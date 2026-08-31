नारियल तेल में क्या मिलाने से टूटना बंद हो जाते हैं बाल? जान लें जवाब

मेथी के दाने भी पारंपरिक हेयर केयर में इस्तेमाल किए जाते हैं. इन्हें नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाने से बालों को कंडीशन करने में मदद मिलती है. आधा कप नारियल तेल में 1-2 चम्मच मेथी के दाने डालें। इसे बहुत धीमी आंच पर कुछ मिनट गर्म करें. ठंडा होने के बाद तेल को छान लें. अब इस तेल से स्कैल्प और बालों की लंबाई पर हल्के हाथों से मसाज करें. करीब 30 मिनट से एक घंटे बाद बालों को धो लें. यह आपके बालों को सॉफ्ट और सुंदर बनाने में मदद करता है.