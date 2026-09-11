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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीकैसे करें केमिकल युक्त मुल्तानी मिट्टी की पहचान? ये हैं आसान हैक्स

कैसे करें केमिकल युक्त मुल्तानी मिट्टी की पहचान? ये हैं आसान हैक्स

अगर आप भी रूप निखारने और स्किन केयर के लिए मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करते हैं तो जान लें, कैसे करें मुल्तानी मिट्टी की जांच. यह ऑर्गैनिक है या केमिकल युक्त.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 11 Sep 2026 08:40 AM (IST)
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मुल्तानी मिट्टी का उपयोग हमारे पूर्वजों के समय से ही रूप निखारने के लिए कई प्रकारों से किया जाता है. कभी इसका इस्तेमाल चेहरे के कील मुहासे हटाने के लिए तो कभी चेहरे को निखारने के लिए किया जाता है और सिर्फ चेहरे ही नहीं, बल्कि यह बालों को स्मूद बनाने व डेनड्रफ हटाने के साथ ही शरीर की त्वचा को मुलायम बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता  है. इसे इस्तेमाल करने से पहले ऑर्गैनिक मुल्तानी मिट्टी की पहचान करना बहुत जरूरी है.

सबसे पहले पैकेट पर लिखी जानकारी पढ़ें

मुल्तानी मिट्टी खरीदते समय सबसे पहले उसकी पैकेजिंग को ध्यान से देखें. पैकेट पर प्रोडक्ट का नाम, सामग्री, बनाने की तारीख और एक्सपायरी डेट जैसी जानकारी साफ लिखी होनी चाहिए. अगर प्रोडक्ट में कई तरह की सामग्री मिलाई गई है, तो उनकी जानकारी भी लेबल पर दी जाती है. सिर्फ ऑर्गैनिक या नेचुरल लिखा देखकर प्रोडक्ट को पूरी तरह प्राकृतिक नहीं माना जा सकता . पैकेट पर दी गई सामग्री जरूर पढ़ें. अगर सामग्री की पूरी जानकारी नहीं दी गई है , तो ऐसे प्रोडक्ट से बचना बेहतर होता है. साथ ही भरोसेमंद ब्रांड और सील पैक प्रोडक्ट ही लें .

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रंग और खुशबू पर भी दें ध्यान

मुल्तानी मिट्टी का रंग उसकी प्राकृतिक मिट्टी और स्रोत के हिसाब से अलग हो सकता है. इसलिए सिर्फ रंग देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह ऑर्गैनिक है या केमिकल युक्त. अगर प्रोडक्ट का रंग बहुत ज्यादा चमकीला या असामान्य दिखाई देता है, तो उसकी पैकेजिंग और सामग्री की दोबारा जांच करें. इसी तरह बहुत तेज परफ्यूम जैसी खुशबू भी ध्यान देने वाली बात है. प्राकृतिक मिट्टी में आमतौर पर इतनी तेज  खुशबू नहीं होती है . लेकिन  सिर्फ खुशबू के आधार पर यह तय नहीं  किया जा सकता की यह  मिट्टी केमिकल वाली है या  नहीं. किसी प्रोडक्ट में खुसबू  या दूसरी  सामग्री  की मौजूदगी जानने के लिए पैकेट पर दी गई सामग्री पढ़ना सबसे आसान तरीका है.

चेहरे पर लगाने से पहले ऐसे करें टेस्ट

मुल्तानी मिट्टी को सीधे पूरे चेहरे पर लगाने से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करना जरूरी है. थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी को पानी में मिलाकर हाथ के छोटे हिस्से पर लगाएं और त्वचा की प्रतिक्रिया देखें. अगर जलन, रेड स्किन  या खुजली महसूस होती है, तो इसका इस्तेमाल न  करें . ध्यान रखें कि घर पर किया गया कोई आसान टेस्ट यह पक्का साबित नहीं करता कि मुल्तानी मिट्टी ऑर्गैनिक है या उसमें केमिकल नहीं हैं. इसकी सही जानकारी के लिए सामग्री  की जांच और भरोसेमंद कंपनी का प्रोडक्ट लेना ज्यादा जरूरी है. सेंसेटिव  त्वचा वाले लोगों को किसी भी नए स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 11 Sep 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
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