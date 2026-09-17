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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीचेहरे पर कैसे लगाएं ब्लीच? 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते सही तरीका

चेहरे पर कैसे लगाएं ब्लीच? 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते सही तरीका

महिलाएं चेहरे के बालों का रंग हल्का करने और चेहरे की रंगत बढ़ाने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल करती हैं. हालांकि कई लोगों को इसका सही उपयोग करना नहीं आता. जानें ब्लीच लगाने का सही तरीका.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 17 Sep 2026 07:44 AM (IST)
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ब्युटी पार्लर और घर पर कई महिलाएं चेहरे के बालों का रंग हल्का करने और चेहरे को निखारने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल करती है. यह चेहरे से टैनिंग और पिगमेंटेशन कम करने में भी मदद करता है. हालांकि चेहरे पर ब्लीच का उपयोग करने के लिए कई तरह की सावधानियां रखनी होती है. कई लोगों को इसका सही उपयोग करना नहीं आता. इसके गलत इस्तेमाल से त्वचा में जलन, रेडनेस और अन्य परेशानी हो सकती है. वहीं यह चेहरे का रंग डार्क भी बना सकता है. इसमें मौजूद केमिकल्स का अधिक उपयोग चेहरे की स्किन की नमी खत्म कर सकता है. ऐसे में जानिए ब्लीच इस्तेमाल करने का सही तरीका.

अपने स्किन टाइप के हिसाब से ब्लीच चुनें

कई लोग मंहगे ब्रांड और फेमस लोगों का विज्ञापन देखकर ब्लीच खरीद लेते हैं. किसी भी ब्रांड का ब्लीच खरीदना आपके चेहरे के लिए सुरक्षित नहीं होता. हमेशा अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही ब्लीच खरीदें. वहीं ब्लीच करने के 24 घंटे पहले कान के पीछे या हाथ पर थोड़ा सा ब्लीच लगातक टेस्ट करें. जिससे किसी भी तरह की स्किन एलर्जी या इरिटेशन होने पर आपको पहले ही पता लग जाएं और पूरा चेहरा खराब होने से बच जाएं.

ऐसे करें उपयोग

ब्लीच को इस्तेमाल करने से पहले चेहरे को पानी या किसी माइल्ड फेसवॉश से अच्छी तरह साफ कर लें. ध्यान रहे कि चेहरे पर किसी भी प्रकार की धूल या ऑयल न रहे. ब्लीच को प्रोडक्ट के निर्देश अनुसार ही तैयार करें. अपने अनुसार किसी भी क्रीम या पाउडर को कम ज्यादा न करें. दिए गए निर्देशों के अनुसार उपयोग करना ही बेहतर होता है. ब्लीच को चेहरे पर एक ही डायरेक्शन में लगाएं और आंख, कान और होठों को इनसे बचाएं. वहीं इसे दिए गए समय के हिसाब से ही रखें. अगर ब्लीच लगाते समय या बाद में जलन होने लगे, तो उसे तुरंत हटा लें.

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इन बातों का रखें ध्यान  

ब्लीच को हमेशा गीले स्पंज, कॉटन या कपड़े से साफ करें. मुंह को ठंडे पानी से धोएं और उसके बाद मुंह पर मॉइश्चराइजर या एलोवेरा जेल लगाएं. ब्लीच का अधिक इस्तेमाल करने से बचें और इसे लगाने के दो-तीन तक धूप में जाने से बचें. जरूरी हो तो चेहरे को ढक कर बाहर निकलें. बार-बार ब्लीच का उपयोग करना चेहरे के प्राकृतिक ऑयल्स को खत्न कर देता है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 17 Sep 2026 07:44 AM (IST)
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