कहीं आप भी मुर्गी समझकर बत्तख का अंडा तो नहीं खा रहे? इन आसान तरीकों से तुरंत करें सही पहचान

Difference Between Duck Egg And Chicken Egg: बाजार में अंडे खरीदते समय ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि उन्हें मुर्गी के अंडे ही मिल रहे हैं. लेकिन कई जगहों पर बत्तख के अंडे भी बेचे जाते हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचानना आसान नहीं होता. हालांकि दोनों अंडे देखने में काफी हद तक एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन आकार, खोल, जर्दी और पोषण के मामले में इनमें कई बड़े अंतर होते हैं।. अगर आप भी दोनों के बीच फर्क नहीं कर पाते हैं, तो कुछ आसान संकेतों की मदद से इन्हें पहचान सकते हैं.

आकार से करें पहचान

बत्तख का अंडा मुर्गी के अंडे की तुलना में बड़ा होता है. आमतौर पर इसका वजन भी ज्यादा होता है और हाथ में लेने पर यह थोड़ा भारी महसूस होता है. अगर दो अंडे साथ रखे हों, तो बत्तख का अंडा आसानी से बड़ा नजर आएगा.

खोल होता है ज्यादा मजबूत

बत्तख के अंडे का छिलका मुर्गी के अंडे की तुलना में मोटा और मजबूत होता है. इसे तोड़ने के लिए थोड़ा ज्यादा दबाव लगाना पड़ता है. वहीं मुर्गी का अंडा अपेक्षाकृत आसानी से टूट जाता है.

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रंग में भी हो सकता है अंतर

मुर्गी के अंडे आमतौर पर सफेद या हल्के भूरे रंग के होते हैं, जबकि बत्तख के अंडे सफेद, हल्के हरे, ग्रे, भूरे या धब्बेदार रंगों में भी मिल सकते हैं. हालांकि केवल रंग देखकर फैसला करना सही नहीं होगा, क्योंकि अलग-अलग नस्लों में रंग बदल सकता है.

जर्दी होती है बड़ी और गाढ़ी

अंडा तोड़ने पर सबसे बड़ा अंतर इसकी जर्दी में दिखाई देता है. बत्तख के अंडे की जर्दी आकार में बड़ी होती है और इसका रंग भी अधिक गहरा नजर आ सकता है. यही वजह है कि इससे बने ऑमलेट, भुर्जी या दूसरी डिश का स्वाद ज्यादा क्रीमी और रिच महसूस होता है.

पोषण में भी है अंतर

बत्तख का अंडा आकार में बड़ा होने की वजह से इसमें प्रोटीन, फैट, कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है. वहीं इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा भी मुर्गी के अंडे की तुलना में अधिक पाई जाती है. हालांकि जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.

स्वाद में हल्का फर्क

दोनों अंडों का स्वाद काफी हद तक मिलता-जुलता होता है, लेकिन बत्तख के अंडे की जर्दी बड़ी होने के कारण इसका स्वाद थोड़ा ज्यादा रिच और क्रीमी महसूस होता है. कुछ लोगों को इसमें हल्का अलग फ्लेवर भी महसूस हो सकता है, जो बत्तख के खान-पान पर निर्भर करता है.

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