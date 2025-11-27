हलवा भारत में आया और धीरे-धीरे लोगों के दिल में जगह बनाने लगा. तमाम तरह के हलवों में 16वीं शताब्दी में गाजर डालकर नया प्रयोग हुआ. मुगल काल के दौरान व्यापारियों ने सतरंगी गाजर भारत लाए. ये गाजर नया और अलग था. दूध, चीनी और खोया के साथ पकाया गया तो गाजर का हलवा बन गया.