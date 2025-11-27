हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGajar Ka Halwa: इंडियन मिठाई में शामिल नहीं था गाजर का हलवा, फिर कैसे बना देसी दिलों का फेवरेट?

Gajar Ka Halwa: इंडियन मिठाई में शामिल नहीं था गाजर का हलवा, फिर कैसे बना देसी दिलों का फेवरेट?

Gajar Ka Halwa: सर्दियों में गाजर का हलवा खूब मजे लेकर खाया जाता है. शायद ही कोई ऐसा हो, जिसे गाजर का हलवा पसंद न हो. लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह डिश भारतीय नहीं है. आइए जानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 27 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Gajar Ka Halwa: सर्दियों में गाजर का हलवा खूब मजे लेकर खाया जाता है. शायद ही कोई ऐसा हो, जिसे गाजर का हलवा पसंद न हो. लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह डिश भारतीय नहीं है. आइए जानते हैं.

Gajar Ka Halwa: गाजर का हलवा हर भारतीय के दिल की मिठास है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फेवरिट मिठाई असल में भारतीय नहीं है? अरब, फारस और मुगल काल की यात्रा के बाद ही यह भारत में पहुंचा और लोगों का पसंदीदा बन गया. इस हलवे के इतिहास में राजाओं की रसोई, विदेशी व्यापारियों की गाजर और पारंपरिक दूध-खोए की कहानी छिपी है. जानिए कैसे विदेशी व्यंजन ने भारत के घरों और दिलों में अपनी जगह बना ली और भारतीय मिठाई का हिस्सा बन गया.

1/7
हलवा शब्द अरबी हिलवा से आया है, जिसका मतलब है मीठा पकवान. मिस्र, यूनान और तुर्की में हलवा को अलग-अलग नामों से जाना जाता था. लखनऊ के इतिहासकार अब्दुल हलीम शरर ने अपनी किताब गुजिश्ता लखनऊ में लिखा है कि हलवा अरबी भूमि से फारस के रास्ते भारत आया.
हलवा शब्द अरबी हिलवा से आया है, जिसका मतलब है मीठा पकवान. मिस्र, यूनान और तुर्की में हलवा को अलग-अलग नामों से जाना जाता था. लखनऊ के इतिहासकार अब्दुल हलीम शरर ने अपनी किताब गुजिश्ता लखनऊ में लिखा है कि हलवा अरबी भूमि से फारस के रास्ते भारत आया.
2/7
शिकागो स्थित खाद्य इतिहासकार कोलीन टेलर सेन ने ‘Feasts and Fasts’ में बताया कि हलवा दिल्ली सल्तनत में 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच आया.
शिकागो स्थित खाद्य इतिहासकार कोलीन टेलर सेन ने ‘Feasts and Fasts’ में बताया कि हलवा दिल्ली सल्तनत में 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच आया.
3/7
तुर्क साम्राज्य में भी हलवे का बड़ा महत्व था. सुल्तान सुलेमान की रसोई में सिर्फ मीठे व्यंजनों के लिए अलग रसोई थी और हलवा उनकी पसंदीदा मिठाई थी. इस तरह हलवे की तकनीक और स्वाद भारत में आए, लेकिन यह भारतीय स्वाद का हिस्सा अभी नहीं बना था.
तुर्क साम्राज्य में भी हलवे का बड़ा महत्व था. सुल्तान सुलेमान की रसोई में सिर्फ मीठे व्यंजनों के लिए अलग रसोई थी और हलवा उनकी पसंदीदा मिठाई थी. इस तरह हलवे की तकनीक और स्वाद भारत में आए, लेकिन यह भारतीय स्वाद का हिस्सा अभी नहीं बना था.
4/7
हलवा भारत में आया और धीरे-धीरे लोगों के दिल में जगह बनाने लगा. तमाम तरह के हलवों में 16वीं शताब्दी में गाजर डालकर नया प्रयोग हुआ. मुगल काल के दौरान व्यापारियों ने सतरंगी गाजर भारत लाए. ये गाजर नया और अलग था. दूध, चीनी और खोया के साथ पकाया गया तो गाजर का हलवा बन गया.
हलवा भारत में आया और धीरे-धीरे लोगों के दिल में जगह बनाने लगा. तमाम तरह के हलवों में 16वीं शताब्दी में गाजर डालकर नया प्रयोग हुआ. मुगल काल के दौरान व्यापारियों ने सतरंगी गाजर भारत लाए. ये गाजर नया और अलग था. दूध, चीनी और खोया के साथ पकाया गया तो गाजर का हलवा बन गया.
5/7
पंजाब में इसे गजरेला कहा गया और वहां यह पारंपरिक मिठाई बन गई. धीरे-धीरे पूरे उपमहाद्वीप में यह लोकप्रिय हुआ और घरों की खास मिठाई बन गया.
पंजाब में इसे गजरेला कहा गया और वहां यह पारंपरिक मिठाई बन गई. धीरे-धीरे पूरे उपमहाद्वीप में यह लोकप्रिय हुआ और घरों की खास मिठाई बन गया.
6/7
गाजर के हलवा को जब गाजर, दूध, चीनी, मावा और ड्राई फ्रूट्स के साथ पकाया गया हलवा लोगों को सर्दियों में गर्माहट और त्योहारों में खुशी देता है. दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सर्दियों में हलवे के ठेले हर कोने पर मिल जाते हैं.
गाजर के हलवा को जब गाजर, दूध, चीनी, मावा और ड्राई फ्रूट्स के साथ पकाया गया हलवा लोगों को सर्दियों में गर्माहट और त्योहारों में खुशी देता है. दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सर्दियों में हलवे के ठेले हर कोने पर मिल जाते हैं.
7/7
गाजर का हलवा अब सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि भारतीय त्योहारों और रसोई की पहचान बन गया है. इतिहास चाहे विदेशी क्यों न हो, लेकिन गाजर का हलवा भारत में भारतीयों की जुबान और दिल का हिस्सा बन गया है.
गाजर का हलवा अब सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि भारतीय त्योहारों और रसोई की पहचान बन गया है. इतिहास चाहे विदेशी क्यों न हो, लेकिन गाजर का हलवा भारत में भारतीयों की जुबान और दिल का हिस्सा बन गया है.
Published at : 27 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Tags :
Gajar Ka Halwa Indian Dessert Halwa Origin Arabic

