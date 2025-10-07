हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीLeaves Juice For Glowing Skin: 55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम

Leaves Benefits for skin: हर कोई चाहता है कि वह जवां दिखे, उसके चेहरे पर रंगत हो और शरीर में झुर्रियां न हों. चलिए आपको इसके लिए कुछ पत्तियां बताते हैं, जो आपकी मदद करेंगे.

By : सोनम | Updated at : 07 Oct 2025 12:24 PM (IST)
Spinach Leaves Benefits for skin: हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका चेहरा ग्लो करे और उसकी स्किन पर किसी तरह की कोई झुर्रियां न पड़ें. इसके लिए वह तरह-तरह के उपाय करता है ताकि उसके चेहरे की रंगत बनी रहे. लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इंसान के चेहरे से रंगत खत्म होती जाती है, 50 पार करते-करते चेहरे पर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं. चेहरा थका लगता है और त्वचा का ग्लो कम हो जाता है. ऐसे में जिनके पास पैसे हैं, वे लोग जवां दिखने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, महंगे ट्रीटमेंट और केमिकल वाले सीरम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कम कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए इतना खर्च करना संभव ही नहीं है. चलिए आज हम आपको घरेलू नुस्खों में कुछ ऐसे प्राकृतिक उपाय बताते हैं, जो आपकी स्किन को नैचुरल ग्लो दे सकते हैं.

इन पत्तियों में छिपा है सेहत का राज

अगर बात करें कि किन पत्तियों में सेहत का राज छिपा है, तो इसमें पालक, तुलसी, हरा धनिया, पुदीना, मेथी और गिलोय के पत्ते शामिल हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और डिटॉक्सिफाइंग की मात्रा भरपूर होती है. ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं. जब हमारा शरीर अंदर से साफ रहता है, तो चमक अपने आप ही आने लगती है. इन पत्तियों में कई पौषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन A, C और K. ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में पड़ने वाली झुर्रियां कम होने लगती हैं. इसके साथ ही स्किन टाइट बनी रहती है.

क्यों यूज करें इन पत्तियों को?

इनके नाम और फायदे जानने के बाद हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर हम इन पत्तियों का यूज क्यों ही करें. अगर यह सवाल आपके भी मन में है तो चलिए आपको इसका जवाब विस्तार से बताते हैं कि इनका यूज क्यों करना चाहिए. सबसे पहले तो तुलसी और नीम के पत्तों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जो त्वचा की उम्र बढ़ने के असर को कम कर देते हैं. दूसरे नम्बर पर पुदीना और पालक की पत्तियों के सेवन के बाद ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है. इसका फायदा यह है कि चेहरे पर नेचुरल चमक बनी रहती है. नीम और गिलोय के पत्तों का रस खून को साफ करता है, जिससे पिंपल्स, दाग-धब्बे और एक्ने की समस्या कम होती है. आप इनका इस्तेमाल जूस के रूप में, फेस पैक और डिटॉक्स ड्रिंक के तौर पर कर सकते हैं. हालांकि, एक बात का ध्यान रखें, इनका इस्तेमाल करने से पहले एक बार एक्सपर्ट से इनकी क्वांटिटी को लेकर बात कर लें.

इसे भी पढ़ें: TB Testing Kit: अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 12:24 PM (IST)
Benefits Of Spinach Juice For Skin Spinach Juice For Skin Leaves For Glowing Face
