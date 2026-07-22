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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडDuck Egg And Chicken Egg: कहीं आप भी मुर्गी समझकर बत्तख का अंडा तो नहीं खा रहे? इन आसान तरीकों से तुरंत करें सही पहचान

Duck Egg And Chicken Egg: कहीं आप भी मुर्गी समझकर बत्तख का अंडा तो नहीं खा रहे? इन आसान तरीकों से तुरंत करें सही पहचान

Chicken Egg: अंडे खरीदते समय ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि उन्हें मुर्गी के अंडे ही मिल रहे हैं. लेकिन कई जगहों पर बत्तख के अंडे भी बेचे जाते हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचानना आसान नहीं होता.

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Jul 2026 03:47 PM (IST)
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Difference Between Duck Egg And Chicken Egg: बाजार में अंडे खरीदते समय ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि उन्हें मुर्गी के अंडे ही मिल रहे हैं. लेकिन कई जगहों पर बत्तख के अंडे भी बेचे जाते हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचानना आसान नहीं होता. हालांकि दोनों अंडे देखने में काफी हद तक एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन आकार, खोल, जर्दी और पोषण के मामले में इनमें कई बड़े अंतर होते हैं।. अगर आप भी दोनों के बीच फर्क नहीं कर पाते हैं, तो कुछ आसान संकेतों की मदद से इन्हें पहचान सकते हैं.

आकार से करें पहचान

बत्तख का अंडा मुर्गी के अंडे की तुलना में बड़ा होता है. आमतौर पर इसका वजन भी ज्यादा होता है और हाथ में लेने पर यह थोड़ा भारी महसूस होता है. अगर दो अंडे साथ रखे हों, तो बत्तख का अंडा आसानी से बड़ा नजर आएगा.

खोल होता है ज्यादा मजबूत

बत्तख के अंडे का छिलका मुर्गी के अंडे की तुलना में मोटा और मजबूत होता है. इसे तोड़ने के लिए थोड़ा ज्यादा दबाव लगाना पड़ता है. वहीं मुर्गी का अंडा अपेक्षाकृत आसानी से टूट जाता है.

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रंग में भी हो सकता है अंतर

मुर्गी के अंडे आमतौर पर सफेद या हल्के भूरे रंग के होते हैं, जबकि बत्तख के अंडे सफेद, हल्के हरे, ग्रे, भूरे या धब्बेदार रंगों में भी मिल सकते हैं. हालांकि केवल रंग देखकर फैसला करना सही नहीं होगा, क्योंकि अलग-अलग नस्लों में रंग बदल सकता है.

जर्दी होती है बड़ी और गाढ़ी

अंडा तोड़ने पर सबसे बड़ा अंतर इसकी जर्दी में दिखाई देता है. बत्तख के अंडे की जर्दी आकार में बड़ी होती है और इसका रंग भी अधिक गहरा नजर आ सकता है. यही वजह है कि इससे बने ऑमलेट, भुर्जी या दूसरी डिश का स्वाद ज्यादा क्रीमी और रिच महसूस होता है.

पोषण में भी है अंतर

बत्तख का अंडा आकार में बड़ा होने की वजह से इसमें प्रोटीन, फैट, कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है. वहीं इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा भी मुर्गी के अंडे की तुलना में अधिक पाई जाती है. हालांकि जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.

स्वाद में हल्का फर्क

दोनों अंडों का स्वाद काफी हद तक मिलता-जुलता होता है, लेकिन बत्तख के अंडे की जर्दी बड़ी होने के कारण इसका स्वाद थोड़ा ज्यादा रिच और क्रीमी महसूस होता है. कुछ लोगों को इसमें हल्का अलग फ्लेवर भी महसूस हो सकता है, जो बत्तख के खान-पान पर निर्भर करता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Chicken Egg Duck Egg How To Identify Duck Eggs
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