिए Chess के साथ-साथ बच्चे की रोज की अच्छी आदतों पर भी ध्यान देना जरूरी है.

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