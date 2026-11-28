Child Marriage: बचपन की दहलीज पर खड़े कदम जब खिलौनों और किताबों के बजाय शादी के मंडप की ओर मुड़ जाएं, तो यह सिर्फ एक परिवार की बात नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज के भविष्य पर बड़ा सवाल बन जाता है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में आज भी कम उम्र में विवाह की यह प्रथा एक गंभीर सामाजिक और मानवाधिकार चुनौती के रूप में कायम है. वैश्विक आंकड़ों को देखें तो यह दर चौंकाने वाली है. आइए जानें कि कहां सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं.

दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस देश में होते हैं?

वैश्विक स्तर पर बाल विवाह की दर की बात करें तो नाइजर इस सूची में सबसे ऊपर दिखाई देता है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नाइजर में लगभग 76 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है, जबकि करीब 28 प्रतिशत बच्चियों की शादी 15 वर्ष से कम उम्र में ही कर दी जाती है. माराडी जैसे क्षेत्रों में यह तस्वीर और भी गंभीर दिखती है, जहां बाल विवाह की दर 89 प्रतिशत तक बताई गई है. यहां की कानूनी व्यवस्था में लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय है, मगर लड़कियों के लिए कानूनी उम्र महज 15 वर्ष होने से यह संकट और गहराता है.

नाइजर और अन्य देशों में इस प्रथा की वजहें

नाइजर सहित कई अफ्रीकी देशों में गहरी गरीबी इस प्रथा को बनाए रखने की सबसे बड़ी जड़ों में से एक है. आर्थिक तंगी से जूझते परिवार कई बार कम उम्र में शादी को घर का खर्च घटाने या दहेज से जुड़े लाभ पाने के उपाय के तौर पर देखते हैं. शिक्षा से वंचित रहना भी इस समस्या को हवा देता है. जो लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं, उनके कम उम्र में विवाह के बंधन में बांधे जाने का जोखिम काफी बढ़ जाता है.

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इसके अलावा कौन से देश प्रभावित?

नाइजर के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और माली में बाल विवाह की दर दुनिया के कई अन्य हिस्सों के मुकाबले काफी ऊंची दर्ज की गई है. इन देशों में क्रमशः लगभग 68%, 67% और 54% की दर कम उम्र में विवाह की गंभीरता को उजागर करती है.

भारत में बाल विवाह की स्थिति कैसी है?

जहां प्रतिशत के लिहाज से नाइजर का आंकड़ा सबसे अधिक दिखता है, वहीं भारत की स्थिति अपनी विशाल जनसंख्या के कारण एक अलग और चिंताजनक तस्वीर पेश करती है. बड़ी आबादी के चलते कुल बाल वधुओं की संख्या के मामले में भारत सबसे आगे नजर आता है. साल 2025 तक भारत में अनुमानित 22.24 करोड़ महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हो चुका था. मोटे तौर पर कहें तो दुनिया की हर तीन बाल वधुओं में से लगभग एक भारत में मौजूद है.

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