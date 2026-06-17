मर्दों के लिए बनाए गए कपड़े क्यों पहन रही चीन की औरतें, क्या है इसकी वजह?

Chinese Women Fashion Trend: चीन में इन दिनों एक बड़ा ही मजेदार फैशन ट्रेंड तेजी से चर्चा में है. बड़ी संख्या में युवा महिलाएं महिलाओं के बजाय पुरुषों के सेक्शन से कपड़े खरीद रही है. उनकी अलमारी में अब शर्ट, टी-शर्ट और शॉट्स जैसे कपड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह उनके पिता, भाई या बॉयफ्रेंड के नहीं बल्कि खुद उनके लिए खरीदे जा रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस ट्रेंड की लगातार की चर्चा हो रही है. कई महिलाएं खुलकर बता रही है कि उन्होंने महिलाओं के कपड़ों की जगह पुरुषों के कपड़े पहनना शुरू कर दिया है. इसके पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि चीन की महिलाएं मर्दों के लिए बने कपड़े क्यों पहन रही है और इसकी क्या वजह है.

चीन में सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह ट्रेंड

बताया जा रहा है कि चीन में औरतों के मर्दों के कपड़े पहनने का फैशन ट्रेंड चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शोओहोंग्शु से शुरू हुआ है. यहां पर महिलाओं की ओर से पुरुषों के कपड़े पहनने से जुड़े कंटेंट को करोड़ों बार देखा जा चुका है. वहीं जेंडर न्यूट्रल ड्रेसिंग से जुड़े पोस्ट भी लगातार वायरल हो रहे हैं. इन पोस्ट में महिलाएं बताती है कि पुरुषों के कपड़ों में बेहतर कपड़ा, मजबूत सिलाई, बड़ी जेबें, ज्यादा आराम और कम कीमत जैसी खूबियां मिलती है. यही वजह है कि कई महिलाएं अब सीधे पुरुषों के सेक्शन से खरीदारी कर रही है.

एक शर्ट से बदल गई पूरी अलमारी

चीन में इस ट्रेंड का हिस्सा रहने वाली एक महिला बताती है कि 2023 में सोशल मीडिया पर पुरुषों की शर्ट बेचने वाले लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद उन्होंने पहली बार अपने लिए पुरुषों की शर्ट खरीदी थी. शुरुआत में उन्हें लगा था कि यह सिर्फ एक ट्रायल होगा, लेकिन जब उन्हें शर्ट पहने तो वह महिलाओं के कपड़ों की तुलना में ज्यादा कंफर्टेबल थीं. वहीं सबसे खास बात यह थी कि उसकी कीमत महिलाओं की टी शर्ट से बहुत कम थी. इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे पुरुषों के और कपड़े खरीदना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनकी अलमारी का बड़ा हिस्सा पुरुषों के कपड़ों से भर गया.

कम कीमत भी है बड़ी वजह

इसके अलावा इस बदलाव के पीछे चीन की आर्थिक परिस्थितियों को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है. कोविड-19 के बाद चीन की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पहले जैसी रफ्तार नहीं पकड़ पाई. ऐसे में लोग खर्च को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं. कई युवा फैशन के बजाय टिकाऊ और सस्ते ऑप्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं. चीन में रहने वाली कामकाजी महिलाएं भी मानती है कि कपड़ों पर ज्यादा पैसा खर्च करने का अब कोई खास मतलब नहीं रह गया है. खासकर तब जब फैशन तेजी से बदलता रहता है. यही वजह है कि कम कीमत में बेहतर क्वालिटी मिलने पर महिलाएं पुरुषों के कपड़ों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है.

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महिलाओं के कपड़ों की फिटिंग पर भी उठ रहे सवाल

चीन में महिलाओं के कपड़ों की साइजिंग लंबे समय से विवाद का विषय रही है. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिनमें बड़े साइज के नाम पर बहुत छोटे कपड़े दिखाए जाते हैं. कई महिलाओं का कहना है कि बाजार में मिलने वाले कपड़े नॉर्मल शरीर वाली महिलाओं के लिए भी ठीक से फिट नहीं होते. लंबी या चौड़े कंधे वाली महिलाओं को सही साइज ढूंढने में बहुत परेशानी होती है. इसी वजह से पुरुषों के कपड़े कई महिलाओं ने पहनना शुरू कर दिया.

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