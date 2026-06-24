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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनAmitabh Bachchan Style: दो घड़ियां और खास चश्मा... बिग बी के इन 5 फैशन रूल्स का नहीं है कोई तोड़

Amitabh Bachchan Style: दो घड़ियां और खास चश्मा... बिग बी के इन 5 फैशन रूल्स का नहीं है कोई तोड़

How To Dress Like Amitabh Bachchan: सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अपने फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं. चलिए आज हम आपको उनके 5 स्टाइल के बारे में बताते हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं है.

Written By : सोनम  | Updated at : 24 Jun 2026 08:52 AM (IST)
How To Dress Like Amitabh Bachchan: सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अपने फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं. चलिए आज हम आपको उनके 5 स्टाइल के बारे में बताते हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं है.

मेंस फैशन की दुनिया में रेड कार्पेट अक्सर एक जैसा दिखता है, काले सूट, वही पुराना अंदाज. लेकिन अभिताभ बच्चन इस भीड़ में अलग नजर आते हैं. उनका स्टाइल ट्रेंड्स के पीछे नहीं चलता, बल्कि खुद एक पहचान बनाता है.

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उनका अंदाज एक दिलचस्प संतुलन है, अनुशासन और अलग सोच का मेल. पारंपरिक कपड़ों को वह बेहद सटीक तरीके से पहनते हैं, लेकिन उसमें हल्का सा ट्विस्ट जोड़कर पूरे लुक को खास बना देते हैं.
उनका अंदाज एक दिलचस्प संतुलन है, अनुशासन और अलग सोच का मेल. पारंपरिक कपड़ों को वह बेहद सटीक तरीके से पहनते हैं, लेकिन उसमें हल्का सा ट्विस्ट जोड़कर पूरे लुक को खास बना देते हैं.
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बांधगला उनके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं, एक मजबूत पहचान है. जहां लोग वेस्टर्न सूट चुनते हैं, वहीं वह भारतीय अंदाज में बने इस परिधान से अलग छाप छोड़ते हैं. इसका सधा हुआ ढांचा अपने आप में आत्मविश्वास दिखाता है.
बांधगला उनके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं, एक मजबूत पहचान है. जहां लोग वेस्टर्न सूट चुनते हैं, वहीं वह भारतीय अंदाज में बने इस परिधान से अलग छाप छोड़ते हैं. इसका सधा हुआ ढांचा अपने आप में आत्मविश्वास दिखाता है.
Published at : 24 Jun 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Amitabh Bachchan Style Men Fashion Tips

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