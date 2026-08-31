Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीनारियल तेल में क्या मिलाने से टूटना बंद हो जाते हैं बाल? जान लें जवाब

नारियल तेल में क्या मिलाने से टूटना बंद हो जाते हैं बाल? जान लें जवाब

बालों के टूटने की समस्या से परेशान हैं तो नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये 3 चीजें. जानिए लंबे और स्वस्थ बालों के लिए इस्तेमाल का सही तरीका और किन बातों का रखना है ध्यान.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 31 Aug 2026 02:19 PM (IST)
बालों के टूटने की समस्या से परेशान हैं तो नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये 3 चीजें. जानिए लंबे और स्वस्थ बालों के लिए इस्तेमाल का सही तरीका और किन बातों का रखना है ध्यान.

बालों का टूटना आजकल एक आम समस्या है. प्रदूषण, धूल-मिट्टी, गर्म पानी से बाल धोना, बार-बार हीट स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से बाल कमजोर और रूखे हो जाते हैं. ऐसे में बालों की देखभाल के लिए लोग अलग-अलग घरेलू नुस्खे आजमाते हैं. इनमें नारियल तेल का इस्तेमाल काफी लोकप्रिय माना जाता है. नारियल तेल बालों को कंडीशन करने और उनमें नमी बनाए रखने में मदद करता है. हालाकि नारियल तेल को अकेले लगाने के अलावा इसमें कुछ प्राकृतिक चीजें मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्हें मिलाने से आप आपके बालों को झड़ने से रोक सकते हैं.

1/5
एलोवेरा जेल बालों को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है. अगर आपके बाल रूखे और ड्राई हैं, तो नारियल तेल के साथ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना अपके लिए बेहद फायदेमंद होता है. 2 चम्मच नारियल तेल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं. दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके बालों की लंबाई और खासकर सिरों पर लगाएं. करीब 20-30 मिनट बाद हल्के शैंपू से बाल धो लें. यह मिश्रण बालों को मुलायम महसूस कराने और ड्राईनेस कम करने में मदद करता है.
एलोवेरा जेल बालों को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है. अगर आपके बाल रूखे और ड्राई हैं, तो नारियल तेल के साथ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना अपके लिए बेहद फायदेमंद होता है. 2 चम्मच नारियल तेल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं. दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके बालों की लंबाई और खासकर सिरों पर लगाएं. करीब 20-30 मिनट बाद हल्के शैंपू से बाल धो लें. यह मिश्रण बालों को मुलायम महसूस कराने और ड्राईनेस कम करने में मदद करता है.
2/5
मेथी के दाने भी पारंपरिक हेयर केयर में इस्तेमाल किए जाते हैं. इन्हें नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाने से बालों को कंडीशन करने में मदद मिलती है. आधा कप नारियल तेल में 1-2 चम्मच मेथी के दाने डालें। इसे बहुत धीमी आंच पर कुछ मिनट गर्म करें. ठंडा होने के बाद तेल को छान लें. अब इस तेल से स्कैल्प और बालों की लंबाई पर हल्के हाथों से मसाज करें. करीब 30 मिनट से एक घंटे बाद बालों को धो लें. यह आपके बालों को सॉफ्ट और सुंदर बनाने में मदद करता है.
मेथी के दाने भी पारंपरिक हेयर केयर में इस्तेमाल किए जाते हैं. इन्हें नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाने से बालों को कंडीशन करने में मदद मिलती है. आधा कप नारियल तेल में 1-2 चम्मच मेथी के दाने डालें। इसे बहुत धीमी आंच पर कुछ मिनट गर्म करें. ठंडा होने के बाद तेल को छान लें. अब इस तेल से स्कैल्प और बालों की लंबाई पर हल्के हाथों से मसाज करें. करीब 30 मिनट से एक घंटे बाद बालों को धो लें. यह आपके बालों को सॉफ्ट और सुंदर बनाने में मदद करता है.
3/5
करी पत्ते का इस्तेमाल भी कई घरेलू हेयर केयर नुस्खों में किया जाता है. नारियल तेल के साथ इसे मिलाकर एक आसान हेयर ऑयल तैयार किया जा सकता है. एक कप नारियल तेल में 8-10 साफ और सूखे करी पत्ते डालें. इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट गर्म करें. जब पत्ते हल्के कुरकुरे हो जाएं, तो गैस बंद कर दें. तेल को पूरी तरह ठंडा करके छान लें. इस तेल को बालों की जड़ों और लंबाई पर लगाकर हल्की मसाज करें. 30-60 मिनट बाद शैंपू कर लें.
करी पत्ते का इस्तेमाल भी कई घरेलू हेयर केयर नुस्खों में किया जाता है. नारियल तेल के साथ इसे मिलाकर एक आसान हेयर ऑयल तैयार किया जा सकता है. एक कप नारियल तेल में 8-10 साफ और सूखे करी पत्ते डालें. इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट गर्म करें. जब पत्ते हल्के कुरकुरे हो जाएं, तो गैस बंद कर दें. तेल को पूरी तरह ठंडा करके छान लें. इस तेल को बालों की जड़ों और लंबाई पर लगाकर हल्की मसाज करें. 30-60 मिनट बाद शैंपू कर लें.
4/5
सिर्फ तेल लगाने से बालों का टूटना पूरी तरह बंद होना जरूरी नहीं है. इसके साथ ही आपको अपने बालों की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. बालों को बार-बार स्ट्रेटनर, कर्लर या तेज गर्म हवा के संपर्क में लाने से बचें. गीले बालों को जोर से रगड़ने के बजाय धीरे से सुखाएं और बहुत कसकर हेयरस्टाइल बनाने से भी बचें. इससे आपके बाल कमजोर होते हैं.
सिर्फ तेल लगाने से बालों का टूटना पूरी तरह बंद होना जरूरी नहीं है. इसके साथ ही आपको अपने बालों की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. बालों को बार-बार स्ट्रेटनर, कर्लर या तेज गर्म हवा के संपर्क में लाने से बचें. गीले बालों को जोर से रगड़ने के बजाय धीरे से सुखाएं और बहुत कसकर हेयरस्टाइल बनाने से भी बचें. इससे आपके बाल कमजोर होते हैं.
5/5
साथ ही खाने में पर्याप्त प्रोटीन, आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्व शामिल करना भी महत्वपूर्ण है. यह आपके बालों को मजबूत बनाते हैं और साथ ही झड़ने से भी बचाते हैं. काले और घने बालों के लिए हरी सब्जियां और दालें जरूरी है.
साथ ही खाने में पर्याप्त प्रोटीन, आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्व शामिल करना भी महत्वपूर्ण है. यह आपके बालों को मजबूत बनाते हैं और साथ ही झड़ने से भी बचाते हैं. काले और घने बालों के लिए हरी सब्जियां और दालें जरूरी है.
Published at : 31 Aug 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Coconut Oil

