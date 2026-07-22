आलू तलने से पहले शेफ रणवीर बरार की ये आसान ट्रिक जरूर आजमाएं, नहीं लगेंगे तेल के छींटे

बारिस के मौसम में अक्सर हर किसी को कुछ न कुछ चटपटा खाने का मन करता रहता है. अक्सर लोग घर पर क्रिस्पी फ्राइज, आलू टिक्की या कोई भी तला हुआ आलू बनाते हैं, तो एक आसान सा स्टेप कभी मत छोड़िए. ऐसे में मशहूर शेफ रणवीर बरार का कहना है कि आलू तलने से पहले उसका अतिरिक्त पानी निकालना बहुत जरूरी है. इससे न सिर्फ आलू का स्वाद और टेक्सचर अच्छा आता है, बल्कि रसोई में आपकी सुरक्षा भी बनी रहती है. हाल ही में इंस्टाग्राम वीडियो में शेफ रणवीर ने बताया कि तलने से पहले आलू को कैसे तैयार करना चाहिए और उसे अच्छी तरह सुखाना क्यों जरूरी है. आइए जाने हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

तलने से पहले आलू को ऐसे करें तैयार

रणवीर बरार भारत के जाने-माने शेफ हैं. वे रेस्टोरेंट चलाते हैं, टीवी शो होस्ट करते हैं और मास्टरशेफ इंडिया में जज भी रह चुके हैं. लखनऊ के एक हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना कुकिंग सफर शुरू किया था. करीब तीन दशक के अनुभव के साथ आज वे भारत के सबसे लोकप्रिय शेफ में गिने जाते हैं. पारंपरिक भारतीय स्वाद को मॉडर्न कुकिंग तरीकों के साथ मिलाना उनकी खासियत है.

अपने वीडियो में उन्होंने बताया कि आलू को पहले अच्छी तरह धो लें ताकि सारी मिट्टी निकल जाए. इसके बाद आलू को एक साफ तौलिये पर रखें और हल्के हाथों से दबाकर निचोड़ें. उनका कहना है कि आलू का पूरा पानी सुखाना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा पानी निकाल सकें उतना बेहतर है.

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इस छोटे से स्टेप से आलू बनेंगे ज्यादा क्रिस्पी और सुरक्षित

शेफ रणवीर के मुताबिक, अगर आलू पर पानी की बूंदें रह जाती हैं, तो गरम तेल में डालते ही तेल तेजी से छींटे मारता है, जिससे जलने का खतरा बढ़ जाता है. इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए आलू का पानी निकालना बहुत जरूरी है. इसके अलावा, सूखे आलू तेल में ज्यादा अच्छी तरह से पकते हैं और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं. तो अगली बार जब भी आप आलू तलने वाले हों, उन्हें गरम तेल में डालने से पहले एक मिनट निकालकर साफ तौलिये से अच्छी तरह पोंछ या निचोड़ लें. यह छोटा सा स्टेप न सिर्फ तेल के छींटों से बचाएगा बल्कि आपके खाने का स्वाद और टेक्सचर भी बेहतर बना देगा.

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