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
राजस्थान
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
क्रिकेट
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
टेलीविजन
Naagin 7 Promo: दुश्मनों को खत्म करने आ रही नागिन, करण कुंद्रा-ईशा सिंह का भी लुक रिवील, जानें कब से शुरू होगा शो
नागिन 7 प्रोमो: दुश्मनों को खत्म करने आ रही नागिन, करण कुंद्रा-ईशा सिंह का भी लुक रिवील, जानें कब से शुरू होगा शो
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

रिश्तों के नकाब में 'कातिल' !
Kamla Pasand Family News: दीप्ति की आत्महत्या या हत्या..आखिर सच क्या? | Delhi | Breaking
Hardik Rathi Case: देश के 'भविष्य' का 'हत्यारा' सिस्टम! | Haryana | Rohtak | ABP News
Miss Cosmo India 2025 | Vipra Mehta Interview | उनका सफर | सपने और मकसद
SIR Row: कौन बोला..BLO-बेबस लाचार ऑफिसर? | EC | Opposition Vs NDA | Bharat Ki Baat | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
राजस्थान
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
क्रिकेट
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
टेलीविजन
Naagin 7 Promo: दुश्मनों को खत्म करने आ रही नागिन, करण कुंद्रा-ईशा सिंह का भी लुक रिवील, जानें कब से शुरू होगा शो
नागिन 7 प्रोमो: दुश्मनों को खत्म करने आ रही नागिन, करण कुंद्रा-ईशा सिंह का भी लुक रिवील, जानें कब से शुरू होगा शो
टेक्नोलॉजी
यह हाइपरसोनिक मिसाइल करेगी कमाल, साउंड की गति से 7 गुना ज्यादा है स्पीड, कम लागत में हुई तैयार
यह हाइपरसोनिक मिसाइल करेगी कमाल, साउंड की गति से 7 गुना ज्यादा है स्पीड, कम लागत में हुई तैयार
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
एग्रीकल्चर
सर्दियों में घर के अंदर लगाने लायक पांच फलदार पौधे, जानें कौन-कौन से पौधे लगा सकते हैं?
सर्दियों में घर के अंदर लगाने लायक पांच फलदार पौधे, जानें कौन-कौन से पौधे लगा सकते हैं?
हेल्थ
पेट में गैस से रहते हैं परेशान तो आज ही आजमा लें ये 3 हर्बल चाय, अमेरिका के डॉक्टर भी देते हैं सलाह
पेट में गैस से रहते हैं परेशान तो आज ही आजमा लें ये 3 हर्बल चाय, अमेरिका के डॉक्टर भी देते हैं सलाह
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Embed widget