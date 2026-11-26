Water Bottle vs Cold Drink Bottle: आपने पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल जरूर देखी होगी. दोनों को खरीदकर पीया भी होगा, लेकिन क्या आपने यह ध्यान दिया है कि पानी की बोतल पर गोल-गोल उभरी हुई धारियां बनी होती हैं, जबकि ज्यादातर कोल्डड्रिंक की बोतल सपाट होती है. वहीं पानी की बोतल के नीचे फूल जैसी आकृति भी बनी होती है. लेकिन क्या यह सिर्फ दिखावा होता या इसके पीछे विज्ञान छिपा है? आइए समझ लेते हैं.

क्यों चिकनी होती है कोल्ड ड्रिंक की बोतल?

कोल्ड ड्रिंक में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बोतल के अंदर लगातार आंतरिक दबाव बना रहता है. ढक्कन खुलते ही उठने वाली आवाज और बुलबुले इसी गैस की मौजूदगी को दिखाते हैं. इस दबाव को संतुलित रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतलों का ढांचा खास तरह से तैयार किया जाता है, ताकि वे बाहर की ओर फूलें नहीं या टेढ़ी-मेढ़ी न हों. सपाट और मजबूत संरचना गैस के दबाव को समान रूप से सहने में मदद करती है, हालांकि कई ब्रांड पकड़ और मजबूती के लिए हल्की बनावट भी जोड़ते हैं.

पानी की बोतल पर धारियां क्यों बनाई जाती हैं?

सामान्य पानी की बोतल के भीतर गैस का दबाव नहीं होता, इसलिए इसकी डिजाइन कोल्ड ड्रिंक की बोतल से अलग होती हैं. पानी की बोतल में बनी धारियां और उभार उसे पतली और हल्की प्लास्टिक के बावजूद जरूरी मजबूती प्रदान करते हैं. जब बाहर नमी या पानी की बूंदें जम जाती हैं, तब ये धारियां हाथ में बेहतर पकड़ बनाने में सहायक होती हैं और बोतल को फिसलने से बचाती हैं. इसके अलावा कम सामग्री में बोतल के आकार को स्थिर रखने के लिए भी ये खांचे अहम भूमिका निभाते हैं.

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पानी की बोतल के निचले हिस्से में फूल की डिजाइन क्यों?

पानी की बोतलों के पेंदे को गौर से देखें तो वहां भी सपाट सतह के बजाय उभरे हुए या पंखुड़ी जैसे आकार दिखाई देते हैं. यह बनावट बोतल को सतह पर स्थिर खड़ा रखने और नीचे से पड़ने वाले दबाव के कारण उसके तल को भीतर की ओर धंसने से रोकने में मदद करती है. पैकेजिंग विज्ञान के लिहाज से एक रोचक तथ्य यह है कि पैट यानी पीईटी प्लास्टिक की बोतलों में अक्सर हॉट-फिल और कोल्ड-फिल तकनीक का भी बड़ा अंतर होता है. जो ड्रिंक्स बोतल में गर्म भरे जाते हैं, उनकी बोतलों में ठंडा होने पर सिकुड़न को रोकने के लिए विशेष पैनल और दबाव अवशोषित करने वाले खांचे बनाए जाते हैं.

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