Human Alarm Clock: आज के बदलते दौर में सारी चीजें बदल चुकी हैं. तकनीक ने हमारी जिंदगी इतनी आसान बना दी है कि अगर कोई बात आपको भविष्य के लिए याद रखना और आपकी आदत भूल जाने की है तो कोई बात नहीं. आप बस उसे अपने फोन में रिमाइंडर के तौर पर सेव कर लीजिए, फोन आपको वक्त पर याद दिला देगा. इसी तरह से आज हम सुबह उठने के लिए फोन में अलार्म का इस्तेमाल करते हैं या फिर कई लोग आज भी अलार्म क्लॉक में समय सेट करके सोते हैं, जिससे कि सुबह वक्त पर उठ सकें. लेकिन क्या आपको पता है कि जब अलार्म क्लॉक नहीं थी, तब लोग सुबह कैसे उठते थे? आइए जानें कि उन दिनों कितने दिलचस्प तरीके हुआ करते थे.

नौकरी पर रखे जाते थे नॉकर-अपर्स

आज अगर हमें अलार्म के अलावा कोई और सुबह जगाता है तो सबसे पहले चिड़चिड़ापन होता है और लगता है कि अभी क्यों जगाया, थोड़ी देर और सो लेते. लेकिन अलार्म क्लॉक के पहले ऐसा नहीं होता था. उस वक्त नॉकर-अपर्स को हायर किया जाता था. अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन होते थे और क्या काम करते थे? दरअसल नॉकर-अपर्स दूसरे लोगों को सुबह में जल्दी उठाने का काम करते थे. जिन लोगों को सुबह जल्दी उठना होता था, वे इनको पैसे देकर नौकरी पर रखते थे. नॉकर-अपर्स सुबह-सुबह लोगों की खिड़की पर जाकर दस्तक देते थे, जिससे वे सुबह जल्दी उठ जाएं.

मोमबत्ती में कील का इस्तेमाल

मोमबत्ती में कील का इस्तेमाल करके समय पर जगने के वीडियो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे. अगर नहीं देखे तो हम आपको बताते हैं कि यह क्या तरीका था. दरअसल इसमें अलार्म क्लॉक की जगह स्टील की प्लेट में लंबी जलती हुई मोमबत्ती रख दी जाती थी. उसमें समय के अनुसार जगह-जगह पर छोटी-बड़ी कील धंसा दी जाती थी. जब यह मोमबत्ती रात भर जलती थी तो मोम पिघलता था और जब वह कील तक पहुंचती थी तो कील स्टील की प्लेट में गिर जाती थी, जिससे आवाज होती थी. इसी आवाज के जरिए लोग सुबह उठ पाते थे.

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मुर्गे का बांग

पहले के समय में अलॉर्म क्लॉक का काम मुर्गे की बांग भी करती थी. यह भी लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प था. जब मुर्गा एकदम तड़के सुबह तेज आवाज में बांग देता था तो लोगों को पता चल जाता था कि अब सुबह हो गई है और वे जाग जाते थे.

रात में ज्यादा पानी पीना

इसके अलावा लोग इस तरीके का भी इस्तेमाल करते थे. लोग रात में सोने से पहले ज्यादा मात्रा में पानी पीकर सोते थे. ताकि सुबह उनको पेट में टॉयलेट जाने के लिए प्रेशर लगे और उनकी नींद वक्त पर खुल सके.

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