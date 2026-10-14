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सींग वाली या बगैर सींग वाली, किस गाय का दूध होता है ज्यादा गाढ़ा

गाय के सींग से दूध के गाढ़ेपन पर क्या असर होता है? ये सवाल कई पशुपालकों के मन में आता है. कई लोगों का मानना है कि सींग वाली गाय का दूध ज्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए जानते हैं..

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 14 Oct 2026 11:06 AM (IST)
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Dairy Farming Tips: गाय खरीदते समय पशुपालक कई बातों को ध्यान में रखते हैं. कोई गाय की नस्ल देखता है है, तो कोई उसके दूध देने की क्षमता और सेहत को देख कर फैसला करता है. इस बीच कई किसानों के दिमाग में अक्सर यह सवाल भी उठता है कि सींग वाली गाय का दूध ज्यादा गाढ़ा और हेल्दी होता है या बिना सींग वाली गाय का. 

हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना हैं कि, गाय के सींग उसके शरीर और दूध की खासियत से जुड़े होते हैं. लेकिन इस दावे को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि दूध की क्वालिटी आखिर किन बातों पर निर्भर करती है.

क्या सींगों से दूध ज्यादा गाढ़ा होता है?

पशुपालन से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि सींग वाली देशी गाय का दूध ज्यादा पौष्टिक होता है. लेकिन यह सिर्फ एक मान्यता है. ऐसा कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि गाय के सींग हवा से कोई खास ऊर्जा या तत्व लेते हैं, जिससे उसका दूध ज्यादा गाढ़ा या पौष्टिक बनता है. इसलिए दूध की क्वालिटी का पता सिर्फ गाय के सींग देखकर नहीं लगाया जा सकता.

दूध की गाढ़ापन किन बातों पर निर्भर करता है?

गाय का दूध कितना गाढ़ा होगा, यह उसमें मौजूद फैट और दूसरे पोषक तत्वों पर निर्भर करता है. इसमें गाय की नस्ल, उसे कैसा चारा मिल रहा है, उसकी सेहत और वह कितने समय से दूध दे रही है, इन सबका असर पड़ता है. कुछ नस्लों की गाय के दूध में फैट ज्यादा होता है, जबकि कुछ के दूध में इसकी मात्रा कम हो सकती है. इसलिए अगर कोई पशुपालक ज्यादा फैट वाला दूध चाहता है, तो उसे गाय की नस्ल के साथ उसके दूध के रिकॉर्ड और खानपान पर भी ध्यान देना चाहिए. जरूरत पड़ने पर दूध की जांच कराकर उसमें फैट और दूसरे ठोस तत्वों की मात्रा का पता लगाया जा सकता है.
सींग वाली या बगैर सींग वाली, किस गाय का दूध होता है ज्यादा गाढ़ा

यह भी पढ़ें: डेयरी शुरू करने का मौका! सरकार दे रही 10 लाख रुपये तक की मदद, जानें

गाय के सींग हटाने से दूध की क्वालिटी बदलती है?

कुछ गायों के सींग सुरक्षा या दूसरी वजहों से हटा दिए जाते हैं. लेकिन सींग हटाने से गाय का दूध पतला हो जाता है या उसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं, इस बात का कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है. यानी गाय के दूध की क्वालिटी सिर्फ उसके सींग देखकर तय नहीं की जा सकती.

पशुपालक किन बातों का रखें ध्यान?

अच्छे दूध उत्पादन के लिए गाय को संतुलित चारा, साफ पानी और उचित देखभाल देना जरूरी है. पशु की सेहत पर ध्यान दें और दूध की मात्रा के साथ उसकी क्वालिटी भी जांचें. गाय खरीदते समय केवल सींग देखकर फैसला करने के बजाय उसकी नस्ल, सेहत, दूध देने की क्षमता और खानपान की जरूरतों को समझें. इससे पशुपालक अपने लिए सही गाय चुन सकेंगे और डेयरी से बेहतर कमाई की योजना बना पाएंगे.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Dairy Farming Agriculture News
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