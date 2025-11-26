Imran Khan Death Rumour: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर चर्चा में हैं. वह 6 मई, 2023 से जेल में बंद हैं. इमरान खान के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर कई खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने इमरान खान के समर्थकों को हैरान कर दिया है. खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की हत्या हो गई है. हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने इसे अफवाह बताया है.

इन खबरों ने तब तूल पकड़ा जब इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया कि कोर्ट से परमिशन मिलने के बावजूद उन्हें तीन हफ्तों से इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, यही बात उनके वकील ने भी कही है. उनके परिवार का कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने तो उनकी सेहत की कोई अपडेट दे रही है और न ही यह बता रही है कि इमरान खान आखिर कहां हैं? ऐसी खबरें आने के बाद सोशल मीडिया पर इमरान खान को लेकर कई चीजें सर्च की जा रही हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि करीब 2 साल से जेल में बंद इमरान खान पर पाकिस्तान की सरकार कितना खर्च करती है और इसका हिसाब-किताब क्या है?

इमरान खान को मिलती हैं विशेष सुविधाएं

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही लंबे समय से जेल में बंद हों, लेकिन उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती हैं. इमरान खान की सुरक्षा और सेहत पर खर्च को लेकर अदियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट ने एक रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश की थी. इसके मुताबिक, इमरान खान को मेडिकल सुविधा देने के लिए 6 डॉक्टरों की अलग से टीम तैनात की गई है. इसके अलावा उन्हें एक विशेष सेल में रखा गया है, जहां किसी अन्य को जाने की इजाजत नहीं है. इतना ही नहीं इमरान खान का खाना तक अलग किचेन में बनाया जाता है, खाना परोसने से पहले मेडिकल ऑफिसर और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट इस खाने की जांच करते हैं.

हर महीने लाखों का होता है खर्च

लाहौर हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान की सुरक्षा पर पाकिस्तान सरकार हर महीने 1.2 मिलियन का भारी भरकम खर्च करती है. इसमें उनकी सुरक्षा, खाने, मेडिकल जांच का खर्च शामिल है. इमरान खान की सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपये का अलग से सीसीटीवी सुरक्षा सिस्टम लगाया गया है, जो जेल में बंद बाकी कैदियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी से अलग है. वहीं, जेल में हर 10 कैदी पर एक सुरक्षाकर्मी की तैनाती हैं, जबकि इमरान खान की सुरक्षा में अकेले 15 लोग तैनात किए गए हैं.

