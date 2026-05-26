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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीघर पर ऐसे बनाएं नीम का साबुन, स्किन से जुड़ी हर समस्या हो जाएगी दूर

घर पर ऐसे बनाएं नीम का साबुन, स्किन से जुड़ी हर समस्या हो जाएगी दूर

Homemade Neem Soap: गर्मी में पिंपल्स, खुजली और ऑयली स्किन से परेशान हैं? घर पर आसान तरीके से बनाएं नीम का साबुन, जो स्किन को साफ, फ्रेश और नेचुरली ग्लोइंग बनाने में मदद करेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 26 May 2026 09:23 AM (IST)
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Homemade Neem Soap:  गर्मी का मौसम आते ही स्किन से जुड़ी परेशानियां भी तेजी से बढ़ने लगती हैं. तेज धूप, पसीना और धूल-मिट्टी की वजह से चेहरे पर पिंपल्स, खुजली, दाने और ऑयली स्किन जैसी समस्याएं होने लगती हैं. कई लोगों को तो इस मौसम में स्किन एलर्जी तक हो जाती है, जिससे चेहरा बेजान और खराब दिखने लगता है. ऐसे में लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार उनमें मौजूद केमिकल स्किन को और ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं. अगर आप भी इन परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो घर पर बना नीम का साबुन आपके बहुत काम आ सकता है. नीम में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो स्किन को साफ रखने में मदद करते हैं और पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करते हैं.

घर पर ऐसे तैयार करें नीम का साबुन

घर पर नीम का साबुन बनाना काफी आसान है और इसके लिए ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ती. इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजी नीम की पत्तियां लें और उन्हें अच्छे से धो लें. अब इन पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें. इसके बाद बाजार में मिलने वाला ग्लिसरीन साबुन बेस लें और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर डबल बॉयलर की मदद से पिघला लें. जब साबुन पूरी तरह पिघल जाए, तब उसमें नीम का पेस्ट, थोड़ा एलोवेरा जेल और कुछ बूंदें नारियल तेल की मिला दें. चाहें तो खुशबू के लिए गुलाब जल भी डाल सकते हैं. अब इस मिश्रण को किसी सांचे में डालकर कुछ घंटों के लिए ठंडा होने दें. जब साबुन जम जाए तो आपका होममेड नीम साबुन तैयार है.

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नीम का साबुन स्किन को कैसे पहुंचाता है फायदा?

इस नीम के साबुन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ज्यादा केमिकल नहीं होते. रोजाना इसका इस्तेमाल करने से चेहरे की गंदगी साफ होती है और ऑयल कंट्रोल में रहता है. जिन लोगों को बार-बार पिंपल्स निकलते हैं या गर्मी में स्किन पर लाल दाने हो जाते हैं, उनके लिए यह साबुन काफी फायदेमंद माना जाता है. नीम स्किन को ठंडक देने का भी काम करता है, जिससे खुजली और जलन में राहत मिल सकती है. साथ ही यह स्किन को फ्रेश और साफ महसूस कराता है. लगातार इस्तेमाल करने पर चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी दिखने लगता है.

इस्तेमाल करते समय रखें ध्यान

हर किसी की त्वचा अलग होती है, इसलिए पहली बार इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा साबुन हाथ पर लगाकर जरूर देखें. अगर खुजली या जलनमहसूस हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें. साथ ही सिर्फ साबुन लगाने से त्वचा पूरी तरह साफ नहीं रहती, इसके लिए सही खानपान और पानी पीनाभी जरूरी होता है.

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Published at : 26 May 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Skin Care Home Remedies Natural Skin Care Homemade Neem Soap
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