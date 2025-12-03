4 दिसंबर को दिखेगा सुपरमून, बृहस्पति भी साथ आएगा नजर, जानिए कब और किस वक्त दिखेगा नजारा
जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब आता है, इसे पेरीजी कहते हैं. अगर उसी समय पूर्णिमा हो जाए, तो चांद बाकी दिनों की तुलना में थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखाई देता है.
इस गुरुवार, 4 दिसंबर की शाम आसमान देखने लायक होगा. उस दिन पूर्ण शीत चंद्रमा यानी कोल्ड मून लोगों को दिखेगा. इसे अंग्रेजी में Cold Moon कहा जाता है. यह चांद दिसंबर की ठंड और लंबी रातों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और खास बात यह है कि यह सिर्फ कोई साधारण पूर्णिमा नहीं, बल्कि 2025 का तीसरा और आखिरी सुपरमून भी है.
क्या होता है सुपरमून?
जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब आता है, इसे पेरीजी कहते हैं. अगर उसी समय पूर्णिमा हो जाए, तो चांद बाकी दिनों की तुलना में थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखाई देता है. इसे ही सुपरमून कहते हैं. सुपरमून बहुत दुर्लभ नहीं होते और साल में 3–4 बार आमतौर पर दिख जाते हैं. लेकिन लगातार तीन सुपरमून होना थोड़ी अलग बात है. अगर 2026 की जनवरी की पहली पूर्णिमा को भी जोड़ लें, तो यह सिलसिला चार तक बढ़ जाएगा.
कब और कहां दिखेगा?
4 दिसंबर की दोपहर और शाम चांद उदय होना शुरू हो जाएगा.
लंदन में: 14:52 GMT
एडिनबर्ग: 14:29
बेलफास्ट: 14:52
कार्डिफ: 15:05
भारत में यह चांद शाम होते ही दिखना शुरू हो जाएगा और अपनी सबसे चमकीली अवस्था में रात भर आसमान में चमकेगा. अगली सुबह 8 से 9 बजे के बीच चांद अस्त होगा, यानी इसे देखने के लिए पूरी रात आपके पास मौका रहेगा.
आसमान में क्या खास दिखेगा?
जैसे ही चांद निकलेगा, वह आसमान में प्लीएडेस (Pleiades) तारा समूह और एल्डेबारन (Aldebaran) नाम के चमकीले तारे के साथ एक तरह का सुंदर त्रिकोण बनाता दिखेगा. इसके अलावा बृहस्पति (Jupiter) भी चांद के पास चमकता नजर आएगा. शीतकालीन तारामंडल ओरायन द हंटर (Orion) भी साफ आकाश में साफ दिखाई देगा.
यह भी पढ़ें: राफेल या SU-57... दोनों में कौन है ज्यादा ताकतवर, इनसे कितना मजबूत हो जाएगा भारत का एयर डिफेंस?
कैसा रहेगा मौसम
गुरुवार को ब्रिटेन में बादलों और बारिश का एक समूह पूर्व की ओर बढ़ने की उम्मीद है और यह उत्तरी और पूर्वी स्कॉटलैंड तथा पूर्वी इंग्लैंड में शाम तक बना रह सकता है. जैसे-जैसे यह दूर होता जाएगा, रात में कई क्षेत्रों में आसमान साफ हो जाएगा, हालांकि व्यापक धुंध और कोहरा छा सकता है, जिससे कुछ स्थानों पर दृश्यता कम हो जाएगी. यह काफी ठंडी रात होगी, तापमान शून्य के करीब पहुंच जाएगा और कुछ स्थानों पर पाला भी पड़ेगा.
यह भी पढ़ें: अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL