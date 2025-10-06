हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थTB Testing Kit: अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी

TB Testing Kit: अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी

TB Symptoms: टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जो फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है. इस बीमारी का जल्दी और सटीक पता लगाना बहुत जरूरी है, जिससे मरीज का इलाज समय पर शुरू हो सके

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Oct 2025 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

देश में टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) की जांच को आसान, तेज और सस्ता बनाने के लिए अहम कदम उठाया गया है. दरअसल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने तेलंगाना की कंपनी हुवेल लाइफसाइंसेज द्वारा बनाई गई स्वदेसी किट ‘क्वांटिप्लस एमटीबी फास्ट डिटेक्शन किट’ को मंजूरी दे दी है. इस किट की खासियत यह है कि इससे एक साथ 96 सैंपल की जांच बेहद कम समय में की जा सकती है. इस किट से जांच का खर्च भी करीब 20 पर्सेंट तक कम हो सकता है. यह किट फेफड़ों की टीबी का पता लगाने के लिए पहला ओपन सिस्टम आरटी-पीसीआर टेस्ट है, जो देश में टीबी की जांच को और बेहतर बनाने में मदद करेगा.

टीबी जांच में क्रांति लाएगी यह किट

टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जो फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है. इस बीमारी का जल्दी और सटीक पता लगाना बहुत जरूरी है, जिससे मरीज का इलाज समय पर शुरू हो सके और बीमारी को फैलने से रोका जा सके. टीबी का मरीज अगर समय पर इलाज न ले तो वह अपने आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है. ऐसे में टीबी की जांच को आसान और सस्ता करना बेहद जरूरी है. 

कितनी खास है नई किट?

हुवेल लाइफसाइंसेज की इस नई किट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी सामान्य पीसीआर मशीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए किसी खास या महंगे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है. देशभर की प्रयोगशालाएं इस किट का इस्तेमाल करके तेजी से टीबी की जांच कर सकेंगी. इस किट को सरकारी अस्पतालों और जांच केंद्रों में आसानी से लगाया जा सकता है, जिससे टीबी की जांच की गति कई गुना बढ़ जाएगी. साथ ही, इससे महंगी मशीनों पर होने वाला खर्च भी बचेगा. 

नई किट से क्या होगा फायदा?

ICMR की संचारी रोग प्रभाग की प्रमुख डॉ. निवेदिता गुप्ता ने बताया कि इस नई किट को मौजूदा उपकरणों जैसे ट्रूनेट और पैथोडिटेक्ट को अपग्रेड करके बनाया गया है. इससे न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (NAAT) को छोटे स्तर पर भी आसानी से किया जा सकेगा. इसका मतलब यह है कि अब छोटे-छोटे जांच केंद्रों में भी टीबी की सटीक जांच हो सकेगी. यह किट न केवल सामान्य टीबी, बल्कि दवा के प्रति प्रतिरोधी टीबी (जो दवाओं का असर न लेने वाली टीबी होती है) का भी पता लगा सकती है.

जीभ के स्वैब से भी होगी जांच

ICMR ने हुवेल लाइफसाइंसेज की एक और नई तकनीक को मंजूरी दी है, जिसका नाम ‘यूनीएएमपी एमटीबी न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कार्ड’ है. यह एक ऐसी किट है, जो थूक की जगह जीभ के स्वैब (लार) से टीबी की जांच कर सकती है. यह खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि थूक के नमूने लेना अक्सर मुश्किल होता है. परंपरागत तरीके से टीबी की जांच के लिए थूक के नमूनों को जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस नई किट से जांच प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी. 

इसे भी पढ़ें: खांसी की दवा या जहर? सिरप से राजस्थान-एमपी में 11 बच्चों की मौत, जानें कब दवा बन जाती है जहर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 06 Oct 2025 09:59 AM (IST)
Tags :
ICMR Health News TB Testing Kit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
ओटीटी
OTT Releases This Week: इस हफ्ते OTT पर गदर काटेंगे दर्शक, 'वॉर 2' से 'कुरुक्षेत्र' तक ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
इस हफ्ते OTT पर गदर मचेगा, 'वॉर 2' से 'कुरुक्षेत्र' तक ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
ट्रेंडिंग
पुनीत सुपर स्टार ने नाले में डुबोकर खाया घेवर! वीडियो देख यूजर्स को आई घिन- आप भी देखिए
पुनीत सुपर स्टार ने नाले में डुबोकर खाया घेवर! वीडियो देख यूजर्स को आई घिन- आप भी देखिए
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth physical relation: क्या करवाचौथ पर बना सकते हैं शारीरिक संबंध? 99 पर्सेंट लोग करते हैं यह गलती
क्या करवाचौथ पर बना सकते हैं शारीरिक संबंध? 99 पर्सेंट लोग करते हैं यह गलती
जनरल नॉलेज
फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?
फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget