हेल्थरोज खाएंगे इस चीज की रोटी तो कभी नहीं होगा मोटापा, इन चीजों में भी मिलेगा फायदा

रोज खाएंगे इस चीज की रोटी तो कभी नहीं होगा मोटापा, इन चीजों में भी मिलेगा फायदा

मक्के की रोटी फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन बी से भरपूर होती है. इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे ओवर ईटिंग नहीं होती और वजन कंट्रोल में रहता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Nov 2025 05:00 PM (IST)
आजकल ज्यादातर लोग बढ़ते वजन, पेट की चर्बी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से परेशान हैं. वहीं जिम, डाइट प्लान और सप्लीमेंट्स के बीच में लोग हर बार इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि रोजाना खाई जाने वाली रोटी भी वजन घटाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर डाइट में सही अनाज शामिल किया जाए तो बिना ज्यादा मेहनत की भी वजन को कंट्रोल किया जा सकता है.

ऐसी ही एक रोटी है जो न सिर्फ मोटापा कम करने में मदद करती है, बल्कि शरीर को बहुत सारे दूसरे तरीके से भी फायदा पहुंचाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप कौन सी रोटी रोज खाते हैं तो मोटापा नहीं होगा और यह रोटी और किन चीजों में फायदेमंद हो सकती है.

मक्के की रोटी खाने से नहीं होगा मोटापा

मक्के की रोटी फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन बी से भरपूर होती है. इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे ओवर ईटिंग नहीं होती और वजन कंट्रोल में रहता है. इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स, कार्ब्स  शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा देते हैं, इसलिए थकान महसूस नहीं होती है. वहीं सर्दियों में मक्के की रोटी खाने से पाचन बेहतर होता है और एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए भी यह फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें आयरन अच्छी मात्रा में मिलता है. हालांकि अगर किसी व्यक्ति को अल्सर, कोलाइटिस या बहुत ज्यादा गैस की समस्या है तो मक्के का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म मानी जाती है.

इन समस्याओं से भी राहत देती है मक्के की रोटी

पाचन तंत्र को बनाती है मजबूत

मक्के की में मौजूद डाइटरी फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है. वहीं अगर कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से परेशान लोग अगर नियमित रूप से मक्के की रोटी खाते हैं तो उन्हें काफी राहत मिल सकती है. यह पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है जिससे डाइजेशन मजबूत होता है.

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मददगार

कई लोग सोचते हैं कि मक्के में स्टार्च होता है इसलिए यह शुगर बढ़ाता है,  लेकिन ऐसा नहीं है दरअसल मक्का धीरे-धीरे पचता है. जिससे ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता है. यही कारण है कि डायबिटीज के मरीज भी डॉक्टर की सलाह के बाद इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद

मक्के में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं. इससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है. नियमित रूप से मक्के की रोटी खाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है.

स्किन और इम्यूनिटी को भी मिलता है फायदा

मक्का विटामिन ए, बी, कॉम्प्लेक्स और मिनरल्स का अच्छा सोर्स होता है. वहीं इसमें पाए जाने वाले यह सभी तत्व स्किन को ग्लो देने के साथ-साथ शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाते हैं. वहीं बदलते मौसम में जल्दी बीमार पड़ने वाले लोगों को भी मक्के की रोटी से काफी फायदा हो सकता है. खासकर सर्दियों में इसके फायदे और बढ़ जाते है. 

ये भी पढ़ें-डायबिटीज के कारण आपकी हड्डियां तो कमजोर नहीं हो रहीं? दिखते हैं ऐसे लक्षण

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 15 Nov 2025 05:00 PM (IST)
