Caster v/s Coconut Oil for Wrinkles: हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा हमेशा जवान, मुलायम और चमकदार बनी रहे. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे पर फाइन लाइन्स और रिंकल्स दिखाई देने लगती हैं. ऐसे में Castor Oil और Coconut Oil प्राकृतिक उपाय के रूप में बहुत लोकप्रिय हैं. दोनों तेल त्वचा को पोषण देने और Anti-Aging के लिए फायदेमंद हैं. अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह आपकी त्वचा को खूबसूरत बना सकता है.

अरंडी का तेल

अरंडी का तेल anti-aging से भरपूर होता है. यह त्वचा की गहराई में जाकर मॉइस्चराइज करता है और फाइन लाइन्स को कम करने में मदद करता है.

रात्रि में सफाई के बाद अरंडी तेल की हल्की मालिश करें.

नियमित इस्तेमाल से त्वचा ज्यादा मुलायम और जवान दिखाई देती है.

आंखों के आसपास के डार्क सर्कल और सूखापन भी कम करता है.

नारियल तेल

नारियल तेल में natural antioxidants होते हैं, जो त्वचा की उम्र कम दिखाई देने में मदद करते हैं. यह त्वचा को अंदर तक पोषण देता है और रिंकल्स को धीरे-धीरे कम करता है.

सुबह या रात को हल्की मालिश करने से त्वचा नरम और ग्लोइंग रहती है.

यह तेल स्किन की इलास्टिसिटी बनाए रखता है और ड्राइनेस को रोकता है.

अरंडी तेल या नारियल तेल?

अगर आपकी त्वचा ड्राई और रिंकल्स वाली है तो अरंडी तेल बेहतर है. यह गहराई से मॉइस्चराइज करता है.

अगर आप रोजाना हल्की हाइड्रेशन और ग्लो चाहते हैं तो नारियल तेल उपयुक्त है.

आप दोनों तेलों का मिश्रण भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सुबह नारियल तेल और रात को अरंडी तेल.

इस्तेमाल करने के आसान तरीके

साफ त्वचा पर मालिश करें: तेल को हल्के हाथों से चेहरे और गर्दन पर लगाएं.

रात में अरंडी तेल लगाकर सोने से त्वचा गहराई से पोषित होती है.

नारियल तेल को दिन में मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.

त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखना अब मुश्किल नहीं है. जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स और ड्राइनेस को कम करता है. सही तरीके और नियमित उपयोग से आपकी त्वचा स्वस्थ, मुलायम और ग्लोइंग हो जाती है.