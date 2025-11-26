हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजImran Khan Death Rumour: इमरान खान पर जेल में हर महीने कितना खर्च कर देती है पाकिस्तान सरकार, जान लीजिए पूरा हिसाब-किताब

Imran Khan Death Rumour: इमरान खान पर जेल में हर महीने कितना खर्च कर देती है पाकिस्तान सरकार, जान लीजिए पूरा हिसाब-किताब

Imran Khan Death Rumour: इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया कि कोर्ट से परमिशन मिलने के बावजूद उन्हें तीन हफ्तों से इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, यही बात उनके वकील ने भी कही है.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 26 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

Imran Khan Death Rumour: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर चर्चा में हैं. वह 6 मई, 2023 से जेल में बंद हैं. इमरान खान के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर कई खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने इमरान खान के समर्थकों को हैरान कर दिया है. खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की हत्या हो गई है. हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने इसे अफवाह बताया है. 

इन खबरों ने तब तूल पकड़ा जब इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया कि कोर्ट से परमिशन मिलने के बावजूद उन्हें तीन हफ्तों से इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, यही बात उनके वकील ने भी कही है. उनके परिवार का कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने तो उनकी सेहत की कोई अपडेट दे रही है और न ही यह बता रही है कि इमरान खान आखिर कहां हैं? ऐसी खबरें आने के बाद सोशल मीडिया पर इमरान खान को लेकर कई चीजें सर्च की जा रही हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि करीब 2 साल से जेल में बंद इमरान खान पर पाकिस्तान की सरकार कितना खर्च करती है और इसका हिसाब-किताब क्या है? 

इमरान खान को मिलती हैं विशेष सुविधाएं

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही लंबे समय से जेल में बंद हों, लेकिन उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती हैं. इमरान खान की सुरक्षा और सेहत पर खर्च को लेकर अदियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट ने एक रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश की थी. इसके मुताबिक, इमरान खान को मेडिकल सुविधा देने के लिए 6 डॉक्टरों की अलग से टीम तैनात की गई है. इसके अलावा उन्हें एक विशेष सेल में रखा गया है, जहां किसी अन्य को जाने की इजाजत नहीं है. इतना ही नहीं इमरान खान का खाना तक अलग किचेन में बनाया जाता है, खाना परोसने से पहले मेडिकल ऑफिसर और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट इस खाने की जांच करते हैं. 

हर महीने लाखों का होता है खर्च

लाहौर हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान की सुरक्षा पर पाकिस्तान सरकार हर महीने 1.2 मिलियन का भारी भरकम खर्च करती है. इसमें उनकी सुरक्षा, खाने, मेडिकल जांच का खर्च शामिल है. इमरान खान की सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपये का अलग से सीसीटीवी सुरक्षा सिस्टम लगाया गया है, जो जेल में बंद बाकी कैदियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी से अलग है. वहीं, जेल में हर 10 कैदी पर एक सुरक्षाकर्मी की तैनाती हैं, जबकि इमरान खान की सुरक्षा में अकेले 15 लोग तैनात किए गए हैं. 

यह भी पढ़ें: राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या में कितनी थी जमीन की कीमत, जानें अब कितने गुना बढ़ गए इसके दाम?

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Read
Published at : 26 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Tags :
Imran Khan Death Imran Khan News Pakistan Imran Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Senyar का असर दिखना शुरू; आ गई बाढ़ | ABPLIVE
Petrol-Diesel जल्द होगा बेहद सस्ता? Brent Crude $30 तक! भारत को हो सकती है ₹6 लाख करोड़ की बचत!|
Bollywood News: धनुष और कीर्ति की नई फिल्म, तेरे इश्क मैं #kfh
नए Labour Codes से बढ़ेगी Salary, लेकिन Swiggy–Zomato पर बढ़ेंगे दाम? जानिए पूरी कहानी! Paisa Live
Saas Bahu Aur Saazish: मन्नत और विक्रांत का रिश्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Video: अनिरुद्धाचार्य के दरबार में अजीब तरह से हंसने लगा शख्स! आवाज सुन डर गए बाबा! फिर यूजर्स ने लिए मजे
अनिरुद्धाचार्य के दरबार में अजीब तरह से हंसने लगा शख्स! आवाज सुन डर गए बाबा! फिर यूजर्स ने लिए मजे
नौकरी
60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन
60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
Embed widget