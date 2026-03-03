मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष का सीधा असर Strait of Hormuz पर दिख रहा है. ये जलमार्ग पहले दुनिया का अहम व्यापारिक रास्ता था, अब वह हाई रिस्क जोन बन गया है. पिछले कुछ दिनों में यहां कई जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल जैसे हमले हुए हैं. कुछ टैंकरों को नुकसान पहुंचा है और एक क्रू मेंबर की मौत की भी खबर है. होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान की दक्षिणी सीमा पर स्थित एक संकरा समुद्री रास्ता है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. दुनिया की तेल सप्लाई का करीब 20 फीसदी हिस्सा और एलएनजी (LNG) की बड़ी मात्रा इसी रास्ते से गुजरती है.

होर्मुज जलडमरूमध्य से हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल तेल इसी मार्ग से निर्यात होता है. इसमें सऊदी अरब की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा (38 फीसदी) है. इसके अलावा इराक (22 फीसदी), यूएई (15 फीसदी), ईरान (11 फीसदी), कुवैत (9 फीसदी) और कतर (5 फीसदी) भी इसी रास्ते पर निर्भर हैं. इसके अलावा Strait of Hormuz के जरिए कच्चे तेल का भी निर्यात होता है, जिसमें चीन (33 फीसदी), भारत (13 फीसदी), दक्षिण कोरिया (12 फीसदी), जापान (11 फीसदी), अन्य देश (17 फीसदी) और अन्य एशियाई देश (14 फीसदी) हैं.

जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट

लॉयड्स लिस्ट के अनुसार, आम तौर पर रोज लगभग 107 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन 1 मार्च को सिर्फ 19 जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई. एक दिन पहले जहां 22 सुपरटैंकर गुजरे थे, वहीं 1 मार्च को यह संख्या घटकर सिर्फ 4 रह गई. जो जहाज गुजर भी रहे हैं, वे बहुत धीमी गति से चल रहे हैं. इससे ट्रांसपोर्ट का समय बढ़ रहा है और सप्लाई चेन पर दबाव पड़ रहा है. ऐसे हालात में माल ढुलाई की लागत और बीमा प्रीमियम बढ़ जाते हैं, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आता है.

भारत और चीन पर असर

भारत खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस आयात करता है, जो इसी जलमार्ग से होकर आता है. अगर सप्लाई में रुकावट आती है तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, रुपये पर दबाव पड़ सकता है और महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा. चीन भी खाड़ी पर निर्भर है, लेकिन उसके पास रूस और मध्य एशिया से पाइपलाइन कनेक्शन और बड़ा भंडार है, जिससे उसे कुछ राहत मिल सकती है.

अमेरिका की भूमिका

अमेरिका की नौसेना इस क्षेत्र में काफिलों को सुरक्षा दे सकती है और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकती है. इससे कुछ हद तक जोखिम कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह खतरा टलना आसान नहीं है.