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इन घरेलू उपायों से घने हो जाएंगे आपके बाल, अपनाएं यह तरीका

बालों का झड़ना आजकल बहुत ही आम समस्या बन गया है, पर आप कुछ आसान चीजों का ख्याल रखकर और साथ ही अच्छी डाइट लेकर बालों को घना और लंबा कर सकते हैं. करें ये आसान टिप्स फॉलो.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 30 Sep 2026 10:44 AM (IST)
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बालों का झड़ना आजकल काफी आम समस्या है. मौसम, तनाव, खानपान, नींद की कमी, शरीर में पोषक तत्वों की कमी और कई बार हार्मोनल बदलाव भी इसके पीछे कारण होते हैं. ऐसे में लोग बालों को घना करने के लिए तरह-तरह के घरेलू नुस्खे आजमाते हैं. हालांकि किसी एक घरेलू उपाय से बाल तुरंत घने नहीं होते. बालों को स्वस्थ रखने के लिए डाइट और हेयर केयर दोनों पर ध्यान देना जरूरी है. अगर बाल लगातार तेजी से झड़ रहे हैं तो इसके पीछे किसी स्वास्थ्य समस्या की वजह भी हो सकती है.

खानपान पर दें सबसे ज्यादा ध्यान

बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, आयरन, ज़िंक और दूसरे पोषक तत्वों की जरूरत होती है. इसलिए खाने में दाल, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, फल, मेवे और बीज शामिल किए जा सकते हैं. अगर शरीर में आयरन या प्रोटीन की कमी है तो बाल ज्यादा झड़ सकते हैं. खाने की मात्रा बहुत कम कर देना या लंबे समय तक क्रैश डाइट करना भी बालों के लिए ठीक नहीं होता. इसलिए वजन कम करने के चक्कर में खाना बहुत कम करने से बचें. अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी का शक है तो बिना जांच के सप्लीमेंट लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है. जरूरत से ज्यादा कुछ विटामिन्स और मिनरल्स लेना भी बालों के झड़ने की वजह बन सकता है.

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तेल लगाएं, लेकिन इन बातों का रखें ध्यान

बालों में तेल लगाना उन्हें मुलायम रखने और रूखेपन को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन तेल लगाने से हर तरह के हेयर लॉस का इलाज नहीं होता. नारियल या दूसरे सामान्य हेयर ऑयल्स को जरूरत के अनुसार लगाया जा सकता है. तेल लगाते समय स्कैल्प को जोर से रगड़ने से बचें.बालों को धोते समय जेंटल शैम्पू का इस्तेमाल करें और हर बार कंडीशनर लगाएं. गीले बालों को जोर से रगड़ने या खींचने के बजाय धीरे से सुखाएं. बहुत ज्यादा हीट वाले हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लिंग आयरन का इस्तेमाल भी कम करें, क्योंकि इससे बाल कमजोर होकर टूट सकते हैं.

बालों को बांधने का तरीका भी है जरूरी

बालों को लगातार बहुत कसकर बांधने से भी नुकसान हो सकता है. टाइट पोनीटेल, बन या बहुत कसी हुई ब्रेड्स बालों की जड़ों पर खिंचाव डालती हैं. लंबे समय तक ऐसा करने से एक तरह का हेयर लॉस हो सकता है. इसलिए बालों को ढीला बांधना और हेयरस्टाइल बदलते रहना बेहतर रहता है.अगर बाल अचानक बहुत ज्यादा झड़ने लगें, सिर में खाली जगह दिखाई देने लगे, हेयरलाइन तेजी से पीछे जाने लगे या लंबे समय तक बाल पतले होते रहें तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें. हेयर लॉस के कई कारण होते हैं और सही इलाज के लिए कारण पता करना जरूरी होता है. डर्मेटोलॉजिस्ट जरूरत पड़ने पर जांच के जरिए विटामिन या मिनरल की कमी, हार्मोनल समस्या या दूसरी वजहों का पता लगा सकते हैं.इसलिए बालों को घना रखने का सबसे आसान तरीका है कि अच्छी डाइट लें, बालों के साथ नरमी से पेश आएं और किसी भी घरेलू नुस्खे को चमत्कारी इलाज न समझें.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 30 Sep 2026 10:44 AM (IST)
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