मुगलों के दौर में क्या था यूपी का नाम, बंटवारे की खबरों के बीच जानें कब-क्या बदला?

उत्तर प्रदेश के बंटवारे की चर्चाओं के बीच एक सवाल लोगों के मन में बार-बार उठ रहा है कि क्या यह इलाका हमेशा से उत्तर प्रदेश ही कहलाता था? जवाब है नहीं. आज जिस यूपी को हम जानते हैं, उसका नाम, पहचान और सीमाएं समय-समय पर बदलती रही हैं. मुगल दौर से लेकर अंग्रेजी हुकूमत और आजादी के बाद तक, यह क्षेत्र कई नामों और प्रशासनिक ढांचों से गुजरा है. आइए जानें कि उस दौर में इसका क्या नाम था.

बंटवारे की बहस और इतिहास की ओर लौटता सवाल

देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है. 80 लोकसभा सीटों और 75 जिलों वाले इस विशाल प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटने की मांग तेज हो रही है. पश्चिमी यूपी के बाद अब पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की आवाज भी खुलकर सामने आई है. इसी बहस के बीच लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर मुगलों के दौर में यूपी को किस नाम से जाना जाता था और कब-कब इसकी पहचान बदली.

मुगल दौर में क्या था नाम?

मुगल शासन के समय उत्तर प्रदेश नाम का कोई राज्य या प्रशासनिक इकाई नहीं थी. उस दौर में पूरा इलाका अलग-अलग सूबों यानी प्रांतों में बंटा हुआ था. मुगल प्रशासन में सूबा व्यवस्था बहुत मजबूत थी और हर सूबा सीधे बादशाह के अधीन होता था.

मुगल काल के प्रमुख सूबे

आज के यूपी का बड़ा हिस्सा तीन अहम मुगल सूबों में शामिल था. पहला था सूबा-ए-आगरा, जिसमें दिल्ली-आगरा क्षेत्र और पश्चिमी यूपी का बड़ा भाग आता था. दूसरा सूबा-ए-अवध था, जिसमें लखनऊ, फैजाबाद और पूर्वी यूपी शामिल थे. तीसरा सूबा-ए-इलाहाबाद था, जो गंगा-यमुना दोआब के दक्षिणी हिस्से को कवर करता था. इन सूबों की अपनी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी.

मुगल शासन में यूपी का विशेष महत्व

मुगल साम्राज्य के लिए यह इलाका सत्ता का केंद्र था. बाबर ने आगरा को राजधानी बनाया और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को. यमुना नदी और दोआब क्षेत्र की वजह से यह क्षेत्र कृषि, व्यापार और सेना के लिहाज से बेहद अहम था. शाहजहां के दौर में ताजमहल और आगरा किले जैसी ऐतिहासिक इमारतें बनीं, जिन्होंने इस क्षेत्र को वैश्विक पहचान दी.

औरंगजेब के बाद बिखरता नियंत्रण

1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा. इसके साथ ही आज के यूपी का इलाका भी एकसमान नहीं रहा. अवध, रुहेलखंड और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र धीरे-धीरे अलग-अलग सत्ता केंद्रों में बंट गए. मराठों और स्थानीय नवाबों का प्रभाव बढ़ता गया, जिससे मुगल नियंत्रण सीमित होता चला गया.

ब्रिटिश काल में पहली बार एक इकाई बनने की कोशिश

अंग्रेजों के आने के बाद पहली बार इस पूरे इलाके को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में देखने की कोशिश हुई. 1836 में इसे North-Western Provinces कहा गया. 1856 में अवध का अंग्रेजों द्वारा विलय कर लिया गया. इसके बाद 1902 में इसका नाम United Provinces of Agra and Oudh रखा गया, जिसे आम बोलचाल में यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाने लगा.

नाम बदलने की यात्रा कैसे पूरी हुई?

1937 में नाम छोटा होकर सिर्फ United Provinces रह गया. आजादी के बाद 1950 में इस राज्य को नया नाम मिला- उत्तर प्रदेश. यहीं से यूपी को उसकी मौजूदा पहचान मिली, जो आज देश की राजनीति और प्रशासन में सबसे अहम राज्यों में गिनी जाती है.