ब्यूटी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
फटे दूध से सिर्फ पनीर नहीं बनता, घर पर ट्राई करें ये आसान रेसिपी
फटे दूध से सिर्फ पनीर नहीं बनता, घर पर ट्राई करें ये आसान रेसिपी
लाइफस्टाइल
रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करें? Menu देख होने वाला कन्फ्यूजन दूर करेंगे ये टिप्स
रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करें? Menu देख होने वाला कन्फ्यूजन दूर करेंगे ये टिप्स
लाइफस्टाइल
जोमैटो पर अब नहीं बिकेगा ‘नकली पनीर’, हटाई गईं एनालॉग डेयरी वाली डिश
जोमैटो पर अब नहीं बिकेगा ‘नकली पनीर’, हटाई गईं एनालॉग डेयरी वाली डिश
लाइफस्टाइल
LPG Regulator: LPG सिलेंडर का रेगुलेटर कब बदलना चाहिए? जान लें खतरे के संकेत
LPG सिलेंडर का रेगुलेटर कब बदलना चाहिए? जान लें खतरे के संकेत
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रो. सोनाली सिंह
प्रो. सोनाली सिंह
रक्षाबंधन पर दिखी यूपी में कानून-व्यवस्था की ताकत
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बस मां-बाप के शव मिल जाएं तो...', रुला देंगी नेपाल में अपनों को खोने वालों की कहानियां
'बस मां-बाप के शव मिल जाएं तो...', रुला देंगी नेपाल में अपनों को खोने वालों की कहानियां
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
विश्व
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
बॉलीवुड
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख, छलका दर्द
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख
महाराष्ट्र
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
जनरल नॉलेज
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
ऑटो
3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग
3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget