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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीSkincare Tips: केवल धूप और पसीना नहीं, आपका फेवरेट फूड भी है पिंपल्स की वजह

Skincare Tips: केवल धूप और पसीना नहीं, आपका फेवरेट फूड भी है पिंपल्स की वजह

अगर आप भी पिंपल्स की समस्या से परेशान हैं और इससे पूरी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं आपके चेहरे पर पिंपल्स होने के क्या हैं असली कारण और किस प्रकार से आप इससे निजात पा सकते हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: Lakshya Sharma | Updated at : 25 May 2026 10:15 AM (IST)
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भारत में इस समय गर्मियों का मौसम शुरु हो चुका है और अब कुछ दिनों में नौतपा भी शुरु होने वाला है.ऐसे में एक समस्या बहुत आम हो गई है और वह है गर्मियों के शुरु होते ही लोगों के चेहरे पर पिंपल्स और एक्ने की समस्या का घर करना. अक्सर लोग इसके लिए केवल चिलचिलाती धूप और पसीने को जिम्मेदार मानते हैं.जबकि त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार,गर्मी के मौसम में हमारी कुछ खाने-पीने की आदतें भी त्वचा की इस समस्या को बढ़ाने का काम करती हैं.  अगर आपकी त्वचा भी सेन्सिटिव  या ऑयली है, तो कुछ खास फूड्स शरीर में तेल के उत्पादन को तेज कर ब्रेकआउट्स की वजह बन जाते हैं. 

आइए जानते हैं कौन-से हैं वे खाद्य पदार्थ जो गर्मी में आपकी पिंपल्स की समस्या का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं. सााथ ही जानेंगे आप किन चीजों को करके पिंपल्स की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं 

यह भी पढ़ें: Right Way to Eat Mango: आम खाने के बाद खराब हो जाता है पेट? गर्मी में ऐसे ले सकते हैं फलों के राजा का मजा

 गर्मियों में पिंपल्स की समस्या को बढ़ाने वाली चीजें 

1.आइसक्रीम और मीठी चीजें- गर्मियों में सेवन किए जाने वाले मीठे पेय पदार्थ,कुल्फी या आइसक्रीम में चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है. इनके सेवन से ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाता है, जिससे इंसुलिन का लेवल भी ऊपर चला जाता है. बढ़ा हुआ इंसुलिन त्वचा में सीबम (तेल)का उत्पादन तेज करता है, जो रोमछिद्रों को बंद कर देता है. 

2. आम का अत्यधिक सेवन- फलों के राजा आम में प्राकृतिक रूप से चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत अधिक होता है. बहुत अधिक मात्रा में आम खाने से शरीर में तेल ग्रंथियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, जिससे पिंपल्स का खतरा और भी बढ़ जाता है.

3. फास्ट फूड और तीखा खाना- तली-भुनी चीजें और जंक फूड शरीर में अंदरूनी सूजन को बढ़ाने का काम करते हैं. दूसरी तरफ, गर्मियों में ज्यादा मसालेदार भोजन खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे अधिक पसीना आता है. यह पसीना त्वचा पर बैक्टीरिया और जलन में बढ़ोतरी करके एक्ने की समस्या को और गंभीर कर देता है.

4.डेयरी उत्पाद- दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के सेवन से शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ सकता है, जो सीबम को बढ़ाता है.जिससे एक्ने की समस्या और गहरा सकती है. 

5. प्रोटीन सप्लीमेंट्स- इसके अलावा,जिम जाने वाले लोग जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनके शरीर में भी तेल बनाने वाले हार्मोंस उत्तेजित हो सकते हैं, जिससे एक्ने की समस्या बढ़ सकती है.

त्वचा को सुरक्षित रखने के उपाय

गर्मियों में त्वचा को साफ और स्वस्थ रखने के लिए आहार में तरबूज, खीरा, संतरा, तोरई, बेरीज और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसी ठंडी तासीर वाली चीजों को शामिल करना चाहिए. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहे. अगर चेहरे पर एक्ने बहुत ज्यादा बढ़ रहे हों, तो बिना डॉक्टरी सलाह के या यूं कहें कि घर पर खुद डॉक्टर बनकर कोई भी क्रीम या घरेलू नुस्खे आजमाने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Uric Acid Myth Dal: दाल बनाते समय झाग हटाना सही या गलत, क्या इसमें सच में होता है यूरिक एसिड?

Published at : 25 May 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Acne Pimples Skincare Tips Health
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