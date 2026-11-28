Pashmina Shawls Cost: सर्दियों की हवा जब हड्डियों तक ठंडक पहुंचाने लगती है, तो एक हल्की-सी शॉल भी किसी बड़े सहारे से कम नहीं लगती. लेकिन कुछ शॉलें ऐसी होती हैं, जिनकी कीमत सुनकर आम आदमी की आंखें चौंधिया जाएं और जिन्हें विरासत, नजाकत और रुतबे का प्रतीक माना जाता है. पश्मीना शॉल भी ऐसी ही एक बेमिसाल चीज है, जो कम वजन में भी कमाल की गर्माहट देती है और अक्सर लाखों रुपये में बिकती है. आइए जानें कि इसकी ऊन में क्या ऐसा खास होता है.

कहां मिलती है चांगथांगी बकरी जिसकी ऊन से बनती है शॉल?

इस खास ऊन का सफर लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से शुरू होता है, जो समुद्र तल से करीब 14 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. वहां का मौसम बेहद रूखा और सर्द रहता है, जहां तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है. इस कड़ाके की ठंड में भी चांगथांगी बकरी, जिसे चांगरा बकरी भी कहा जाता है, आसानी से टिकी रहती है. उसके शरीर पर बालों की दो परतें होती हैं, जिनमें बाहर के मोटे बाल सर्द हवाओं से ढाल बनते हैं और भीतर के बेहद महीन रेशों से पश्मीना मिलती है.

रेशे निकालने से शॉल बनने तक का सफर

पश्मीना के लिए बकरियों को काटा नहीं जाता, बल्कि सर्दी ढलने और गर्मी की दस्तक के साथ जब उनके शरीर के महीन बाल कुदरती तौर पर झड़ने लगते हैं, तब चरवाहे लकड़ी या धातु की खास कंघी से उन्हें निकालते हैं. यह काम आमतौर पर मई से जुलाई के बीच होता है और एक बकरी से सालभर में औसतन 150 से 250 ग्राम तक ही रेशा मिल पाता है. इसके बाद ऊन की सफाई, महीन रेशों को छांटने, कताई और हाथ से बुनाई का लंबा सिलसिला चलता है. एक बेहतरीन हाथ से बुनी पश्मीना शॉल को तैयार होने में कई हफ्तों से लेकर महीनों तक का वक्त लग सकता है.

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ऊन की खासियत और लाखों की कीमत का राज

पश्मीना के रेशे सामान्य ऊन के मुकाबले बेहद सूक्ष्म होते हैं, जिनकी मोटाई करीब 12 से 16 माइक्रोन के बीच होती है. एक माइक्रोन मीटर के दस लाखवें हिस्से के बराबर होता है, और इसी बारीकी की वजह से पश्मीना अद्भुत रूप से मुलायम और हल्की महसूस होती है. कम वजन के बावजूद इसकी गर्माहट बनाए रखने की क्षमता, सीमित उपलब्धता और हुनरमंद कारीगरों की बारीक मेहनत मिलकर इसकी कीमत को लाखों तक पहुंचा देती है.

किन लोगों की मेहनत से बनती यह शॉल?

लद्दाख में चांगथांगी बकरियों को पालने और घुमक्कड़ जीवन जीने का काम चांगपा समुदाय करता है, जिनकी रोजी-रोटी का बड़ा हिस्सा इसी ऊन से जुड़ा है. ऊन इकट्ठा होने के बाद लद्दाख और कश्मीर के कारीगरों के हाथों से गुजरकर यह शॉल और अन्य नाजुक उत्पादों का रूप लेती है, खासकर कश्मीर की पारंपरिक बुनाई और कशीदाकारी इसकी पहचान को और निखारती है.

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