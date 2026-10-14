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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबर्थडे स्पेशल: 100 जीत प्रतिशत वाले एकमात्र कप्तान हैं गौतम गंभीर! जानें उनके 3 बड़े रिकॉर्ड

बर्थडे स्पेशल: 100 जीत प्रतिशत वाले एकमात्र कप्तान हैं गौतम गंभीर! जानें उनके 3 बड़े रिकॉर्ड

गौतम गंभीर आज अपना 45वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. वह अभी हैदराबाद में हैं, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज चौथा टी20 खेला जाएगा. गंभीर टीम के हेड कोच हैं. जानिए बतौर प्लेयर उनके 3 बड़े रिकार्ड.

Written By : शिवम |  Updated at : 14 Oct 2026 12:23 PM (IST)
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गौतम गंभीर का आज (14 अक्टूबर) जन्मदिन है, जो अभी टीम इंडिया के साथ हैदराबाद में है. भारतीय टीम के खिलाड़ी आज वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतकर अपने हेड कोच के जन्मदिन को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करना चाहेंगे. यहां हम गंभीर के 3 बड़े रिकार्ड्स के बारे में बता रहे हैं, जो उन्होने क्रिकेट खेलते हुए बनाए.

गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर, 1981 को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने 2023 से 2016 के बीच भारत के लिए 242 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले. उन्होंने 58 टेस्ट में 4154, 147 वनडे में 5238 और 37 टी20 में 932 रन बनाए. उन्होंने भारत को 2 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन बनाए थे. 2011 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 97 रन बनाए थे. उन्होंने आईपीएल में भी अपनी कप्तानी में केकेआर को चैंपियन बनाया. बाद में वह केकेआर के मेंटोर बने। वर्तमान में वह टीम इंडिया के हेड कोच हैं.

लगातार सबसे ज्यादा शतक

गौतम गंभीर दुनिया के उन 3 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने लगातर 5 मैचों में शतक लगाए. उन्होंने 2009 से 2010 के बीच खेले 5 मैचों में शतक जड़े थे. इन तीनों से आगे सिर्फ डॉन ब्रैडमैन हैं, जिन्होंने लगातर 6 मैचों में शतक जड़े थे.

बतौर कप्तान जीत प्रतिशत 100

गौतम गंभीर एकमात्र ऐसे भारतीय कप्तान हैं, जिन्होंने वनडे में 5 से ज्यादा मैचों में कप्तानी की और उनका जीत प्रतिशत 100 है. गंभीर ने भारत के लिए 6 वनडे मैचों में कप्तानी की, सभी में टीम इंडिया जीती. उनके आलावा सिर्फ अजिंक्य रहाणे और अनिल कुंबले हैं, जिनका बतौर कप्तान जीत प्रतिशत 100 है, लेकिन कुंबले ने सिर्फ 1 और रहाणे ने सिर्फ 3 मैचों में कप्तानी की.

11 लगातार अर्धशतक

टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने टेस्ट में लगातार 11 अर्धशतक लगाए, जो एक रिकॉर्ड है. सबसे ज्यादा लगातार अर्धशतक के मामले में गंभीर वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हैं.

यह भी पढ़ें- यशस्वी 0, केएल राहुल ने बनाए 4 और 1, रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में फ्लॉप रहे ये 4 धुरंधर

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 14 Oct 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR
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