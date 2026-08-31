एक्सप्लोरर
नारियल तेल में क्या मिलाने से टूटना बंद हो जाते हैं बाल? जान लें जवाब
बालों के टूटने की समस्या से परेशान हैं तो नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये 3 चीजें. जानिए लंबे और स्वस्थ बालों के लिए इस्तेमाल का सही तरीका और किन बातों का रखना है ध्यान.
बालों का टूटना आजकल एक आम समस्या है. प्रदूषण, धूल-मिट्टी, गर्म पानी से बाल धोना, बार-बार हीट स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से बाल कमजोर और रूखे हो जाते हैं. ऐसे में बालों की देखभाल के लिए लोग अलग-अलग घरेलू नुस्खे आजमाते हैं. इनमें नारियल तेल का इस्तेमाल काफी लोकप्रिय माना जाता है. नारियल तेल बालों को कंडीशन करने और उनमें नमी बनाए रखने में मदद करता है. हालाकि नारियल तेल को अकेले लगाने के अलावा इसमें कुछ प्राकृतिक चीजें मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्हें मिलाने से आप आपके बालों को झड़ने से रोक सकते हैं.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 31 Aug 2026 02:19 PM (IST)
Tags :Coconut Oil
ब्यूटी
7 Photos
गोरा रंग तो मिल जाएगा, लेकिन सेहत को चुकानी पड़ेगी कीमत- जानें फेयरनेस क्रीम के खतरे
ब्यूटी
6 Photos
ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट! केमिकल वाले प्रोडक्ट्स छोड़ें, घर पर बनाएं ये 2 जादुई फेस पैक
ब्यूटी
5 Photos
टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?
ब्यूटी
8 Photos
Samantha Ruth Prabhu का 8-स्टेप मॉर्निंग रूटीन, फिटनेस और ग्लो का सीक्रेट, यहां जानिए
ब्यूटी
6 Photos
लंबे बालों से समुराई लुक तक... माही के वे 5 हेयरस्टाइल्स, जिनसे आप भी मचा सकते हैं धूम
ब्यूटी
9 Photos
स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे छुड़ाएं होली के जिद्दी रंग, जानें बेहद आसान देसी उपाय
ब्यूटी
6 Photos
आपकी स्किन-बाल और आंखों के लिए नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है ग्रीन टी, जानें बनाने के टिप्स और फायदे
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
फटे दूध से सिर्फ पनीर नहीं बनता, घर पर ट्राई करें ये आसान रेसिपी
लाइफस्टाइल
रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करें? Menu देख होने वाला कन्फ्यूजन दूर करेंगे ये टिप्स
लाइफस्टाइल
जोमैटो पर अब नहीं बिकेगा ‘नकली पनीर’, हटाई गईं एनालॉग डेयरी वाली डिश
लाइफस्टाइल
LPG सिलेंडर का रेगुलेटर कब बदलना चाहिए? जान लें खतरे के संकेत
Advertisement
प्रो. सोनाली सिंह
Opinion