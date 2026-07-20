INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थInternational Chess Day: क्या Chess खेलने से सच में बच्चों का दिमाग तेज होता है? जानिए डॉक्टर क्या कहते हैं

International Chess Day: क्या Chess खेलने से सच में बच्चों का दिमाग तेज होता है? जानिए डॉक्टर क्या कहते हैं

International Chess Day: डॉक्टरों का कहना है कि Chess खेलने से बच्चों का ध्यान, सोचने की आदत और याद रखने की क्षमता बेहतर हो सकती है. लेकिन सिर्फ Chess खेलना ही काफी नहीं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 20 Jul 2026 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

International Chess Day 2026: हर साल 20 जुलाई को International Chess Day मनाया जाता है. शतरंज यानी Chess ऐसा खेल है, जिसमें दिमाग का खूब इस्तेमाल होता है. इसलिए कई लोग मानते हैं कि Chess खेलने से बच्चों का दिमाग तेज होता है. कई माता-पिता भी चाहते हैं कि उनका बच्चा Chess खेले, ताकि उसकी सोचने और समझने की क्षमता बेहतर हो सके. लेकिन क्या सिर्फ Chess खेलने से ही दिमाग तेज हो जाता है? आइए जानते हैं डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं.

सोचने की आदत होती है बेहतर

डॉक्टरों का कहना है कि Chess खेलते समय बच्चों को हर चाल सोच-समझकर चलनी पड़ती है. उन्हें यह भी सोचना होता है कि सामने वाला खिलाड़ी अगली चाल क्या चल सकता है. इससे बच्चे जल्दबाजी में फैसला लेने की बजाय पहले सोचते हैं. धीरे-धीरे उनमें सही समय पर सही फैसला लेने की आदत बन सकती है.

यह भी पढ़े: Cervical Pain: ऑफिस हो या घर, ये छोटी-छोटी लापरवाहियां बन सकती हैं सर्वाइकल की वजह

ध्यान लगाने में मिल सकती है मदद

Chess खेलते समय बच्चों का पूरा ध्यान खेल पर रहता है. अगर उनका ध्यान कुछ देर के लिए भी हट जाए, तो वे खेल हार सकते हैं. इसलिए यह खेल बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने में मदद कर सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि इसका फायदा पढ़ाई और दूसरी जरूरी चीजों में भी मिल सकता है.

याद रखने की ताकत बढ़ सकती है

Chess खेलते समय बच्चों को कई चालें, नियम और अलग-अलग तरीके याद रखने पड़ते हैं. इससे उनका दिमाग लगातार काम करता रहता है. डॉक्टरों के अनुसार, इससे याद रखने की क्षमता बेहतर हो सकती है. साथ ही बच्चे नई चीजें सीखने में भी रुचि दिखा सकते हैं.

धैर्य रखना भी सीखते हैं

Chess ऐसा खेल नहीं है, जिसे जल्दबाजी में खेला जाए. इसमें हर चाल सोचकर चलनी पड़ती है. कई बार जीतने के लिए लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ता है. इससे बच्चे धैर्य रखना सीखते हैं. साथ ही वे हर स्थिति को समझकर फैसला लेने की आदत भी बना सकते हैं.

हार और जीत दोनों से सीख मिलती है

Chess में हर बार जीत मिलना जरूरी नहीं होता. कई बार हार भी मिलती है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हार से बच्चे अपनी गलतियों को समझना सीखते हैं. इससे वे अगली बार बेहतर खेलने की कोशिश करते हैं. यह आदत आगे चलकर पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे कामों में भी काम आ सकती है.

सिर्फ Chess से नहीं होगा पूरा फायदा.

डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ Chess खेलने से ही बच्चे का दिमाग तेज नहीं हो जाता. इसके लिए अच्छी नींद, सही खाना, रोज थोड़ा खेलना-कूदना और पढ़ाई भी जरूरी है. जब ये सभी चीजें साथ होती हैं, तब बच्चे का दिमाग अच्छी तरह विकसित होता है. इसलिए Chess के साथ-साथ बच्चे की रोज की अच्छी आदतों पर भी ध्यान देना जरूरी है.

यह भी पढ़े: skin Care Tips: सिर्फ Sunscreen लगाने से नहीं चलेगा काम, टैनिंग से बचने के लिए बदलनी पड़ेंगी ये 5 आदतें

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 20 Jul 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Chess Health News International Chess Day Chess Game
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
International Chess Day: क्या Chess खेलने से सच में बच्चों का दिमाग तेज होता है? जानिए डॉक्टर क्या कहते हैं
क्या Chess खेलने से सच में बच्चों का दिमाग तेज होता है? जानिए डॉक्टर क्या कहते हैं
हेल्थ
Joint Pain in Rain: क्या बारिश में बढ़ जाता है जोड़ों और पुरानी चोट का दर्द? डॉक्टर ने बताया सच
क्या बारिश में बढ़ जाता है जोड़ों और पुरानी चोट का दर्द? डॉक्टर ने बताया सच
हेल्थ
COVID Alert in Andra Pradesh: आंध्र प्रदेश में 4 कोरोना मरीजों में मिला खतरनाक ओमिक्रॉन RF.5 वैरिएंट, जानें यह कितना खतरनाक?
आंध्र प्रदेश में 4 कोरोना मरीजों में मिला खतरनाक ओमिक्रॉन RF.5 वैरिएंट, जानें यह कितना खतरनाक?
हेल्थ
Normal Fever vs Dengue: हर बुखार डेंगू नहीं होता... मानसून सीजन में ऐसे पहचानें कौन सा फीवर नॉर्मल और कौन सा नहीं?
हर बुखार डेंगू नहीं होता... मानसून सीजन में ऐसे पहचानें कौन सा फीवर नॉर्मल और कौन सा नहीं?
Advertisement

वीडियोज

पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिकी हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों से कहा- तुरंत छोड़ दें देश
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? US हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों से कहा- तुरंत छोड़ दें देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP के संसद मार्च से पहले केंद्र सरकार के लिए आई मायावती की सलाह, बताया कैसे ठीक होगें हालात?
CJP के संसद मार्च से पहले केंद्र सरकार के लिए आई मायावती की सलाह, बताया कैसे ठीक होगें हालात?
विश्व
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
फ़ुटबॉल
Why Argentina Lost: फाइनल में क्यों हार गई अर्जेंटीना? लियोनेल मेसी एंड टीम की हार के 2 मुख्य कारण; जानिए
FINAL में क्यों हार गई अर्जेंटीना? लियोनेल मेसी एंड टीम की हार के 2 मुख्य कारण; जानिए
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
इंडिया
Weather Today: 'इंतजार खत्म, इसी हफ्ते जोरदार वापसी करेगा मानसून', कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने की भविष्यवाणी
'इंतजार खत्म, इसी हफ्ते जोरदार वापसी करेगा मानसून', कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने की भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
ट्रेंडिंग
'रील बना रही थी हजामत बन गई' डॉग ट्रेंड करना पड़ा भारी, दीदी पर कुत्ते ने कर दिया हमला- वीडियो वायरल
'रील बना रही थी हजामत बन गई' डॉग ट्रेंड करना पड़ा भारी, दीदी पर कुत्ते ने कर दिया हमला
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget