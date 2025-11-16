हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीपिंपल्स का झंझट खत्म, इन आसान स्टेप्स से पाएं साफ और ग्लोइंग स्किन

पिंपल्स का झंझट खत्म, इन आसान स्टेप्स से पाएं साफ और ग्लोइंग स्किन

स्किनकेयर का सही तरीका और लगातार उसका पालन करना ही पिंपल्स और दाग-धब्बों से लड़ने का सबसे असरदार तरीका है. अगर आप रोजाना आसान और असरदार रूटीन फॉलो करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 16 Nov 2025 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

पिंपल्स और ऑयली स्किन की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है. चेहरे पर अचानक पिंपल्स निकलना, बार-बार ऑयली महसूस होना और दाग-धब्बे लंबे समय तक रहना हर किसी के लिए परेशान करने वाला हो सकता है. कई बार लोग इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स या तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन सही रूटीन न अपनाने की वजह से स्किन की समस्या और बढ़ जाती है. स्किनकेयर का सही तरीका और लगातार उसका पालन करना ही पिंपल्स और दाग-धब्बों से लड़ने का सबसे असरदार तरीका है. अगर आप रोजाना आसान और असरदार रूटीन फॉलो करें, तो पिंपल्स धीरे-धीरे कम होंगे और आपकी स्किन साफ, फ्रेश और नेचुरल ग्लो पाने लगेगी.  तो आइए जानते हैं पिंपल्स का झंझट खत्म करने के आसान स्टेप्स से पाएं जिसे आप हर दिन फॉलो करके साफ और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. 

1. सही फेस वॉश से करें चेहरा क्लीन - पिंपल्स कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी कदम चेहरा साफ रखना है  इसके लिए दिन में दो बार हल्के, जेंटल और ऑयल-फ्री फेस वॉश से चेहरा धोएं. इससे चेहरे की गंदगी, पसीना और एक्स्ट्रा ऑयल हट जाती है. लगातार सही क्लींजिंग करने से पिंपल्स धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि फेस वॉश बहुत स्ट्रॉन्ग या हार्श न हो, वरना स्किन ड्राई और इरिटेट हो सकती है. 

2. टोनर से पोर्स को टाइट करें - चेहरा धोने के बाद टोनर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. टोनर से स्किन का pH बैलेंस रहता है. यह पोर्स को छोटा दिखाने में मदद करता है और ऑयल को कंट्रोल करता है. पिंपल्स वाली स्किन के लिए नियासिनामाइड या रोज वॉटर टोनर सबसे बेहतर माने जाते हैं. 

3. हल्का और ऑयल-फ्री मॉइश्चराइजर लगाएं - पिंपल्स वाली स्किन को भी मॉइश्चर की जरूरत होती है.हल्का और नॉन-स्टिकी मॉइश्चराइजर लगाने से स्किन शांत रहती है और ड्राईनेस नहीं होती है. यह पिंपल्स को बढ़ने से रोकने में मदद करता है. नियमित मॉइश्चराइज करने से स्किन नरम, हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है. 

4. दाग-धब्बों के लिए ट्रीटमेंट सीरम का यूज करें - अगर चेहरे पर पिंपल्स के दाग हैं तो ट्रीटमेंट सीरम बहुत मददगार होता है. नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल वाले सीरम दाग कम करने और ब्रेकआउट को कंट्रोल करने में असरदार हैं. सीरम को हर दिन या हफ्ते में कुछ बार लगाना फायदेमंद होता है. धीरे-धीरे स्किन ग्लो करने लगती है और पिंपल्स भी कम होते हैं. 

5. दिन में सनस्क्रीन लगाना न भूलें - धूप पिंपल्स को बढ़ा सकती है और दागों को काला कर सकती है. दिन में बाहर निकलने से पहले ऑयल-फ्री और जेल-बेस्ड सनस्क्रीन लगाएं.रोजाना सनस्क्रीन लगाने से स्किन सुरक्षित रहती है और जल्दी खराब नहीं होती है. 

6. हफ्ते में 1 से 2 बार एक्सफोलिएशन करें - एक्सफोलिएशन से स्किन की डेड सेल्स हटती हैं.इससे पोर्स बंद नहीं होते और पिंपल्स बनने की संभावना कम होती है. हल्के सैलिसिलिक एसिड वाले एक्सफोलिएटर का यूज करें. ध्यान दें कि ज्यादा रगड़ने या बार-बार एक्सफोलिएट करने से स्किन को नुकसान हो सकता है. 

7. चेहरे को छूने और पिंपल्स फोड़ने से बचें - पिंपल्स को छूने से उनमें बैक्टीरिया जा सकते हैं और समस्या बढ़ सकती है.पिंपल्स फोड़ने से दाग गहरे हो जाते हैं और स्किन पर नुकसान होता है. चेहरे और हाथों को साफ रखें, इससे पिंपल्स कम होने में मदद मिलती है.

8. पानी पिएं और अच्छी नींद लें - शरीर में पानी की कमी से स्किन जल्दी खराब हो जाती है. दिन भर में पर्याप्त पानी पीने से स्किन साफ और हाइड्रेटेड रहती है. अच्छी नींद लेने से स्किन आराम पाती है और पिंपल्स भी कम होते हैं. 

9. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं - बैलेंस डाइट, कम तेल और जंक फूड, और पर्याप्त फल-सब्जियां स्किन के लिए फायदेमंद हैं. स्ट्रेस कम रखें और नियमित एक्सरसाइज करें. सही लाइफस्टाइल अपनाने से स्किन नेचुरल ग्लो पाने लगती है और पिंपल्स कंट्रोल रहते हैं. 

Published at : 16 Nov 2025 09:08 AM (IST)
Tags :
Skin Care Tips Health LIfestyle Acne Skin Care Tips
Embed widget