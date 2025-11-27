एक्सप्लोरर
Gajar Ka Halwa: इंडियन मिठाई में शामिल नहीं था गाजर का हलवा, फिर कैसे बना देसी दिलों का फेवरेट?
Gajar Ka Halwa: सर्दियों में गाजर का हलवा खूब मजे लेकर खाया जाता है. शायद ही कोई ऐसा हो, जिसे गाजर का हलवा पसंद न हो. लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह डिश भारतीय नहीं है. आइए जानते हैं.
Gajar Ka Halwa: गाजर का हलवा हर भारतीय के दिल की मिठास है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फेवरिट मिठाई असल में भारतीय नहीं है? अरब, फारस और मुगल काल की यात्रा के बाद ही यह भारत में पहुंचा और लोगों का पसंदीदा बन गया. इस हलवे के इतिहास में राजाओं की रसोई, विदेशी व्यापारियों की गाजर और पारंपरिक दूध-खोए की कहानी छिपी है. जानिए कैसे विदेशी व्यंजन ने भारत के घरों और दिलों में अपनी जगह बना ली और भारतीय मिठाई का हिस्सा बन गया.
Published at : 27 Nov 2025 07:50 AM (IST)
