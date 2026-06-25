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Alia Bhatt Fashion: भूल जाइए सारे रंग, आलिया भट्ट का ये 'पेस्टल येलो' लुक क्यों बना इंटरनेट का नया क्रश?
How to style pastel yellow for summer: आलिया भट्टा अपने कमाल के फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनका पेस्टल येलो क्यों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
पेस्टल शेड्स का ट्रेंड हर सीजन बदलता रहता है, लेकिन कभी-कभी कोई एक रंग ऐसा होता है जो खास बन जाता है. इस बार पेस्टल येलो ने वही जगह बना ली है. इस ट्रेंड को नया अंदाज देने का श्रेय आलिया भट्ट को जाता है, जिन्होंने अपने लेटेस्ट कैंपेन में इस रंग को बेहद खूबसूरती से कैरी किया.
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Published at : 25 Jun 2026 09:18 AM (IST)
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