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Amitabh Bachchan Style: दो घड़ियां और खास चश्मा... बिग बी के इन 5 फैशन रूल्स का नहीं है कोई तोड़
How To Dress Like Amitabh Bachchan: सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अपने फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं. चलिए आज हम आपको उनके 5 स्टाइल के बारे में बताते हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं है.
मेंस फैशन की दुनिया में रेड कार्पेट अक्सर एक जैसा दिखता है, काले सूट, वही पुराना अंदाज. लेकिन अभिताभ बच्चन इस भीड़ में अलग नजर आते हैं. उनका स्टाइल ट्रेंड्स के पीछे नहीं चलता, बल्कि खुद एक पहचान बनाता है.
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Published at : 24 Jun 2026 08:52 AM (IST)
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