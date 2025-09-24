हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीHome Remedy for Pink Lips: काले होंठों पर चीनी में मिलाकर लगा लें ये 2 चीजें, कुछ ही दिनों में पिंक हो जाएंगे लिप्स

Home Remedy for Pink Lips: काले होंठों पर चीनी में मिलाकर लगा लें ये 2 चीजें, कुछ ही दिनों में पिंक हो जाएंगे लिप्स

Home Remedy for Pink Lips: घर पर दो प्राकृतिक चीजों और चीनी से होंठों को गुलाबी, मुलायम और आकर्षक बनाने का आसान उपाय, जानिए आपको क्या करना होगा.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 24 Sep 2025 08:10 AM (IST)
Home Remedy for Pink Lips: क्या आप भी उन गुलाबी, मुलायम और आकर्षक होंठों का सपना देखती हैं जो आपके चेहरे की खूबसूरती को निखारते हैं. क्योंकि काले होंठ न केवल आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं, बल्कि आपकी पूरी श्रृंगार को भी फीका कर देते हैं.

दरअसल, मौसम का प्रभाव, धूम्रपान, अत्यधिक चाय-कॉफी का सेवन या कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के कारण होंठ काले पड़ जाते हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे ऐसा घरेलू उपाय जिसमें चीनी के साथ दो सामग्रियों को मिलाकर लगाने से कुछ ही दिनों में आपके होंठ फिर से गुलाबी और खूबसूरत हो जाएंगे.

ये भी पढ़े- Caster v/s Coconut Oil for Wrinkles: त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखने के लिए अरंडी का तेल या नारियल तेल, किसे करें इस्तेमाल?

चीनी और नींबू

चीनी और नींबू का संयोजन होंठों को गुलाबी करने के लिए एक शानदार उपाय है. चीनी एक प्राकृतिक स्क्रब के रूप में काम करती है जो होंठों की मृत त्वचा को हटाती है. वहीं, नींबू में सिट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है, जो प्राकृतिक रूप से होंठों के रंग को हल्का करता है. नींबू में मौजूद ब्लीचिंग गुण होंठों के कालेपन को कम करने में मदद करते हैं. इस मिश्रण को नियमित रूप से उपयोग करने से होंठ न केवल गुलाबी होते हैं, बल्कि मुलायम भी बनते हैं.

शहद और चीनी

दूसरी सामग्री है शहद, जो चीनी के साथ मिलाकर लगाने से होंठों को गुलाबी करने में मदद करता है. शहद एक प्राकृतिक मॉइश्चराइजर है, जो होंठों को हाइड्रेट रखता है और उनमें नमी बनाए रखता है. शहद में एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरीगुण होते हैं जो होंठों की त्वचा को ठीक करते हैं. इसके अलावा, शहद में मौजूद एंजाइम्स होंठों के रंग को हल्का करने में मदद करते हैं. चीनी और शहद का मिश्रण होंठों को एक्सफोलिएट करता है और उन्हें पोषण देता है, जिससे वे स्वाभाविक रूप से गुलाबी हो जाते हैं.

घरेलू स्क्रब बनाने की विधि

इस घरेलू स्क्रब को बनाना बहुत आसान है. एक कटोरी में एक चम्मच चीनी लें और उसमें आधा चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच शहद मिलाएं. इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर एक पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को अपने होंठों पर हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं. 2 मिनट तक मसाज करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. फिर गुनगुने पानी से धो लें. इस स्क्रब का उपयोग सप्ताह में 2 बार करें.

इसे भी पढ़ें- Vitamin D Benefits in Chemotherapy: आज से ही लेना शुरू कर दें थोड़ा-थोड़ा Vitamin D, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में मिलेगी मदद

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 24 Sep 2025 08:10 AM (IST)
Embed widget