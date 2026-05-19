शैंपू करने के बाद भी सॉफ्ट नहीं होते बाल, धोने से पहले बस कर लें ये काम

क्या आपने भी कभी शैंपू से बालों को धोने के बाद यह महसूस किया है कि आपके बाल अभी भी रूखे लग रहे हैं? यह समस्या कई कारणों से हो सकती है,उनमें से एक कारण आपका रोज यूज किए जाने वाला शैम्पू भी हो सकता है. इसके अलावा, प्रदूषण, गलत तरीके से बाल धोना और कंडीशनर का इस्तेमाल न करना भी बालों को रूखा और खराब बना देता है.

अगर आप भी अपने रूखे बालों की समस्या से परेशान हैं और मंहगे प्रोडक्टस में पैसा खर्च करने से बचना चाहते हैं तो आपको करने चाहिए ये उपाय, आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वे उपाय जिनको करके आप अपने बालों को हेल्दी और सॉफ्ट बना सकते हैं.

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हेयर वॉश करने से पहले करें ये काम

दही- दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो बालों को साफ करने और उन्हें चमकदार बनाने में मदद करता है. दही को बालों में लगाएं और कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ दें, इसके बाद इन्हें सादे पानी से धोकर अपना बाकी हेयर केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं.

एलोवेरा- एलोवेरा में एंटीसेप्टिक और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं. यह बालों को साफ करने और उन्हें पोषण देने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल इस प्रकार किया जा सकता है कि एलोवेरा जेल को बालों में लगाएं और कुछ देर छोड़ने के बाद पानी से सिर को धो लें.

सेब का सिरका- सेब का सिरका बालों की पीएच को बैलेंस करने में मदद करता है और खोपड़ी को साफ करता है. इसको ऐसे यूज करने का सही तरीका ये है कि सेब के सिरके को पानी में मिलाएं और इसे बालों में लगाएं. इसे भी आपको कम से कम 15-20 मिनट तक बालों पर लगाकर रखना होगा और उसके कुछ देर बाद हेयर वॉश करना होगा.

नींबू का रस- नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जो बालों को साफ करने और उन्हें शाइनी बनाने में मदद करता है. नींबू के रस को पानी में मिलाएं और इसे बालों में लगाएं. इसे भी आप कुछ देर के लिए बालों में छोड़ दें और फिर पानी से हेयर वॉश कर लें.

मुल्तानी मिट्टी- मुल्तानी मिट्टी बालों से एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेती है और उन्हें साफ करती है. मुल्तानी मिट्टी को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे बालों में लगाएं. इसे अप्लाई करने के कम से कम 15 मिनट बाद नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर लें.

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