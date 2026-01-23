उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं?

उत्तर प्रदेश… एक ऐसा नाम जो रोजमर्रा में इतना आम है कि शायद ही कोई इसके पीछे की कहानी पर ध्यान देता हो, लेकिन जब राज्य के बंटवारे और पूर्वांचल जैसे नए राज्यों की मांग फिर से तेज होती है, तब यह सवाल अपने आप उठता है कि आखिर इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही क्यों रखा गया? क्या कोई और नाम नहीं हो सकता था? इस नाम के पीछे इतिहास, राजनीति और भूगोल की एक लंबी और दिलचस्प कहानी छिपी है.

पूर्वांचल की मांग

हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉ. संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के आठ मंडलों और 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य पूर्वांचल बनाने की मांग उठाई है. उनका तर्क है कि उत्तर प्रदेश की आबादी कई देशों से भी ज्यादा है और इतने बड़े क्षेत्र को एक ही प्रशासनिक ढांचे में संभालना आसान नहीं है. इसी बहस के बीच लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी बढ़ी कि जिस राज्य को तोड़ने की बात हो रही है, उसका नाम आखिर उत्तर प्रदेश ही क्यों पड़ा?

‘उत्तर प्रदेश’ नाम क्यों चुना गया?

उत्तर प्रदेश नाम रखने की सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति थी. यह राज्य भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है, इसलिए ‘उत्तर’ शब्द जोड़ा गया. ‘प्रदेश’ का मतलब क्षेत्र या राज्य होता है, यानी उत्तर दिशा में स्थित राज्य होता है. यह नाम सरल था, आसानी से समझ में आने वाला था और पूरे देश के लिए एक साफ पहचान बनाता था.

पुराने नाम क्यों नहीं अपनाए गए?

आर्यावर्त, मध्य देश या ब्रह्मर्षि देश जैसे नाम ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थे, लेकिन इन्हें आधुनिक प्रशासन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया. आजाद भारत एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता था, जहां नाम सरल, गैर-विवादित और भौगोलिक रूप से स्पष्ट हों. ‘उत्तर प्रदेश’ इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता था.

एक दिलचस्प संयोग

एक और वजह यह भी मानी जाती है कि ‘उत्तर प्रदेश’ नाम, पुराने अंग्रेजी नाम यूनाइटेड प्राविंसेज के शुरुआती अक्षरों UP से मेल खाता था. इससे नाम बदलने के बावजूद पहचान में ज्यादा उलझन नहीं हुई और प्रशासनिक कामकाज भी आसान रहा.

वैदिक काल से मुगल दौर तक

आज के उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में अलग-अलग नामों से जाना जाता था. वैदिक युग में यह इलाका ब्रह्मर्षि देश और मध्य देश कहलाता था. यही वह भूमि थी जहां से आर्य संस्कृति, धर्म और दर्शन का प्रसार हुआ. बाद के दौर में इसे आर्यावर्त भी कहा गया. मुगल काल में यह क्षेत्र किसी एक नाम से नहीं जाना गया, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे कई हिस्सों में बांट दिया गया.

ब्रिटिश शासन में ‘संयुक्त प्रांत’

अंग्रेजों के आने के बाद इस पूरे इलाके को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया गया. पहले इसका नाम ‘आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत’ रखा गया. बाद में इसे छोटा करके ‘संयुक्त प्रांत’ या यूनाइटेड प्राविंसेज कहा जाने लगा. यही नाम लंबे समय तक सरकारी दस्तावेजों और प्रशासन में चलता रहा.

आजादी के बाद बदला नाम

भारत के आजाद होने और संविधान लागू होने के बाद राज्यों के नामों पर दोबारा विचार किया गया. 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्राविंसेज (आल्टरेशन ऑफ नेम) ऑर्डर 1950 को मंजूरी दी. इसी आदेश के तहत संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया.

