दुल्हन बनने वाली हैं तो जान लें कितनी तरह के होते हैं ब्राइडल मेकअप, ये वाला है ट्रेंड में

भारत में शादियों का मौसम शुरू हो गया है. जिसमें शादियों के कपड़ों के साथ-साथ दुल्हन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेकअप. अगर आप भी दुल्हन बनने वाली हैं, तो आपके लिए यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ब्राइडल मेकअप एक ही तरह का नहीं होता. ब्राइडल मेकअप में कई तरह के फ्यूजन होते हैं. हर दुल्हन की अपनी पसंद, त्वचा का प्रकार और शादी का माहौल अलग होता है. इसलिए मेकअप भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. साल 2025 में ब्राइडल मेकअप सिर्फ सजने और सुंदर दिखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दुल्हन की सुंदरता और पर्सनालिटी को भी बढ़ाता है. आइए कुछ खास मेकअप्स के बारे में जानते हैं.

पारंपरिक या ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप

पारंपरिक या ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप इस लिस्ट में सबसे पहले आता है. इसमें फाउंडेशन, ब्लश, आईशैडो जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स को लगाने के लिए ब्रश, स्पंज और दूसरे साधारण टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. इस मेकअप में आंखों को थोड़ा गहरा रखा जाता है और चेहरे को चमकदार रखा जाता है, जिससे पूरे चेहरे पर ग्लो आता है. यह मेकअप हर तरह की त्वचा और हर मौसम में आराम से काम करता है, इसलिए इसे सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प माना जाता है.

मैट ब्राइडल मेकअप

मैट ब्राइडल मेकअप उन दुल्हनों के लिए परफेक्ट है, जो क्लासी लुक पसंद करती हैं. इसमें आंखों के लिए ब्राउन या अर्थी शेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पतली आईलाइनर और हल्की आईलैशेज लगाई जाती हैं. होठों पर मैट फिनिश वाली पिंक या डीप रेड लिपस्टिक लगाई जाती है. यह मेकअप खासतौर पर ऑयली स्किन वाली दुल्हनों के लिए और दिन में होने वाले वेडिंग फंक्शन्स के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है.

HD ब्राइडल मेकअप

HD ब्राइडल मेकअप में त्वचा बहुत स्मूद, साफ और नेचुरल दिखाई देती है. एचडी मेकअप त्वचा पर बहुत हल्का लगता है और अच्छे से त्वचा में मिल जाता है. यह बिना चिपचिपा दिखे दाग-धब्बों को ढक देता है. अगर आपकी शादी में क्लोज-अप फोटो और वीडियो ज्यादा होने वाले हैं, तो यह मेकअप एक अच्छा विकल्प है. इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो चेहरे की छोटी-छोटी खामियों को अच्छे से छुपा लेते हैं, लेकिन मेकअप भारी या चिपचिपा नहीं लगता. स्किन का टेक्सचर एकसार नजर आता है, जिससे चेहरा फ्रेश और नैचुरली ग्लोइंग लगता है.

एयरब्रश ब्राइडल मेकअप

एयरब्रश ब्राइडल मेकअप आज के समय में दुल्हनों को ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि दुल्हनों को ज्यादा तीखे और आंखों को चुभने वाले मेकअप पसंद नहीं आते, जिनमें ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें एयर मशीन की मदद से चेहरे पर फाउंडेशन स्प्रे किया जाता है, जिससे मेकअप को हल्का रखा जाता है.

2025 के ब्राइडल मेकअप के टॉप ट्रेंड्स

आजकल मेकअप का ट्रेंड दिखावे से ज्यादा नेचुरल और साफ लुक पर आधारित है. भारी मेकअप अब पीछे छूट रहा है. सीधे मुद्दे पर आते हैं. ये रहे 2025 के ट्रेंडिंग मेकअप पॉइंट्स.

नेचुरल ग्लो वाली त्वचा

दुल्हन के चेहरे पर मोटी फाउंडेशन नहीं. बस हल्का बेस, जिससे दुल्हन की असली त्वचा नजर आए. चेहरा चमकदार दिखे, पर चिपचिपा नहीं.

ब्लर्ड लिप लुक

दुल्हन के होंठों की आउटलाइन बहुत शार्प नहीं होनी चाहिए, जिससे वो दिखे ही ना. बल्कि ऐसे रंग इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे ना तो वो ज्यादा चमकदार दिखें और ना ज्यादा डल.

आईलाइनर पर फोकस

किसी भी मेकअप का सबसे जरूरी और सबसे कठिन हिस्सा होता है आंखों का मेकअप करना. इसमें आईशैडो पर ध्यान कम देना चाहिए और हल्के आईलाइनर का उपयोग करना चाहिए, जिससे आंखें ज्यादा नहीं, बल्कि थोड़ी उभरी हुई दिखाई दें.

सन-किस्ड ब्लश

ब्लश गालों के साथ हल्का सा नाक पर लगाएं. इससे चेहरा फ्रेश और हेल्दी दिखता है और ज्यादा बनावटी या रंगा हुआ नहीं लगता.

नेचुरल आइब्रो

दुल्हन के मेकअप में आइब्रो चार चांद लगाती है, जिसमें आइब्रो को नेचुरल रखा जाना चाहिए.

