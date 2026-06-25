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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनAlia Bhatt Fashion: भूल जाइए सारे रंग, आलिया भट्ट का ये 'पेस्टल येलो' लुक क्यों बना इंटरनेट का नया क्रश?

Alia Bhatt Fashion: भूल जाइए सारे रंग, आलिया भट्ट का ये 'पेस्टल येलो' लुक क्यों बना इंटरनेट का नया क्रश?

How to style pastel yellow for summer: आलिया भट्टा अपने कमाल के फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनका पेस्टल येलो क्यों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

Written By : सोनम  | Updated at : 25 Jun 2026 09:18 AM (IST)
How to style pastel yellow for summer: आलिया भट्टा अपने कमाल के फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनका पेस्टल येलो क्यों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

पेस्टल शेड्स का ट्रेंड हर सीजन बदलता रहता है, लेकिन कभी-कभी कोई एक रंग ऐसा होता है जो खास बन जाता है. इस बार पेस्टल येलो ने वही जगह बना ली है. इस ट्रेंड को नया अंदाज देने का श्रेय आलिया भट्ट को जाता है, जिन्होंने अपने लेटेस्ट कैंपेन में इस रंग को बेहद खूबसूरती से कैरी किया.

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उनका यह लुक सॉफ्ट, फ्रेश और कॉन्फिडेंट नजर आता है, जो आज की महिलाओं की पसंद से मेल खाता है. इसमें स्टाइल और सादगी का ऐसा संतुलन दिखता है, जो आसानी से किसी का भी ध्यान खींच लेता है.
उनका यह लुक सॉफ्ट, फ्रेश और कॉन्फिडेंट नजर आता है, जो आज की महिलाओं की पसंद से मेल खाता है. इसमें स्टाइल और सादगी का ऐसा संतुलन दिखता है, जो आसानी से किसी का भी ध्यान खींच लेता है.
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इस शूट के लिए उन्होंने एक खास टॉप चुना, जिसे 5,100 रुपये की कीमत में लिया गया था. इसके साथ उन्होंने 6,990 रुपये की पीली स्ट्रेट ट्राउजर पहनी, जिससे पूरा लुक एक जैसा और संतुलित नजर आया.
इस शूट के लिए उन्होंने एक खास टॉप चुना, जिसे 5,100 रुपये की कीमत में लिया गया था. इसके साथ उन्होंने 6,990 रुपये की पीली स्ट्रेट ट्राउजर पहनी, जिससे पूरा लुक एक जैसा और संतुलित नजर आया.
Published at : 25 Jun 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Fashion Alia Bhatt Pastel Yellow Outfit

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