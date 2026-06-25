उनका यह लुक सॉफ्ट, फ्रेश और कॉन्फिडेंट नजर आता है, जो आज की महिलाओं की पसंद से मेल खाता है. इसमें स्टाइल और सादगी का ऐसा संतुलन दिखता है, जो आसानी से किसी का भी ध्यान खींच लेता है.