ये हैं दुनिया के सबसे सस्ते फाइटर जेट, जानें किस नंबर पर आता है तेजस?

किसी भी युद्ध को जीतने के लिए फाइटर जेट्स सबसे अहम भूमिका निभाते हैं. फाइटर जेट की अहमियत आप इस किस्से से समझ सकते हैं कि 1967 में इसराइल जैसे छोटे देश ने अपनी वायुसेना के दम पर ही मिस्र और सीरिया की अधिकांश वायुसेना को जमीन पर ही तबाह कर दिया था और लड़ाई जीत ली थी. हालांकि, हर देश का रक्षा बजट इतना ज्यादा नहीं होता कि वह महंगे फाइटर जेट्स को खरीद सके. फिलहाल दुनिया के कई देश और हथियार निर्माण कंपनियां ऐसे फाइटर जेट्स बना चुकी हैं जो लागत में तो कम होते हैं, लेकिन उन्नत इतने कि किसी भी युद्ध का परिणाम बदलकर रख दें.

तेजस लड़ाकू विमान भारत का स्वदेशी एकल इंजन वाला फाइटर जेट है जो लागत में तो कम है, लेकिन जब आप इसकी खासियत जानेंगे तो आपको भी इस लड़ाकू विमान पर गर्व होगा. आइए जानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक लेकिन सस्ते लड़ाकू विमान कौन-कौन से हैं?

मिग-21 लड़ाकू विमान

मिग-21 फाइटर जेट सोवियत संघ द्वारा निर्मित किफायती, लेकिन सबसे खतरनाक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है. मिग-21 इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है. कम लागत के मामले में इसकी अनुमानित कीमत 45-50 करोड़ रुपये है. भारतीय वायु सेना ने मिग-21 को कई साल तक कॉम्बैट ऑपरेशन्स में इस्तेमाल किया. इस लड़ाकू विमान की करीब 11,000 यूनिट्स बनाई गई थीं. मजबूती और कम लागत इसकी खासियत थी. अब कई देशों की वायुसेनाओं से इसे सेवामुक्त कर दिया गया है.

एयरो एल-159 ALCA फाइटर जेट

यह लड़ाकू विमान पहले ट्रेनिंग विमान के तौर पर काम में लिया जाता था, लेकिन बाद में इसे लड़ाकू विमान बना दिया गया. एयरो एल-159 चेकोस्लोवाकिया द्वारा निर्मित कम लागत वाला लड़ाकू विमान है, जो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है. इसकी अनुमानित लागत करीब 10 से 12 मिलियन डॉलर है.

यह भी पढ़ें: Imran Khan Death Rumour: इमरान खान पर जेल में हर महीने कितना खर्च कर देती है पाकिस्तान सरकार, जान लीजिए पूरा हिसाब-किताब

JF-17 थंडर फाइटर जेट

JF-17 Thunder हमारी लिस्ट का तीसरा और सबसे सस्ता लड़ाकू विमान है. इसे चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है. यह एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है. इस लड़ाकू विमान की कुल कीमत लगभग 25 से 32 मिलियन डॉलर है. इसमें PL-12 रडार-निर्देशित मिसाइल, SD-10 बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) मिसाइल, विभिन्न बम और रॉकेट लगे होते हैं.

F-16 फाइटिंग फाल्कन फाइटर जेट

F-16 फाइटिंग फाल्कन लड़ाकू विमान को अमेरिका ने 1970 में बनाया था. इसकी अनुमानित लागत लगभग 64 मिलियन डॉलर है, जो सस्ते के मामले में हमारी लिस्ट में नंबर चार पर आता है. F-16 फाइटिंग फाल्कन को कई देशों ने अपनी वायुसेना में शामिल किया, जो इसकी विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ाता है. समय-समय पर इसे अपग्रेड भी किया गया और वर्तमान में भी यह अपनी सेवाएं दे रहा है.

HAL तेजस

HAL तेजस को पूर्ण रूप से 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत में ही निर्मित किया गया है. इस लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने बनाया है. यह मल्टी रोल लड़ाकू विमान है. इसकी अनुमानित लागत लगभग 73-75 मिलियन डॉलर के बीच है, जो हमारी लिस्ट में कम लागत के मामले में पांचवें स्थान पर आता है. तेजस के अब तक तीन वैरिएंट MK-1, MK-1A और MK-2 बनाए गए हैं. यह 4.5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसमें फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम, डिजिटल कॉकपिट और सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए ऐरे (AESA) रडार जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं. यह फाइटर जेट कॉम्पैक्ट एल्यूमीनियम-लिथियम मिश्र धातुओं से मिलकर बना है, जो इसे हल्का और मजबूत बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: Gajar Ka Halwa: इंडियन मिठाई में शामिल नहीं था गाजर का हलवा, फिर कैसे बना देसी दिलों का फेवरेट?